Motociclista muere en accidente de tránsito en carretera a Comalapa
Un joven de 27 años falleció la mañana de este domingo en un accidente ocurrido en el kilómetro 33 de la carretera a Comalapa.
por Graciela Guardado 14 de septiembre de 2025En DePaísTiempo de lectura:1 mins read
De acuerdo con el reporte preliminar, de la Policía Nacional Civil (PNC), el motociclista perdió el control de su vehículo y terminó saliéndose de la carretera, lo que provocó el fatal accidente.
Equipos policiales se trasladaron al lugar para procesar la escena y determinar las causas exactas del accidente. Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que originaron la pérdida de control.
La PNC hizo un llamado a los conductores a mantener la precaución en la vía, ya que este tramo de la carretera a Comalapa es uno de los más transitados y con mayor riesgo de siniestros viales.
Nacionales -deportes
El surf mundial volvió a reinar en El Salvador
El Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2025 realizó este día su clausura con la presencia de las delegaciones de 61 países y con la participación de 299 aleteltas.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, y el presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA), Fernando Aguerre, asistieron al último día de la competencia, que se llevó a cabo entre el 5 y el 14 de septiembre.
«Gracias presidente Bukele por creer en el surf y en el futuro de la ISA en El Salvador», dijo Aguerre, sobre los seis años que tiene la organización realizando eventos en el país y la amplia colaboración con el Gobierno para realizar torneos mundiales.
«Venimos en paz y nos vamos en paz», agregó Aguerre, sobre los cambios sociales que ha experimentado el país, lejos de la violencia e inseguridad.
La ministra de Turismo destacó que este tipo de eventos mundiales sirven para dinamizar la economía local, dónde se ven ampliamente beneficiados emprendedores y comercios de la zona. Además, de reiterar que es una oportunidad para que el país adquiera nuevos inversores.
«Estamos muy contentos en este último día. Muy orgullosos de todo lo que ha pasado. Han sido muchos días de trabajo y esfuerzo. Nos vamos con nuevos embajadores de El Salvador, através de casi 300 atletas que participaron acá. Como también potenciales inversionistas», destacó Morena Valdez.
El Salvador quedó en el puesto 21 del torneo, de entre 61 delegaciones. La campeona de la rama femenina del torneo fue la española, Janire Etxabarri, quien superó a las competidoras de Portugal, Perú y Australia. De la rama masculina, el campeón fue el australiano, Dane Henry, superando a competidores de Brasil, Francia y otro compatriota de Australia.
Y este fue el orden de la premiación por delegaciones: El cuarto puesto fue para Francia; el tercer lugar para España; segundo lugar para Perú y el primer lugar, con medalla de oro, fue para la delegación de Australia.
Cabe mencionar, que la ceremonía incluyó el podio para la entrega de medallas, y se cantó el himno nacional de Australia y España, como campeones masculino y femenino.
Internacionales
El papa León XIV celebra su 70º cumpleaños con miles de fieles en el Vaticano
Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años.
«Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy», dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos.
«Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración», añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.
El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI.
Internacionales
Dos hombres mueren al estrellarse su avioneta durante un festival aéreo en Argentina
Dos hombres murieron al estrellarse su avioneta durante un festival aéreo en la provincia argentina de Córdoba (centro), informó la prensa local, citando reportes de fuentes sanitarias y de seguridad.
El accidente ocurrió en pleno evento en el Aeroclub de Bell Ville, a unos 510 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, la capital del país sudamericano. Las víctimas eran oriundas de la provincia oriental de Santa Fe.
La Fiscalía de Bell Ville quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro, que afectó a una aeronave biplaza de acrobacias.
Según los medios cordobeses, la tragedia ocurrió en horas de la tarde de este sábado mientras se desarrollaba el evento, que incluía espectáculos de paracaidismo y distintas exhibiciones, como acrobacias aéreas.
El avión perdió sustentación, se prendió fuego y se precipitó a tierra, impactando en la cabecera de la pista del aeródromo, dijo el portal noticioso La Voz del Interior.