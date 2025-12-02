Internacionales
Leona no será sacrificada tras incidente en zoológico de Brasil
Un joven de 19 años murió tras ser atacado por una leona luego de meterse en su jaula, en un zoológico en Brasil. La leona que mató al hombre en el Parque Zoobotánico, Brasil, no será sacrificada.
La administración del parque declaró que la felina se encuentra bien y permanece bajo observación y monitoreo continuo, ya que experimentó un alto nivel de estrés.
“Es importante recalcar que en ningún momento se consideró la posibilidad de la eutanasia. La leona está sana, no presenta comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente y no será sacrificada”, destacó la administración del parque en un comunicado.
El parque añadió que veterinarios, cuidadores y técnicos están dedicados por completo al bienestar de la leona para garantizar su recuperación, estabilización emocional y reincorporación a su rutina de forma segura.
Internacionales
Liberan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández tras indulto de Trump
El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), fue liberado este 1 de diciembre tras el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la exprimera dama hondureña, Ana García de Hernández, a través de la red social X (antes Twitter).
«¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump», escribió la exprimera dama.
García de Hernández agradeció a Trump «por devolverles la esperanza y reconocer la verdad que siempre supimos» y añadió que «la verdad siempre prevalece».
En el mensaje escrito por la exprimera dama hondureña también compartió el número de registro como presidiario de JOH, 91441-054, que indica que fue liberado ayer del penal de alta seguridad de Hazelton, ubicada en el condado de Presto, en el distrito de Virginia, Estados Unidos.
El sábado pasado, el presidente Trump anunció que indultaría a JOH a pesar de haber sido sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico en junio de 2024.
Hernández fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, apenas tres meses después de dejar el poder tras dos mandatos consecutivos, el segundo de ellos considerado inconstitucional por una interpretación polémica de la Corte Suprema hondureña.
«Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto», escribió Trump en su red Truth Social, donde también pidió el voto por Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, mismo partido de Hernández. El mensaje fue publicado a solo días de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Este lunes, Trump volvió a referirse al tema y señaló que el expresidente Joe Biden le tendió una trampa a JOH.
Trump no citó evidencias sobre la supuesta trampa tendida al exmandatario hondureño. Eso sí, el presidente no culpó directamente a Biden sino a los asesores que tenía el demócrata en su periodo presidencial (2021-2025).
«Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida», valoró Trump sobre el caso de Hernández.
El expresidente hondureño estuvo en la mira de la Justicia de Estados Unidos desde 2013, según documentos entregados por el Departamento de Justicia a los tribunales neoyorquinos en 2019, cuando Trump estaba en su primer periodo presidencial.
De acuerdo a la Fiscalía estadounidense, Hernández formó parte de un grupo de personas investigadas por la Agencia Antidrogas (DEA) desde el año 2013, en el que fue electo, por actividades «relacionadas con la importación de cocaína a EE.UU.»
El documento fue hecho público dentro del caso contra el hermano del expresidente, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el tráfico de cocaína a Estados Unidos
Internacionales
¡De líderes a segundones! Así fue el desastroso fin de semana que tuvo el Madrid de Alonso
El Real Madrid tuvo un desastroso finde semana donde pasaron de ser líderes en solitario ¡a segundones por detrás del Barcelona!
Los de Xabi Alonso perdieron importantes puntos ante el Girona, un club que ahora mismo lucha por salir de los puestos del descenso.
Con un empate agónico, el Madrid, al menos, logró rescatar un punto que evitó que amanecieran este lunes en el tercer puesto, algo que hubiese complicado más su situación.
De por sí, las habilidades de Xabi como entrenador ya estaban en duda y, tras no lograr encontrar soluciones ante uno de los colistas de LaLiga, su posición se puso más en duda y los más radicales ya comienzan a pedir su destitución.
Por ahora, a pesar de todo, Xabi sigue gozando del apoyo de Florentino, pero si las cosas siguen así pronto esa realidad podría cambiar.
Así están los primeros puestos de la tabla:
Barcelona 34 puntos
Real Madrid 33 puntos
Villareal 32 puntos
Atlético 31 puntos
Internacionales
El derechista Nasry Asfura encabeza el recuento en las elecciones en Honduras
Honduras cuenta los votos tras las elecciones celebradas este domingo, y Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional Conservador, encabeza de momento el recuento.
Con el 44,23 % escrutado, Asfura logra el 40,39 %; el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, va en segundo lugar con el 39,20 %; y Rixi Moncada, del partido en el poder, LIBRE, obtendría un 19,42 %.
De confirmarse esta tendencia, supondría un giro a la derecha en Honduras. Los líderes de LIBRE han pedido a sus seguidores que se mantengan «en pie de lucha» hasta completarse el escrutinio.
María Antonieta Mejía, candidata a vicepresidenta del Partido Nacional Conservador, ha advertido que «esto no se termina hasta que se cuente el último voto». «Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral», ha añadido.
El candidato que gane la mayoría simple gobernará entre 2026 y 2030.
Las elecciones del domingo, en las que se elegían 128 miembros del Congreso y miles de otros representantes en las administraciones locales, se celebró entre acusaciones de fraude. Moncada advirtió que podía no reconocer los resultados finales.
La Organización de Estados Americanos (OEA), ha expresado su preocupación por el proceso, y ha pedido a la presidenta saliente, Xiomara Castro, que se celebre sin intimidación y de manera transparente.
El domingo, algunos votantes y observadores electorales denunciaron que algunos colegios se habían cerrado con votantes aún en las colas. El Consejo Nacional Electoral extendió el horario de votación hasta las seis de la tarde y autorizó a los colegios a decidir si seguían abiertos una hora más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha inmiscuido en las elecciones hondureñas advirtiendo de que Asfura es su candidato y de que el país solo puede esperar recibir dinero de EE.UU. si él gana. También ha indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernandez, también del Partido Nacional, condenado en EE.UU. por narcotráfico.