Desfile cívico será vespertino en San Miguel
Autoridades del Comité Cívico Departamental, de San Miguel, informaron ayer que el desfile del próximo 15 de septiembre, iniciará, por primera ocasión, a las 2:30 de la tarde.
Manuel Rodríguez, director departamental de Educación en San Miguel, dijo que el nuevo horario fue previamente consultado con directores de centros escolares; así como instituciones de primeros auxilios, con el objetivo de evitar las horas de más calor.
“De las 10:30 de la mañana a 1 p. m. el sol es inclemente y es donde se da más la insolación, por eso como protección a los niños y jóvenes tomamos la decisión del nuevo horario”, dijo.
Agregó, que se tiene previsto que el desfile, en el que participarán 22 escuelas, finalice a las 7 p. m.
Por su parte, Sinaí Hernández, gobernador de San Miguel, manifestó que debido a la intenso sol, solamente el año pasado se atendieron 85 emergencias médicas durante el desfile.
El comité cívico explicó que otra de las situaciones que consideraron para el cambio de horario es que muchos alumnos madrugaban mucho para prepararse para el desfile.
Este será el recorrido del desfile del 15 de septiembre y las vías cerradas en San Salvador
El desfile en conmemoración a los 204 años de independencia se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre en San Salvador. El recorrido comenzará en la plaza Divino Salvador del Mundo a las 8:00 a.m desplazándose a través de la Alameda Franklin Delano Roosevelt hasta culminar en el parque Cuscatlán.
Las instituciones educativas públicas y privadas encabezarán el desfile de independencia y le seguirán las instituciones: Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada. De acuerdo con las autoridades, esta decisión se debe a que «hay que prevenir la insolación y cansancio de los estudiantes».
«En esta ocasión vamos a tener una participación de aproximadamente de 2,455 alumnos de 15 centros escolares entre privados y públicos que van a presentarnos su máximo talento, su máxima creatividad, van a demostrar la disciplina y todo el amor con el que se han preparado durante estos 9 meses», mencionó la ministra de Educación, Karla Trigueros.
La funcionaria detalló que 15 instituciones irán en tres bloques con la finalidad de llevar un «orden y un mejor manejo logístico» . Además, durante el desfile habrá escalones institucional, cívico, identidad y cultura y artístico. En dichos escalones se podrán observar los símbolos patrios y bailes artísticos.
Calles cerradas y vías alternas
El Viceministerio de Transporte (VMT) notificó que habrá cierre de las siguientes calles a partir de las 0:00 horas del lunes 15 de septiembre:
Paseo General Escalón, desde las fuentes Beethoven
La Alameda Manuel Enrique Araujo desde el Campo de Pelota Saturnino Bengoa.
El viceministro del VMT, Nelson Reyes, aseguró que si bien estas calles permanecerán cerradas, estas se irán habilitando a medida que avance el desfile. Además, la calle 49 permanecerá abierta como vía alterna.
«Es importante que quienes acudirán a la zona, incluso un día antes, lo hagan con precaución porque se van a estar ejecutando diferentes montajes: graderíos y carrileras. Es importante también que si acudirán al evento que programen algún tipo de transporte porque no habrán estacionamientos habilitados», aseguró el ministro.
Por su parte, el sistema de Salud anunció que permeneceran 4 stands abiertos desde las 6 de la mañana:
Frente a Centro Comercial Galerías
Gasolinera Puma de la 49 avenida
Cerca de Castillo Venturoso
En Parque Cuscatlán
Además, contarán con 12 ambulancias que entrarán en servicio desde las 5:00 a.m en los siguientes puntos:
Fuentes beethoven
Centro Comercial Galerías
Gasolinera Texaco de Salvador del Mundo
65 avenida
Centro Comercial La Campana
Afuera edificio Seiko
Gasolinera Puma de 49 avenida
Frente a Cafe de Don Pedro
Frente a Castrillo Venturoso
En parque Cuscatlán
Cerca de Campo de Pelota Saturnino Bengoa
Bomberos sofocan las llamas de un camión de comida en la colonia Escalón
El Cuerpo de Bomberos informó en sus redes sociales que un equipo de esta institución sofocó un incendio de un camión de comida en la colonia Escalón este domingo.
El incendio se registró sobre la 83a. avenida Sur.
En el hecho solo se reportaron perdidas materiales y no se registraron personas lesionadas.
Barcelona gana y golea al Valencia
El Barcelona ganó este domingo y goleó al Valencia este domingo en el estadio Johan Cruyff por la cuarta fecha de LaLiga. Los catalanes se llevaron la victoria con marcador de 6-0.
El primer tanto llego a los 29 minutos con Fermín tras recibir un pase filtrado de Cubarsí.
El segundo tanto fue a los 53 minutos con el brasileño Raphinha, Rashford lanza un excelente centro y aprovecha el error de comunicación de los centrales naranjeros para dársela a su compañero para que la empuje a la red.
El tercer tanto llegó a los 56 minutos por parte de Fermín que firmaba su segunda anotación para los blaugranas en la fecha cuatro.
Diez minutos después, nuevamente Raphinha anota el cuarto para los catalanes tras recibir un pase de Fermín. El brasileño la baja ante dos defensas del Valencia y define con una volea rapidísima a la portería.
La manita llegó por parte del polaco Robert Lewandowski a los 76 minutos. Finalmente, el mismo delantero cerró la pizarra con marcador de 6-0 a los 86 minutos.