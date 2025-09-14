El surf mundial volvió a reinar en El Salvador

El Surf City El Salvador ISA World Surfing Games 2025 realizó este día su clausura con la presencia de las delegaciones de 61 países y con la participación de 299 aleteltas.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, y el presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA), Fernando Aguerre, asistieron al último día de la competencia, que se llevó a cabo entre el 5 y el 14 de septiembre.

«Gracias presidente Bukele por creer en el surf y en el futuro de la ISA en El Salvador», dijo Aguerre, sobre los seis años que tiene la organización realizando eventos en el país y la amplia colaboración con el Gobierno para realizar torneos mundiales.

«Venimos en paz y nos vamos en paz», agregó Aguerre, sobre los cambios sociales que ha experimentado el país, lejos de la violencia e inseguridad.

La ministra de Turismo destacó que este tipo de eventos mundiales sirven para dinamizar la economía local, dónde se ven ampliamente beneficiados emprendedores y comercios de la zona. Además, de reiterar que es una oportunidad para que el país adquiera nuevos inversores.

«Estamos muy contentos en este último día. Muy orgullosos de todo lo que ha pasado. Han sido muchos días de trabajo y esfuerzo. Nos vamos con nuevos embajadores de El Salvador, através de casi 300 atletas que participaron acá. Como también potenciales inversionistas», destacó Morena Valdez.

El Salvador quedó en el puesto 21 del torneo, de entre 61 delegaciones. La campeona de la rama femenina del torneo fue la española, Janire Etxabarri, quien superó a las competidoras de Portugal, Perú y Australia. De la rama masculina, el campeón fue el australiano, Dane Henry, superando a competidores de Brasil, Francia y otro compatriota de Australia.

Y este fue el orden de la premiación por delegaciones: El cuarto puesto fue para Francia; el tercer lugar para España; segundo lugar para Perú y el primer lugar, con medalla de oro, fue para la delegación de Australia.

Cabe mencionar, que la ceremonía incluyó el podio para la entrega de medallas, y se cantó el himno nacional de Australia y España, como campeones masculino y femenino.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...