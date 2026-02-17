Jetset
Murió Billy Steinberg, compositor de «Like a Virgin» de Madonna
El cantautor estadounidense Billy Steinberg, quien escribió la letra de canciones tan conocidas como «Like a Virgin» de Madonna, falleció el lunes en California a los 75 años, informaron medios estadounidenses.
Steinberg murió tras una batalla contra el cáncer, declaró su abogada, Laurie Soriano, a Variety.
El artista también escribió temas para Cindy Lauper («True Colors»), Whitney Houston («So Emotional») o incluso para los Pretenders («I’ll Stand by You»), junto al compositor Tom Kelly.
En 1996 Steinberg recibió un premio Grammy por su trabajo en el álbum «Falling into you», de la canadiense Céline Dion, elegido álbum del año.
El cantautor fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011. «Muchas de sus canciones se han convertido en clásicos intemporales y continúan inspirando a numerosos artistas de renombre», estimó entonces esta institución.
Murió el documentalista estadounidense Frederick Wiseman a los 96 años
El cineasta documental estadounidense Frederick Wiseman falleció el lunes a los 96 años, confirmó un representante a la AFP.
Wiseman murió pacíficamente en su casa en Cambridge, Massachusetts, según un comunicado de su productora, Zipporah Films.
Durante más de medio siglo, Wiseman, ganador de un Óscar, capturó pacientemente la rutina diaria de algunas de las instituciones más conocidas de Estados Unidos en sus docenas de documentales.
A través de su discreta lente, el trabajo cotidiano de una oficina de asistencia social o las tareas de limpieza de un zoológico municipal se convertían en algo tan apasionante como una película de acción, todo ello sin un locutor de fondo ni entrevistas, algo tabú en el mundo de Wiseman.
Pionero del cine independiente estadounidense, Wiseman rodaba con un equipo de tres personas, mientras que él mismo se encargaba de la edición y la producción, creando películas con una duración de entre una y seis horas, todo ello para presentar una epopeya estadounidense única y fascinante para la pantalla.
«¿Y si el gran novelista estadounidense no escribiera novelas?», titulaba The New York Times su perfil de 2020, al describir la obra de Wiseman como «el equivalente contemporáneo más cercano» a la novela clásica.
Wiseman causó una controversia instantánea con su primera película, «Titicut Follies», que retrató la cruda realidad de un asilo para personas con enfermedades mentales, Bridgewater.
Rodado en 1967, el documental mostró imágenes de maltratos a los pacientes, incluida una polémica escena en la que un hombre era alimentado a la fuerza por un médico mientras fumaba, y las cenizas caían en el embudo de la comida.
En uno de sus proyectos de 2020, llamado «City Hall», regresó a su ciudad natal, Boston. Dos años después realizó una incursión poco frecuente en la ficción con «A Couple», inspirada en la relación y la correspondencia entre León Tolstói y su esposa, Sofía.
En una entrevista con la AFP en 2021, aseguró que la lista de las instituciones sobre las que quería hacer películas era «interminable».
Shakira invita a sus fans a llevar banderas para celebrar un año de su gira en El Salvador
La cantante colombiana Shakira ofrecerá la noche de este 14 de febrero su cuarto concierto como parte de su residencia en El Salvador, en una fecha que marca además el primer aniversario de su gira mundial Las Mujeres No Lloran.
El espectáculo promete ser especial, ya que se cumplen 365 días desde el inicio del tour internacional. A través de sus redes sociales, la artista agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido durante este año de presentaciones.
“Celebrando un año desde que comenzó la gira. Gracias a mi manada por hacerme tan feliz estos 365 días”, expresó la intérprete.
Como parte de la celebración, la artista invitó a sus fanáticos a llevar la bandera de su país de origen para convertir la velada en una fiesta multicultural.
“Mañana nos vemos. Les propongo que cada uno traiga la bandera del país del que viene. ¡Armemos una fiesta este sábado celebrando quiénes somos!”, escribió la cantante, conocida también como “La Loba”.
Se espera que el concierto reúna a seguidores nacionales e internacionales, quienes acompañarán a la artista en esta fecha significativa de su gira.
Fans reciben a Bad Bunny en Buenos Aires, en su primer show tras el Super Bowl
Miles de fans en Argentina aguardaban este viernes bajo el sol el inicio de los tres conciertos del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny en el estadio de River Plate en Buenos Aires, su primer show tras el comentado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
Menos de dos semanas atrás conquistó tres Grammys, entre los que se encuentra el galardón al Álbum del año para «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», el primer trabajo totalmente en español en alzarse con el premio.
«Es un referente, el más importante a nivel mundial hoy en día», dice a la AFP Jesús Álvarez, un joven de 29 años que trabaja en contabilidad y viajó para ver el concierto desde Rosario, una ciudad ubicada 300 km al norte de Buenos Aires.
Álvarez es uno de los miles de fanáticos que en la tarde del viernes aguardaban ya en largas filas para ingresar al estadio.
En homenaje al artista, en las inmediaciones del estadio podían verse fans con banderas de Puerto Rico o la típica pava (sombrero de paja) que puso de moda Bad Bunny.
Bajo el duro sol del verano, algunos jóvenes se refrescaban con abanicos. Otros buscaban centímetros de sombra bajo los árboles.
Entre ellas estaban Flavia Ríos, una mujer que llegó desde la localidad de Merlo con su hija Valentina, de 16, aunque confiesa que consiguieron boletos en el último momento.
«Cuando salieron las entradas el año pasado no teníamos posibilidad de comprarlas. Teníamos decidido que cuando llegara la fecha íbamos a estar en la puerta afuera para escucharlo», dijo Flavia con lágrimas en los ojos.
«El lunes nos fijamos si había entradas y conseguimos las más baratas», recordó. «Lo amo a Bad Bunny».
Aunque estaba programada desde mayo de 2025, la visita del «Conejo Malo» a la Argentina, la primera en cuatro años, adquiere nuevas dimensiones a partir de su mensaje latinoamericanista contra la campaña antiinmigratoria de Donald Trump en Estados Unidos.
«Yo creo que todo lo que hace, dice y cómo piensa Bad Bunny tiene muchísimo peso. Está tratando de llevar un mensaje que por ahí otros no se animan», plantea Álvarez.
El oriundo de Vega Baja se presentará nuevamente en el estadio de River este sábado y domingo, y su «DeBÍ TiRAR MáS FOToS WORLD TOUR» seguirá luego con paradas en Brasil, Australia, Japón, España y Portugal.