Identifican a mujer que falleció atropellada por un tractor en Usulután

Para esta tarde y noche de martes, se esperan lluvias en varias zonas de El Salvador, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El meteorólogo David Pichinte Quele detalló que, durante la mañana, el cielo estará poco nublado, pero sin lluvias.

“Para el transcurso de la tarde, algunas condiciones son propicias para lluvias en la zona norte y alrededores de la franja volcánica central y occidental. En la noche, se mantendrán algunas condiciones para lluvias, entre las zonas paracentral y central, las cuales podrían presentar actividad eléctrica”, detalló el MARN.

Quele detalló que el viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 09 a los 18 kilómetros por hora (km/h) y ocasionalmente superando los 25 km/h, en zonas altas.

“Las temperaturas mantendrán el ambiente muy cálido, durante el día; y fresco, por la noche y la madrugada. La principal influencia es el flujo acelerado del noreste y este junto a una vaguada al sur de El Salvador, generando condiciones para la ocurrencia de algunas lluvias”, explicó el meteorólogo del MARN.

