Capturan a varios terroristas de la MS-13 en La Libertad

Varios terroristas de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), la noche del lunes.Turismo en El Salvador

Se trata de María de los Ángeles López de Ortiz, alias ‘Mari Piojo’, de 24 años de edad; Reyna Isabel López de López, alias ‘Mujer de Calavera’, de 44 años; Luis Antonio Hernández, alias ‘Fogel’, de 37 años; José Arístides Pérez Mendoza, alias ‘Pan Dundo’, de 59 años; José Edgardo López Palacios, alias ‘Calavera’, de 47 años; y Edith Veraliz Romero de Ortiz, alias ‘Mujer del Catrín’, de 33 años.

La PNC detalló que los criminales fueron detenidos en el municipio de La Libertad Sur, del departamento La Libertad. “Pertenecen al programa Libertad”, agregó la PNC.

Autoridades agregaron que todos cuentan con orden de captura vigente por el cargo de agrupaciones ilícitas.

“Todos serán remitidos al juzgado que los requiere”, añadió la Policía tras el procedimiento.

