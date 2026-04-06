Parques del ISTU recibieron 271,130 visitantes en Semana Santa

Los 17 parques nacionales y el espacio turístico administrado por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) recibieron 271,130 visitantes durante el período vacacional de Semana Santa.

Según explicó la presidenta del ISTU, Eny Aguiñada, durante esta temporada se superó la meta proyectada que era de 250,000, lo que representó un crecimiento del 2.2 % comparado con el año pasado, cuando se totalizaron 265,332 visitantes.

«Estamos muy satisfechos por haber alcanzado la meta, pero con la responsabilidad de que hemos sobrepasado esta cantidad de visitantes, seguiremos dándole ese mantenimiento a nuestros parques nacionales», afirmó Aguiñada.

La funcionaria detalló que el Parque de Diversiones Sunset Park fue el destino del ISTU más visitado durante la temporada, debido a la programación variada como el concierto de los Rabanes, entre otras actividades.

En segundo lugar del top se posiciona el Parque Recreativo Apulo, el cual fue «la sensación» luego de inaugurar sus puertas el pasado lunes 30 de marzo. «Las familias salvadoreñas, al igual que nuestros hermanos centroamericanos y extranjeros de diferentes partes del mundo que llegaron a conocer el parque Apulo quedaron fascinados», explicó la funcionaria.

Asimismo, afirmó que el Parque Recreativo Amapulapa, en San Vicente, fue el tercer destino con mayor afluencia de visitantes, mientras que el Parque Natural Puerta del Diablo fue el cuarto lugar.

El quinto lugar fue el Parque Natural Cerro Verde, con su clima fresco, es un destino ideal para compartir en familia y explorar el turismo de aventura.

«Hemos tenido un resultado bastante positivo. La verdad es que las familias salvadoreñas y extranjeros que disfrutaron nuestros parques del ISTU la pasaron como nunca», comentó la presidenta del ISTU.

Por otra parte, aseguró que los precios en los parques van desde $1.50 en adelante, y remarcó que cuentan con políticas de exoneración para entrar gratis los miércoles, si alguna comunidad o centro educativo decide hacer una excursión.

La presidenta del ISTU informó también que durante el período vacacional más de 800 personas hicieron uso del servicio de buses alegres. «Hubo una gran cantidad de personas que se movilizaron en la semana», comentó.

Agregó que para esta temporada se amplió el servicio de jueves a domingo donde se visitó diferentes playas del país como El Espino, Barra de Santiago, Costa del Sol, y el Cerro Verde, la Ruta de las Flores, entre otros destinos.

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