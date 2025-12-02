Principal
MARN prevé algunas lluvias para varias zonas del país esta tarde y noche de martes
Para esta tarde y noche de martes, se esperan lluvias en varias zonas de El Salvador, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El meteorólogo David Pichinte Quele detalló que, durante la mañana, el cielo estará poco nublado, pero sin lluvias.
“Para el transcurso de la tarde, algunas condiciones son propicias para lluvias en la zona norte y alrededores de la franja volcánica central y occidental. En la noche, se mantendrán algunas condiciones para lluvias, entre las zonas paracentral y central, las cuales podrían presentar actividad eléctrica”, detalló el MARN.
Quele detalló que el viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 09 a los 18 kilómetros por hora (km/h) y ocasionalmente superando los 25 km/h, en zonas altas.
“Las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido, durante el día; y fresco, por la noche y la madrugada. La principal influencia es el flujo acelerado del noreste y este junto a una vaguada al sur de El Salvador, generando condiciones para la ocurrencia de algunas lluvias”, explicó el meteorólogo del MARN.
Bomberos ha capacitado a todos los comerciantes de pólvora para este 2025
El director de cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, dio a conocer que previo al inicio de la época de Navidad y fin de año, realizado capacitaciones para todas aquellas personas que se dedicarán en estas fechas al comercio de pólvora.
El objetivo principal es que los comerciantes tengan los conocimientos necesarios para poder manipular el producto y prevenir emergencias.
Así mismo se han dado a conocer las herramientas necesarias que deben tener para sofocar las llamas en caso de un incendio.
Internacionales
Leona no será sacrificada tras incidente en zoológico de Brasil
Un joven de 19 años murió tras ser atacado por una leona luego de meterse en su jaula, en un zoológico en Brasil. La leona que mató al hombre en el Parque Zoobotánico, Brasil, no será sacrificada.
La administración del parque declaró que la felina se encuentra bien y permanece bajo observación y monitoreo continuo, ya que experimentó un alto nivel de estrés.
“Es importante recalcar que en ningún momento se consideró la posibilidad de la eutanasia. La leona está sana, no presenta comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente y no será sacrificada”, destacó la administración del parque en un comunicado.
El parque añadió que veterinarios, cuidadores y técnicos están dedicados por completo al bienestar de la leona para garantizar su recuperación, estabilización emocional y reincorporación a su rutina de forma segura.
Identifican a mujer que falleció atropellada por un tractor en Usulután
Como Lilian Torres ha sido identificada la mujer que perdió la vida al ser atropellada por un tractor.
La tragedia se reportó ayer en un terreno en Usulután, donde se realizaban labores de cortar caña de azúcar.
De acuerdo con reportes, Torres era originaria del cantón San Martin, Guaymango, Ahuachapán y deja en la orfandad a sus dos hijos.
Además, según personas cercanas, se había trasladado al oriente del país en busca de trabajo, sin imaginar que le esperaban sus últimos días de vida.
En el lugar de la tragedia, las autoridades policiales acudieron para realizar las investigaciones y determinar las causas del fatal accidente.