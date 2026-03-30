Internacionales
Guatemala extraditará hacia Estados Unidos a salvadoreño detenido por narcotráfico
Una investigación estadounidense lo vincula con una organización que traficaba fentanilo y cocaína, cuyo centro de operaciones estaba en Guatemala.
En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, alias Lucas o Pepe, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La PNC del vecino país calificó la detención como «un nuevo golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico». Al salvadoreño, quien también tiene nacionalidad guatemalteca, lo arrestaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y es la extradición número 21 que realizaran a Estados Unidos, según el informe publicado por el Ministerio de Gobernación.
La cartera de Estado guatemalteca detalló que, con la captura, se da cumplimiento a una orden emitida el 4 de marzo de 2026 por un juzgado que atendió la solicitud de Estados Unidos.
«Escobar Rodríguez es requerido por delitos relacionados con la conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Además, está señalado de portar un arma de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico. Durante su captura, se le incautó una pistola con 16 municiones, mientras se conducía a bordo de un pick-up», detalló el Ministerio de Gobernación guatemalteco.
En Estados Unidos, una investigación determinó que Escobar Rodríguez mantiene vínculos directos con el narcotráfico, al estar presuntamente involucrado en conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.
Según el informe, la conspiración tenía como objetivo fabricar y distribuir sustancias controladas, con la pretensión, conocimiento y claro conocimiento de que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos.
La conspiración tiene que ver con la intención de enviar aproximadamente cinco kilogramos de cocaína y unos 400 gramos de fentanilo. Además de la tentativa de distribución de una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos, sumado a la portación de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.
La PNC de esa nación también aprehendió en Ayutla, San Marcos, a Jorge Edy Peláez Martínez, quien, junto a Escobar Rodríguez, supuestamente forman parte de la organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su centro de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.
Internacionales
Ucrania está lista para cese al fuego con Rusia en Pascua ortodoxa
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo hoy lunes que Ucrania está preparada para implementar un cese al fuego con Rusia en la Pascua ortodoxa.
«Estamos listos para un cese al fuego durante las vacaciones de Pascua», dijo Zelensky, citado por la agencia de noticias Interfax-Ucrania.
Ucrania apoya cualquier formato para poner fin al conflicto «que preserve la dignidad e independencia del país», incluido un cese al fuego completo y una prohibición a los ataques contra infraestructura energética, enfatizó.
Este año, la Pascua ortodoxa se conmemorará en Ucrania y Rusia el 12 de abril.
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Acusan a hombre en Suecia de vender servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres
Un fiscal sueco imputó este lunes a un hombre acusado de proxenetismo agravado, violaciones y agresiones sexuales, por haber supuestamente vendido los servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres.
El acusado, de 62 años, fue detenido a finales de octubre y puesto en prisión preventiva después de que su esposa lo denunciara ante la policía en el norte de Suecia.
Se sospecha que obtuvo ganancias económicas durante años a partir de las presiones que ejercía sobre su esposa «para que realizara actos sexuales», según el escrito de acusación.
Está acusado de haber publicado anuncios en línea, organizado encuentros, vigilado y presionado a la mujer para que realizara actos sexuales en internet con el fin de atraer a más clientes, precisa el documento.
También se le acusa de haber sido violento y de haberla amenazado, de haber explotado su miedo hacia él y de haberse aprovechado de su adicción a las drogas. El fiscal calificó estos hechos de «explotación despiadada».
El escrito de acusación detalla asimismo varias amenazas dirigidas contra la denunciante, advirtiéndole incluso del riesgo de haber desatado «al monstruo».
La fiscal Ida Annerstedt había declarado a AFP en febrero que unas 120 personas sospechosas de haber comprado servicios sexuales habían sido identificadas.
Además del proxenetismo agravado, el hombre —que niega las acusaciones— también fue imputado por ocho violaciones, una de ellas con un cliente, cuatro intentos de violación y cuatro agresiones.
La mujer fue víctima de «delitos graves», declaró su abogada Silvia Ingolfsdottir a la AFP. «Ahora espera obtener justicia», añadió en un mensaje de texto.
Según la cadena pública SVT, el sospechoso fue anteriormente miembro de la organización de moteros Hells Angels. La cadena también indicó que el juicio debería comenzar el 13 de abril.
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Trump amenaza con destruir la isla de Jark si no se alcanza pronto un acuerdo con Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con destruir la isla de Jark, una instalación petrolera vital para las exportaciones de Irán, si no se alcanza un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra.
Trump señaló que Estados Unidos se encuentra en «conversaciones serias» con un «régimen más razonable» en Irán, pero también consideró que es probable que no se logre un acuerdo.
«Si el estrecho de Ormuz no se abre de inmediato ‘a los negocios’, terminaremos nuestra agradable ‘estadía’ en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Jark (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos ‘tocado’», escribió en Truth Social.
El domingo por la noche, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos había logrado un «cambio de régimen» en Irán gracias a la guerra iniciada hace un mes junto con Israel, consecuencia de la cantidad de líderes iraníes que han sido asesinados.
A su juicio el nuevo liderazgo es «mucho más razonable».
«Ahora tratamos con personas distintas de las que cualquiera haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen», explicó.
Cuando se le preguntó si podría lograrse un acuerdo con Irán la próxima semana, Trump respondió: «Sí, veo un acuerdo con Irán. Podría ser pronto».