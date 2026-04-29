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Ordenan retiro de Leche Entera Sula de establecimientos comerciales
La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) ordenó el retiro de establecimientos comerciales así como suspender la comercialización del lote número 2601221000 del producto Leche Entera, de la marca Sula.
Dicha acción es la respuesta a denuncias realizadas por fallas en la calidad e inocuidad del producto, ante lo cual, la SRS llevó a cabo rigurosas pruebas de laboratorio que determinaron que no era apto para consumo humano e indicar el retiro total del producto.
La SRS llevó a cabo un muestreo del lote señalado, cuyos resultados de laboratorio evidenciaron una contaminación microbiológica significativa y un grave incumplimiento de las normas sanitarias vigentes.
Otros aspectos por los cuales se llevó a cabo el retiro de la leche es porque está alterada (cortada), tiene un olor ácido, presenta fallas en el sellado y su empaque está deteriorado, condiciones que comprometen su calidad y confirman que no es apta para el consumo de las personas.
El actuar de la institución gubernamental se enmarca en la aplicación y cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano «Alimentos y criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos».
A partir de hoy por la tarde, la Leche Entera Sula del lote mencionado (número 2601221000) ya no debe ser comercializada al público y se insta a los consumidores a reportar este u otros casos a través del número telefónico 194.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
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Obras de mitigación en carretera a Apulo alcanzan 95 % de avance
Las obras de protección y mitigación que se ejecutan en la carretera a Apulo, en el distrito de Ilopango, San Salvador Este, reportan un 95 % de avance, según confirman las autoridades salvadoreñas.
En el lugar, se formó una cárcava debido a las lluvias registradas el año pasado, afectando el acceso principal hacia este sector, en donde circulan más de 2 mil vehículos diariamente. Debido a esta problemática, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Fondo de Conservación Vial (Fovial) iniciaron labores para educir riesgos y garantizar una vía segura.
«Nos encontramos en la fase final de esta intervención, con un 95 % de avance, a pocos días de concluir una obra clave en el cantón Dolores Apulo», detalló el director de Fovial, Alex Beltrán.
La intervención abarca más de 1,000 metros cuadrados, donde se han realizado obras de protección para estabilizar el terreno, se han anclado estructura metálica, además de lanzado de concreto y sistemas que permiten controlar la humedad en el talud.
«Esta intervención representa una inversión de más de $600,000, recursos que se traducen en obras concretas para reducir riesgos y proteger a la población», detalló el titular del MOP, Romeo Rodríguez.
Los trabajos realizados forman parte del Plan Nacional de Mitigación, con el que se busca la reducción de riesgos en época de invierno.
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Vicepresidente Ulloa estrecha lazos con la cooperación italiana
El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, Sr. @Antonio_Tajani, en el marco del Foro Económico Italia–América Latina, organizado por el Instituto Italo-Latino Americano (@iila_org), espacio orientado a fortalecer el diálogo político y las relaciones económicas entre ambas regiones.
Durante el intercambio, destacaron el excelente estado de las relaciones diplomáticas entre El Salvador e Italia, en el marco de la próxima conmemoración del 165.º aniversario del establecimiento de estas, a celebrarse en el mes de mayo. En ese contexto, reiteraron su firme disposición de continuar fortaleciendo el diálogo político y profundizar la cooperación bilateral en áreas de interés común.
En materia económica, abordaron los posibles intercambios comerciales y de inversión, resaltando el dinamismo de los vínculos entre Italia y América Latina, así como las perspectivas de ampliación en sectores estratégicos como industria, manufactura, energía e innovación tecnológica.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa compartió los cambios registrados en El Salvador en materia de estabilidad, seguridad y fortalecimiento institucional, factores que inciden favorablemente en el clima de inversión y en las perspectivas de desarrollo económico del país, particularmente en sectores como infraestructura estratégica, turismo e innovación.
Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre posibles iniciativas de cooperación, incluyendo el ámbito de la diplomacia jurídica, como un eje orientado a profundizar la relación bilateral y fortalecer los espacios de colaboración técnica e institucional.
Finalmente, el Vicemandatario salvadoreño extendió una cordial invitación al Vicepresidente, Sr. Antonio Tajani, para realizar una visita a El Salvador, a fin de conocer de primera mano la nueva realidad del país.
Las autoridades reafirmaron su interés mutuo en continuar consolidando una agenda bilateral dinámica, con énfasis en la promoción del comercio, la cooperación técnica y el desarrollo