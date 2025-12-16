Kylian Mbappé le gana al PSG en tribunales y esta es la millonaria suma que le deben pagar

El brasileño Raphinha rescató con un doblete al líder FC Barcelona contra Osasuna, al que venció este sábado por 2-0 en el Camp Nou durante la decimosexta jornada de LaLiga para afianzar el liderato.

Con esta victoria, el Barça suma 43 puntos y se distancia a siete del Real Madrid, su máximo perseguidor, que jugará este domingo ante el Alavés en Mendizorroza.

El cuadro azulgrana atacó buena parte del choque al conjunto rojillo, compacto en la zaga y con el único recurso de transitar en velocidad hacia la portería de Joan García.

El VAR llegó a anular un tanto de Ferran Torres de cabeza por un fuera de juego previo de Raphinha en el origen de la jugada en el minuto 24.

Con una notable presencia cerca del último tercio, el Barça encadenó una llegada tras otra para tratar de romper la igualdad, pero la solidez defensiva de los navarros, que cerraron bien los espacios, obligó a los culés a rematar desde fuera para finalizar largas posesiones.

Precisamente, desde la media luna, salió el primer tanto de Raphinha (70′). Eric García tomó el control del esférico en su campo para entregárselo a Pedri, que lanzó una carrera para cedérselo finalmente al brasileño, quien vio un hueco donde colocarlo y tranquilizar así a los hinchas blaugranas.

Osasuna empezó a buscar más el área contraria sin peligro alguno, abriendo más el campo, lo que permitió que Jules Koundé irrumpiera para poner un centro que desvió Alejandro Catena, habilitando en el remate a Raphinha en el segundo palo para que sentenciara el partido (86′).

El Principito resucita

Antes, el Atlético de Madrid se impuso por 2-1 al Valencia en el Metropolitano con un gol decisivo de Antoine Griezmann, que había comenzado como suplente, que deja a los Colchoneros a nueve puntos del Barcelona.

El cuadro rojiblanco se adelantó gracias al tanto de Koke (17′) en la primera llegada que tuvo, pero un zapatazo de Lucas Beltrán (63′) significó el empate.

Sin embargo, Griezmann (74′) apareció para aguar la fiesta al Valencia y encauzar la victoria del equipo rojiblanco, que venía de vencer al PSV Eindhoven (3-2) el martes en Liga de Campeones. En otro partido de este sábado, el Mallorca superó al Elche por 3-1 en el Son Moix.

