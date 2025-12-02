Leona no será sacrificada tras incidente en zoológico de Brasil

El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), fue liberado este 1 de diciembre tras el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la exprimera dama hondureña, Ana García de Hernández, a través de la red social X (antes Twitter).

«¡Dios es fiel y nunca falla! Ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos. Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump», escribió la exprimera dama.

García de Hernández agradeció a Trump «por devolverles la esperanza y reconocer la verdad que siempre supimos» y añadió que «la verdad siempre prevalece».

En el mensaje escrito por la exprimera dama hondureña también compartió el número de registro como presidiario de JOH, 91441-054, que indica que fue liberado ayer del penal de alta seguridad de Hazelton, ubicada en el condado de Presto, en el distrito de Virginia, Estados Unidos.

El sábado pasado, el presidente Trump anunció que indultaría a JOH a pesar de haber sido sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico en junio de 2024.

Hernández fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, apenas tres meses después de dejar el poder tras dos mandatos consecutivos, el segundo de ellos considerado inconstitucional por una interpretación polémica de la Corte Suprema hondureña.

«Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto», escribió Trump en su red Truth Social, donde también pidió el voto por Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional de Honduras, mismo partido de Hernández. El mensaje fue publicado a solo días de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Este lunes, Trump volvió a referirse al tema y señaló que el expresidente Joe Biden le tendió una trampa a JOH.

Trump no citó evidencias sobre la supuesta trampa tendida al exmandatario hondureño. Eso sí, el presidente no culpó directamente a Biden sino a los asesores que tenía el demócrata en su periodo presidencial (2021-2025).

«Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida», valoró Trump sobre el caso de Hernández.

El expresidente hondureño estuvo en la mira de la Justicia de Estados Unidos desde 2013, según documentos entregados por el Departamento de Justicia a los tribunales neoyorquinos en 2019, cuando Trump estaba en su primer periodo presidencial.

De acuerdo a la Fiscalía estadounidense, Hernández formó parte de un grupo de personas investigadas por la Agencia Antidrogas (DEA) desde el año 2013, en el que fue electo, por actividades «relacionadas con la importación de cocaína a EE.UU.»

El documento fue hecho público dentro del caso contra el hermano del expresidente, Juan Antonio ‘Tony’ Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el tráfico de cocaína a Estados Unidos

