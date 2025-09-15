Jetset
Nueva película de Super Mario llegará a los cines en el 2026
Nintendo ha anunciado la secuela de «The Super Mario Bros Movie», la cual retomará elementos de la franquicia de videojuegos de «Mario Galaxy» y que será titulada «The Super Mario Galaxy Movie».
La cinta llegará a los cines de todo el mundo en abril de 2026, según lo anunciado por Nintendo este viernes en todas sus plataformas de redes sociales con un video que mostró las pinceladas de un viaje intergaláctico del fontanero italiano favorito de millones.
De igual forma, Nintendo ha confirmado que el casting de la primera entrega volverá para esta secuela, con Chris Pratt en la voz de Mario Bros, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Princess Peach, Seth Rogen como Donkey Kong, Jack Black como Bowser y Keegan Michael Kay como Toad.
La producción de esta secuela ya había sido confirmada por el propio Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia de videojuegos de Nintendo, tras el éxito que fue la primera entrega, la cual fue de las más taquilleras en 2023.
Anuncian Super Mario Galaxy Movie, la nueva película del universo Mario Bros
Nintendo, Illumination y Universal Pictures revelaron el título de la próxima cinta basada en el icónico universo Mario Bros: Super Mario Galaxy Movie. El anuncio se realizó durante el Nintendo Direct del 12 de septiembre, marcando un avance clave en la campaña de marketing previa al estreno en cines.
Un breve video mostró a Mario recostado bajo un árbol en el Reino Champiñón, mientras una mariposa se eleva hacia el espacio, anticipando las aventuras estelares que caracterizarán esta nueva entrega. La estética de la película retoma el diseño del videojuego Super Mario Galaxy, fusionando elementos clásicos del universo de Mario con un entorno cósmico de exploración galáctica.
Regresa El Chapulín Colorado con una serie animada familiar
El icónico superhéroe mexicano, creado e interpretado por Roberto Gómez Bolaños, mantiene su popularidad y vuelve a la pantalla con Los Colorado, una nueva serie animada diseñada para todo público. El proyecto es una coproducción entre Grupo Chespirito, THR3 Studios y Huevocartoon Entertainment, presentado recientemente en el Festival Pixelatl en Guadalajara.
La trama combina la acción heroica con la vida familiar del Chapulín Colorado, mostrando cómo equilibra sus aventuras con los retos de cuidar a su madre, esposa e hijos. Como novedad, algunas frases clásicas fueron adaptadas por los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, responsables del aspecto creativo, pasando de “¡No contaban con mi astucia!” a “no contaban con nuestra astucia”.
Además, la serie traerá de regreso a personajes emblemáticos de la producción original, como Tripa Seca, interpretado por Ramón Valdés. Hasta el momento, no se ha confirmado la plataforma de estreno ni la fecha de lanzamiento.
Ed Sheeran lanza su octavo álbum
El cantante británico Ed Sheeran, de 34 años, lanzó su nuevo álbum «Play», el octavo de su carrera, que llega tras «Autumn Variations» (2023). El disco, con portada rosa, combina elementos de folk, hip hop, pop, dance, soul y rock, consolidando a Sheeran como uno de los artistas más escuchados del mundo; actualmente es el sexto más reproducido en Spotify, plataforma en la que su éxito «Shape of You» figura entre los más escuchados globalmente.
El artista, originario de Ipswich, Inglaterra, anunció que se mudará temporalmente a Estados Unidos para facilitar su gira mundial que inicia en Europa en diciembre. “Tengo una familia, no puedo estar yendo y viniendo”, explicó en el pódcast The 2 Johnnies, y aclaró que seguirá pagando impuestos en el Reino Unido.
Su traslado le impedirá asistir a los partidos de Ipswich Town, equipo de fútbol de la segunda división inglesa del que es accionista minoritario (1,4%) desde agosto de 2024, y donde suele acudir al estadio Portman Road.