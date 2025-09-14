Principal
Al menos seis personas lesionadas tras aparatoso accidente
Un aparatoso accidente de tránsito se registra en el kilómetro 25 de la calle antigua a Zacatecoluca, en el distrito de Cuyultitán, departamento de La Paz Oeste.
En el percance se vieron involucrados un microbús y un pick up. Al menos seis de los ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
Agentes de la División de Tránsito de la Policía realizaron la inspección en la zona del accidente. A partir de este procedimiento se determinará la responsabilidad de los involucrados en el hecho.
Él era Miguel, jovencito que perdió la vida tras estrellarse en su moto
Miguel Antonio Guevara Hernández falleció esta madrugada en un fuerte accidente de tránsito sobre la Carretera Ruta de Paz, en el sector de San Carlos, Morazán.
De acuerdo con la información, el joven motociclista perdió la vida de forma instantánea tras impactar contra un poste.
Familiares y amigos de Miguel, consternados por la noticia, han expresado su dolor en redes sociales, destacando que era una persona apreciada en su comunidad.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores a extremar las precauciones al manejar, especialmente durante la noche y en zonas de alto riesgo, con el fin de evitar este tipo de tragedias.
Motociclista muere en accidente de tránsito en carretera a Comalapa
Un joven de 27 años falleció la mañana de este domingo en un accidente ocurrido en el kilómetro 33 de la carretera a Comalapa.
14 de septiembre de 2025
De acuerdo con el reporte preliminar, de la Policía Nacional Civil (PNC), el motociclista perdió el control de su vehículo y terminó saliéndose de la carretera, lo que provocó el fatal accidente.
Equipos policiales se trasladaron al lugar para procesar la escena y determinar las causas exactas del accidente. Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que originaron la pérdida de control.
La PNC hizo un llamado a los conductores a mantener la precaución en la vía, ya que este tramo de la carretera a Comalapa es uno de los más transitados y con mayor riesgo de siniestros viales.
El surf mundial volvió a reinar en El Salvador
El Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2025 realizó este día su clausura con la presencia de las delegaciones de 61 países y con la participación de 299 aleteltas.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, y el presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA), Fernando Aguerre, asistieron al último día de la competencia, que se llevó a cabo entre el 5 y el 14 de septiembre.
«Gracias presidente Bukele por creer en el surf y en el futuro de la ISA en El Salvador», dijo Aguerre, sobre los seis años que tiene la organización realizando eventos en el país y la amplia colaboración con el Gobierno para realizar torneos mundiales.
«Venimos en paz y nos vamos en paz», agregó Aguerre, sobre los cambios sociales que ha experimentado el país, lejos de la violencia e inseguridad.
La ministra de Turismo destacó que este tipo de eventos mundiales sirven para dinamizar la economía local, dónde se ven ampliamente beneficiados emprendedores y comercios de la zona. Además, de reiterar que es una oportunidad para que el país adquiera nuevos inversores.
«Estamos muy contentos en este último día. Muy orgullosos de todo lo que ha pasado. Han sido muchos días de trabajo y esfuerzo. Nos vamos con nuevos embajadores de El Salvador, através de casi 300 atletas que participaron acá. Como también potenciales inversionistas», destacó Morena Valdez.
El Salvador quedó en el puesto 21 del torneo, de entre 61 delegaciones. La campeona de la rama femenina del torneo fue la española, Janire Etxabarri, quien superó a las competidoras de Portugal, Perú y Australia. De la rama masculina, el campeón fue el australiano, Dane Henry, superando a competidores de Brasil, Francia y otro compatriota de Australia.
Y este fue el orden de la premiación por delegaciones: El cuarto puesto fue para Francia; el tercer lugar para España; segundo lugar para Perú y el primer lugar, con medalla de oro, fue para la delegación de Australia.
Cabe mencionar, que la ceremonía incluyó el podio para la entrega de medallas, y se cantó el himno nacional de Australia y España, como campeones masculino y femenino.