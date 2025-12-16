Empresarial
MERCO reconoce a La Constancia como la segunda empresa con mejor reputación de El Salvador
La Constancia fue reconocida como la segunda empresa con mejor reputación de El Salvador, de acuerdo con los resultados del ranking MERCO Empresas El Salvador 2025, consolidándose además como el número uno del sector de Alimentación y Bebidas.
Este reconocimiento trasciende una posición en el ranking y valida el modelo de gestión de La Constancia, basado en principios de ética empresarial, sostenibilidad, apoyo a sus clientes, fortalecimiento de su cadena de valor e impulso al talento y a la economía nacional.
MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un instrumento de evaluación que mide la reputación de las empresas a partir de la percepción de distintos grupos de interés, entre ellos directivos, periodistas, analistas financieros y consumidores, y evalúa aspectos como la ética, la transparencia, la innovación y la responsabilidad corporativa. En este contexto, el resultado obtenido por La Constancia reconoce una forma de hacer empresa responsable, consistente y orientada al largo plazo.
El desempeño de la compañía es reflejo del trabajo de sus colaboradores, de la confianza de consumidores y clientes en todo el país, y del vínculo permanente con pequeños comercios, proveedores y aliados que forman parte de su cadena de valor.
Adicionalmente, Carol Colorado, directora Legal y de Asuntos Corporativos de La Constancia, fue reconocida en el ranking MERCO Líderes El Salvador 2025 como una de las 10 personas con mejor reputación del país, siendo la única mujer en integrar este top 10, un reconocimiento que refuerza el compromiso de la compañía con el liderazgo responsable y la diversidad.
Al respecto, Carol Colorado señaló:
“Este reconocimiento confirma que operar con integridad, constancia, compromiso con el país y visión de largo plazo, genera confianza. En La Constancia asumimos la reputación como una responsabilidad diaria, comprometidos con generar valor para nuestros colaboradores, clientes, nuestra cadena de valor y para El Salvador.”
Con más de un siglo de trayectoria en el país, La Constancia reafirma su compromiso de seguir impulsando un crecimiento sostenible, fortaleciendo su aporte económico y social, y construyendo relaciones de confianza con todos sus grupos de interés.
WTW El Salvador comparte una visión innovadora para fortalecer la resiliencia empresarial en la ASI Innovation Week
WTW El Salvador participó en la ASI Innovation Week con la conferencia “Innovación con impacto: El futuro de la gestión de riesgos”, un espacio diseñado para acercar a la comunidad empresarial las tendencias que están transformando la forma en que las organizaciones identifican y gestionan sus riesgos.
La ponencia estuvo a cargo de Carolina Chorro, coordinadora de Marketing y Comunicaciones de WTW El Salvador, quien destacó que la innovación se ha convertido en un pilar esencial para que las empresas puedan operar con confianza en un entorno global dinámico.
“Estamos viviendo un momento en el que la anticipación y el análisis estratégico marcan la diferencia. La innovación nos permite fortalecer la resiliencia de cada organización y acompañarlas en la toma de decisiones basadas en datos confiables y soluciones globales”, expresó Carolina Chorro.
Soluciones avanzadas que acompañan a las empresas en cada etapa
Durante la presentación, se resaltó que el modelo integrado de WTW combina experiencia local, regional y global, respaldado por una presencia en más de 140 países y más de 30 años de trayectoria en Centroamérica; además que se presentaron algunas de las herramientas más relevantes del portafolio global de WTW:
● Global Peril Diagnostic: mapeo de riesgos de catástrofes naturales y terrorismo.
● Property Quantified: cuantificación de pérdidas potenciales por riesgos catastróficos y no catastróficos.
● Cyber Quantified: evaluación precisa del riesgo cibernético.
● D&O Quantified: gestión del riesgo de directores y administradores.
● Climate Diagnostics: datos e información sobre riesgos físicos para evaluar el riesgo climático.
● ESG Clarified: análisis, calificación y comparación de riesgos ESG en tiempo real.
● Benefits Data Source: datos actualizados por país y sector para diseñar estrategias competitivas.
Una invitación a construir organizaciones más fuertes
También durante la ponencia se destacó que la innovación ya no es una opción aislada, sino la vía para integrar procesos, mejorar la planificación y fortalecer la resiliencia organizacional.
Con base en ello, Carolina Chorro comentó: “Nuestro propósito es acompañar a cada empresa en la construcción de una estrategia de riesgos que aporte seguridad, eficiencia y claridad. Queremos que nuestros clientes y aliados se sientan respaldados por una firma que combina tecnología, conocimiento y experiencia global al servicio de sus objetivos”.
Compromiso continuo con El Salvador y la Región
Con un equipo altamente especializado en Risk & Analytics —que ejecuta más de 800 proyectos al año en las principales geografías del mundo— WTW reafirma su posición como uno de los referentes en gestión de riesgos en el país y la región.
Es así como, la participación de WTW en la ASI Innovation Week representa un paso más en su misión de acercar a las organizaciones salvadoreñas a las soluciones más avanzadas del mercado, generando alianzas de valor basadas en confianza, innovación y resultados.
SISTEMA FEDECRÉDITO realizó el segundo sorteo de la promoción gana fácil
El SISTEMA FEDECRÉDITO llevó a cabo el segundo sorteo de la 16.a edición de la promoción GANA FÁCIL, en el cual se conocieron a los felices ganadores de increíbles premios.
En esta ocasión se sortearon 233 premios: 3 pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.
Participar en esta gran promoción es muy sencillo, los socios y clientes reciben un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, el Asistente Virtual, se les asignan dos números electrónicos y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.
El sorteo contó con la presencia de la licenciada Marta Evelyn Rodriguez, delegada municipal de la Alcaldía de San Salvador, quien dio fe y legalidad del evento.
“Nos complace realizar este segundo sorteo y premiar la fidelidad de nuestros socios y clientes a través de esta promoción. Extendemos nuestras felicitaciones a los 233 afortunados ganadores de este sorteo. Invitamos a todos los salvadoreños a que continúen haciendo uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores miembros del SISTEMA FEDECRÉDITO, pues aún puedan participar en el tercer y último sorteo que se realizará el próximo 19 de diciembre”, expresó la licenciada Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO
Lotería Nacional de Beneficencia dedica sorteo a SITRALONB en conmemoración de su 46° aniversario
Lotería dedica el sorteo LOTRA #432 al 46° aniversario de SITRALONB (Sindicato de Trabajadores de la LNB), en reconocimiento a su trayectoria y aporte al fortalecimiento institucional.
Bajo el lema “Sindicato y administración, transformando la Institución”, este sorteo conmemorativo resalta el trabajo conjunto que, durante los últimos años, ha permitido avanzar en modernización, estabilidad y crecimiento, siempre con el objetivo común de servir a las familias salvadoreñas.
Durante la transmisión, se destacó el compromiso de los trabajadores que integran SITRALONB y su rol en el desarrollo operativo y comercial de la institución. Los billetes conmemorativos circularon a nivel nacional, llevando este homenaje a todos los punto s de venta.
Lotería continúa fortaleciendo una relación basada en el respeto, la cooperación y el reconocimiento al trabajo del personal que hace posible la labor social de la institución.
Resultados del Sorteo LOTRA No 432:
Primer Premio: $ 175,000 – Billete No 18224 – No Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete No 05361 – Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete No 29900 – Vendido
Entrá a www.lnb.gob.sv y descubrí todos los números ganadores de este sorteo. Quién sabe , quizás hoy sea el día en que la suerte te llegue . Comprá ya tus fracciones del Gordo Navideño, porque esta Navidad el próximo millonario podés ser vos.