OPPO se suma a la familia Digicel y amplían opciones tecnológicas
Digicel El Salvador anunció una nueva alianza comercial con OPPO, una de las marcas de dispositivos móviles más reconocidas a nivel mundial, para poner a disposición de los salvadoreños una línea de smartphones de alto rendimiento que integran herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, incluso desde sus modelos de gama baja.
Por primera vez, los dispositivos OPPO podrán adquirirse en Tiendas Digicel, reforzando el compromiso de la compañía de seguir innovando, diversificar su oferta y brindar más opciones de conectividad accesible a sus clientes prepago.
Aunque OPPO no es desconocido en el mercado salvadoreño, esta incorporación representa un hito para Digicel, ya que robustece su portafolio de terminales con alternativas modernas, eficientes y equipadas con capacidades de IA que optimizan la experiencia del usuario en fotografía, traducción, productividad y entretenimiento.
Los nuevos dispositivos están disponibles exclusivamente para clientes prepago, fortaleciendo este segmento con opciones tecnológicas confiables y competitivas:
• OPPO A5X 4GB + 128GB – Batería de larga duración, rendimiento fluido y asistencias de IA integradas.
• OPPO A5 4GB + 256GB – Cámara versátil, pantalla inmersiva y mejoras de imagen basadas en IA.
• OPPO A5M 8GB + 256GB – Mayor capacidad de memoria y desempeño optimizado para multitarea.
• OPPO A5 Pro 8GB + 256GB – Rendimiento avanzado, carga rápida y experiencia inteligente mejorada.
Las fichas técnicas de la marca destacan que, aun en gamas accesibles, los smartphones OPPO integran funciones como AI VoiceScribe, AI Translate, asistente de fotografía con IA, captura inteligente y mejoras automáticas de imagen, acercando la innovación a más usuarios en El Salvador.
Como parte de la evolución de su portafolio, Digicel anunció la incorporación inmediata de la Serie OPPO Reno 13, una de las líneas más destacadas de la marca a nivel global por su diseño premium, alto rendimiento y funciones avanzadas de Inteligencia Artificial.
Esta serie integra fotografía con flash IA, mejoras inteligentes en video, IA LivePhoto 2.0, hasta 10 horas de juego fluido sin sobrecalentamiento, compatibilidad con Google Gemini, pantallas AMOLED de alta calidad y baterías de larga duración, ofreciendo una experiencia tecnológica superior para los usuarios.
Como parte de su estrategia de innovación continua, Digicel adelantó que para el próximo año se incorporará la Serie OPPO Reno 14, ampliando aún más su portafolio de smartphones de última generación para el mercado salvadoreño.
Los dispositivos OPPO ya están disponibles en Tiendas Digicel a nivel nacional, con precios especiales para clientes prepago:
• OPPO A5X 4GB + 128GB – $154.00
• OPPO A5 4GB + 256GB – $194.00
• OPPO A5M 8GB + 256GB – $234.00
• OPPO A5 Pro 8GB + 256GB – $304.00
• OPPO Reno 13F 5G 12GB + 256GB – $444.00
• OPPO Reno 13 5G 12GB + 512GB – $564.00
Durante el anuncio, Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel, destacó que la incorporación de OPPO responde a la estrategia de la compañía de seguir expandiendo alternativas para los salvadoreños: “En Digicel trabajamos constantemente para ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes. La llegada de OPPO a nuestras tiendas responde a nuestro compromiso de innovación y de poner tecnología accesible al alcance de todos los salvadoreños.” — Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel.
Por su parte, Susana Romagoza, representante de OPPO, señaló: “Estamos orgullosos de sumar nuestra tecnología al portafolio de Digicel. Esta alianza nos acerca aún más a los consumidores salvadoreños, que buscan innovación y desempeño a precios accesibles.”
Como un beneficio adicional, Digicel recordó que quienes se acerquen a Tiendas Digicel para adquirir dispositivos o realizar compras de paquetes, también pueden participar en DigiPremios, la promoción vigente con la que la compañía invita a sus clientes a renovar su hogar. Por cada activación o compra de paquetes prepago, pago de factura o contratación de plan pospago, los clientes obtienen una oportunidad para ganar uno de los dos kits completos para renovar su casa, promoción válida del 3 al 31 de diciembre.
MERCO reconoce a La Constancia como la segunda empresa con mejor reputación de El Salvador
La Constancia fue reconocida como la segunda empresa con mejor reputación de El Salvador, de acuerdo con los resultados del ranking MERCO Empresas El Salvador 2025, consolidándose además como el número uno del sector de Alimentación y Bebidas.
Este reconocimiento trasciende una posición en el ranking y valida el modelo de gestión de La Constancia, basado en principios de ética empresarial, sostenibilidad, apoyo a sus clientes, fortalecimiento de su cadena de valor e impulso al talento y a la economía nacional.
MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un instrumento de evaluación que mide la reputación de las empresas a partir de la percepción de distintos grupos de interés, entre ellos directivos, periodistas, analistas financieros y consumidores, y evalúa aspectos como la ética, la transparencia, la innovación y la responsabilidad corporativa. En este contexto, el resultado obtenido por La Constancia reconoce una forma de hacer empresa responsable, consistente y orientada al largo plazo.
El desempeño de la compañía es reflejo del trabajo de sus colaboradores, de la confianza de consumidores y clientes en todo el país, y del vínculo permanente con pequeños comercios, proveedores y aliados que forman parte de su cadena de valor.
Adicionalmente, Carol Colorado, directora Legal y de Asuntos Corporativos de La Constancia, fue reconocida en el ranking MERCO Líderes El Salvador 2025 como una de las 10 personas con mejor reputación del país, siendo la única mujer en integrar este top 10, un reconocimiento que refuerza el compromiso de la compañía con el liderazgo responsable y la diversidad.
Al respecto, Carol Colorado señaló:
“Este reconocimiento confirma que operar con integridad, constancia, compromiso con el país y visión de largo plazo, genera confianza. En La Constancia asumimos la reputación como una responsabilidad diaria, comprometidos con generar valor para nuestros colaboradores, clientes, nuestra cadena de valor y para El Salvador.”
Con más de un siglo de trayectoria en el país, La Constancia reafirma su compromiso de seguir impulsando un crecimiento sostenible, fortaleciendo su aporte económico y social, y construyendo relaciones de confianza con todos sus grupos de interés.
WTW El Salvador comparte una visión innovadora para fortalecer la resiliencia empresarial en la ASI Innovation Week
WTW El Salvador participó en la ASI Innovation Week con la conferencia “Innovación con impacto: El futuro de la gestión de riesgos”, un espacio diseñado para acercar a la comunidad empresarial las tendencias que están transformando la forma en que las organizaciones identifican y gestionan sus riesgos.
La ponencia estuvo a cargo de Carolina Chorro, coordinadora de Marketing y Comunicaciones de WTW El Salvador, quien destacó que la innovación se ha convertido en un pilar esencial para que las empresas puedan operar con confianza en un entorno global dinámico.
“Estamos viviendo un momento en el que la anticipación y el análisis estratégico marcan la diferencia. La innovación nos permite fortalecer la resiliencia de cada organización y acompañarlas en la toma de decisiones basadas en datos confiables y soluciones globales”, expresó Carolina Chorro.
Soluciones avanzadas que acompañan a las empresas en cada etapa
Durante la presentación, se resaltó que el modelo integrado de WTW combina experiencia local, regional y global, respaldado por una presencia en más de 140 países y más de 30 años de trayectoria en Centroamérica; además que se presentaron algunas de las herramientas más relevantes del portafolio global de WTW:
● Global Peril Diagnostic: mapeo de riesgos de catástrofes naturales y terrorismo.
● Property Quantified: cuantificación de pérdidas potenciales por riesgos catastróficos y no catastróficos.
● Cyber Quantified: evaluación precisa del riesgo cibernético.
● D&O Quantified: gestión del riesgo de directores y administradores.
● Climate Diagnostics: datos e información sobre riesgos físicos para evaluar el riesgo climático.
● ESG Clarified: análisis, calificación y comparación de riesgos ESG en tiempo real.
● Benefits Data Source: datos actualizados por país y sector para diseñar estrategias competitivas.
Una invitación a construir organizaciones más fuertes
También durante la ponencia se destacó que la innovación ya no es una opción aislada, sino la vía para integrar procesos, mejorar la planificación y fortalecer la resiliencia organizacional.
Con base en ello, Carolina Chorro comentó: “Nuestro propósito es acompañar a cada empresa en la construcción de una estrategia de riesgos que aporte seguridad, eficiencia y claridad. Queremos que nuestros clientes y aliados se sientan respaldados por una firma que combina tecnología, conocimiento y experiencia global al servicio de sus objetivos”.
Compromiso continuo con El Salvador y la Región
Con un equipo altamente especializado en Risk & Analytics —que ejecuta más de 800 proyectos al año en las principales geografías del mundo— WTW reafirma su posición como uno de los referentes en gestión de riesgos en el país y la región.
Es así como, la participación de WTW en la ASI Innovation Week representa un paso más en su misión de acercar a las organizaciones salvadoreñas a las soluciones más avanzadas del mercado, generando alianzas de valor basadas en confianza, innovación y resultados.
SISTEMA FEDECRÉDITO realizó el segundo sorteo de la promoción gana fácil
El SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo el segundo sorteo de la 16.a edición de la promoción GANA FÁCIL, en el cual se conocieron a los felices ganadores de increíbles premios.
En esta ocasión se sortearon 233 premios: 3 pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.
Participar en esta gran promoción es muy sencillo, los socios y clientes reciben un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, el Asistente Virtual, se les asignan dos números electrónicos y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.
El sorteo contó con la presencia de la licenciada Marta Evelyn Rodriguez, delegada municipal de la Alcaldía de San Salvador, quien dio fe y legalidad del evento.
“Nos complace realizar este segundo sorteo y premiar la fidelidad de nuestros socios y clientes a través de esta promoción. Extendemos nuestras felicitaciones a los 233 afortunados ganadores de este sorteo. Invitamos a todos los salvadoreños a que continúen haciendo uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO, pues aún puedan participar en el tercer y último sorteo que se realizará el próximo 19 de diciembre”, expresó la licenciada Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO
