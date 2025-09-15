Desfile cívico será vespertino en San Miguel

El desfile en conmemoración a los 204 años de independencia se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre en San Salvador. El recorrido comenzará en la plaza Divino Salvador del Mundo a las 8:00 a.m desplazándose a través de la Alameda Franklin Delano Roosevelt hasta culminar en el parque Cuscatlán.

Las instituciones educativas públicas y privadas encabezarán el desfile de independencia y le seguirán las instituciones: Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada. De acuerdo con las autoridades, esta decisión se debe a que «hay que prevenir la insolación y cansancio de los estudiantes».

«En esta ocasión vamos a tener una participación de aproximadamente de 2,455 alumnos de 15 centros escolares entre privados y públicos que van a presentarnos su máximo talento, su máxima creatividad, van a demostrar la disciplina y todo el amor con el que se han preparado durante estos 9 meses», mencionó la ministra de Educación, Karla Trigueros.

La funcionaria detalló que 15 instituciones irán en tres bloques con la finalidad de llevar un «orden y un mejor manejo logístico» . Además, durante el desfile habrá escalones institucional, cívico, identidad y cultura y artístico. En dichos escalones se podrán observar los símbolos patrios y bailes artísticos.

Calles cerradas y vías alternas

El Viceministerio de Transporte (VMT) notificó que habrá cierre de las siguientes calles a partir de las 0:00 horas del lunes 15 de septiembre:

Paseo General Escalón, desde las fuentes Beethoven

La Alameda Manuel Enrique Araujo desde el Campo de Pelota Saturnino Bengoa.

El viceministro del VMT, Nelson Reyes, aseguró que si bien estas calles permanecerán cerradas, estas se irán habilitando a medida que avance el desfile. Además, la calle 49 permanecerá abierta como vía alterna.

«Es importante que quienes acudirán a la zona, incluso un día antes, lo hagan con precaución porque se van a estar ejecutando diferentes montajes: graderíos y carrileras. Es importante también que si acudirán al evento que programen algún tipo de transporte porque no habrán estacionamientos habilitados», aseguró el ministro.

Por su parte, el sistema de Salud anunció que permeneceran 4 stands abiertos desde las 6 de la mañana:

Frente a Centro Comercial Galerías

Gasolinera Puma de la 49 avenida

Cerca de Castillo Venturoso

En Parque Cuscatlán

Además, contarán con 12 ambulancias que entrarán en servicio desde las 5:00 a.m en los siguientes puntos:

Fuentes beethoven

Centro Comercial Galerías

Gasolinera Texaco de Salvador del Mundo

65 avenida

Centro Comercial La Campana

Afuera edificio Seiko

Gasolinera Puma de 49 avenida

Frente a Cafe de Don Pedro

Frente a Castrillo Venturoso

En parque Cuscatlán

Cerca de Campo de Pelota Saturnino Bengoa

