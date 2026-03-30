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Obras Públicas reporta más de 300 asistencias viales en últimos días
El Ministerio de Obras Públicas, a través del programa MOP Te Asiste a bridado un total de 334 servicios gratuitos en los últimos días, según datos oficiales divulgados por las autoridades.
De acuerdo el MOP, la cobertura se desarrolló entre el 25 y el 30 de marzo de 2026 hasta las 8:00 a.m., tiempo en el que se recorrieron 10,705 kilómetros a nivel nacional, atendiendo diferentes emergencias en carretera.
La mayor parte de las asistencias se concentró en la zona paracentral, que registró el 81 % de los servicios brindados. Le siguieron la zona occidental con un 11 % y la zona oriental con un 8 %.
El servicio gratuito de grúas ha estado disponible para la población desde el 25 de marzo hasta el próximo 6 de abril de 2026, al que los conductores pueden acceder llamando al 2510-0199.
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El Complejo Turístico del Puerto de La Libertad recibe sello Family Friendly
El Complejo Turístico Puerto de La Libertad se incorporó a la estrategia Family Friendly, un reconocimiento impulsado por la primera dama Gabriela de Bukele que promueve espacios seguros, accesibles y adecuados para las familias.
La iniciativa es acompañada por el Instituto Crecer Juntos (ICJ), en coordinación con el Ministerio de Turismo (Mitur), con el objetivo de fortalecer destinos que respondan a las necesidades familiares y ofrezcan experiencias accesibles para todos.
Tras el proceso de evaluación, el complejo —administrado por la cartera de Turismo— cumplió con criterios orientados a garantizar una experiencia adecuada para las familias.
La presidenta del ISTU, Eny Aguiñada, afirmó que la institución trabaja para que todos los espacios recreativos bajo su administración cuenten con este sello.
«Es un espacio donde recibimos aproximadamente 2.1 millones de turistas internacionales, sin contar a los nacionales. Estamos muy contentos de avanzar en la transformación de estos lugares para garantizar que la primera infancia también tenga un espacio en sitios públicos turísticos y altamente visitados», expresó Aguiñada.
Por su parte, Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación del despacho de la primera dama, explicó que los espacios deben cumplir requisitos específicos para garantizar el bienestar familiar.
«Entre los requisitos se incluyen áreas de lactancia materna, zonas de juego, cambiadores de bebés, servicios sanitarios y espacios accesibles con diseño universal, para que todos los miembros de la familia puedan disfrutar», detalló Montes.
Roxana Flores, habitante del Puerto de La Libertad, destacó la importancia de estos espacios, como la bebeteca, donde los niños pueden jugar y aprender con materiales lúdicos y seguros.
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Lanzan Coexport Trade, una plataforma para impulsar el comercio internacional
Durante la presentación del informe de labores de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) a su Asamblea General fue presentada la nueva imagen, y la plataforma de negocios Coexport Trade.
La gremial indicó que el refrescamiento «responde a la evolución de la organización y a su visión de futuro, orientada a consolidar su rol como facilitador y aliado estratégico para las empresas exportadoras, apostando por la innovación, la competitividad y una mayor proyección internacional».
A su vez, Coexport Trade nace como una plataforma integral diseñada para fomentar el networking empresarial y facilitar la vinculación directa entre exportadores, proveedores y oferentes de servicios.
Según explicaron, esta herramienta cuenta con un sitio web propio, y accesible desde cualquier dispositivo que permite generar conexiones de negocio de forma ágil, promover productos y servicios directamente con potenciales clientes y mantener información actualizada en tiempo real.
A los esfuerzos se suma el Libro de la Excelencia Exportadora, una publicación impresa y a manera de ebook que destaca las empresas exportadoras de gran trayectoria en el país.
Durante la reunión de socios también se dio a conocer las alianzas que se han formalizado con organizaciones internacionales, como: Trade Point de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Consejo de Comercio Canadá-USA-México, CUSMEX.
Todo ello como un complemento necesario para las actividades que se hacen de participación en ferias internacionales, misiones comerciales y ruedas de negocios que se realizan periódicamente en Coexport.
La presidenta de Coexport, Silvia Cuéllar, destacó que estos esfuerzos reflejan la evolución de la gremial hacia un modelo más dinámico.
«Estamos dando pasos firmes hacia una mayor conexión de nuestras empresas con el mundo, incorporando herramientas innovadoras y fortaleciendo capacidades que permitan aprovechar las oportunidades de negocio», afirmó.
Cuéllar también hizo hincapié en los esfuerzos de integrar la IA como elemento primordial en otras iniciativas, así como los temas de criptomonedas, financiación, tokenización y otros que evolucionan la manera de hacer negocios en el entorno internacional.
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Detenido con más de cuatro kilos de droga seguirá en prisión
Por traficar más de cuatro kilogramos de cocaína, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó detención provisional a Noel Alexander Hernández Escobar, acusado penalmente de tráfico ilícito.
El imputado fue detenido la madrugada del 20 de marzo de 2026, por miembros de la Fuerza Armada en un patrullaje que efectuaban en la Calle Sisimiles y Pasaje Chaparrastique, de la colonia Miramonte, San Salvador.
Los soldados, al observar que el acusado estaba en el interior de un vehículo estacionado en la mencionada vía, le pidieron que saliera para inspeccionarlo.
Cuando hicieron el registro, hallaron una caja de cartón con cuatro bolsas plásticas transparentes selladas y tenían una porción grande de marihuana y 17 porciones de cocaína.
Agentes antinarcóticos que realizaron la prueba de campo confirmaron los dos tipos de droga con su respectivo peso. Hernández Escobar transportaba en su automotor 1,834.7 gramos de marihuana y 2,375 gramos de cocaína.
En la audiencia inicial, el juez determinó que con toda la información incorporada al expediente por parte de la Fiscalía General de la República, hay suficientes indicios de que el imputado ha incurrido en tráfico de drogas, por lo que decretó la detención y mandó el caso a un juzgado de instrucción.