Internacionales
El papa León XIV celebra su 70º cumpleaños con miles de fieles en el Vaticano
Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años.
«Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy», dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos.
«Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración», añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.
El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI.
Internacionales
Dos hombres mueren al estrellarse su avioneta durante un festival aéreo en Argentina
Dos hombres murieron al estrellarse su avioneta durante un festival aéreo en la provincia argentina de Córdoba (centro), informó la prensa local, citando reportes de fuentes sanitarias y de seguridad.
El accidente ocurrió en pleno evento en el Aeroclub de Bell Ville, a unos 510 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, la capital del país sudamericano. Las víctimas eran oriundas de la provincia oriental de Santa Fe.
La Fiscalía de Bell Ville quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro, que afectó a una aeronave biplaza de acrobacias.
Según los medios cordobeses, la tragedia ocurrió en horas de la tarde de este sábado mientras se desarrollaba el evento, que incluía espectáculos de paracaidismo y distintas exhibiciones, como acrobacias aéreas.
El avión perdió sustentación, se prendió fuego y se precipitó a tierra, impactando en la cabecera de la pista del aeródromo, dijo el portal noticioso La Voz del Interior.
Internacionales
Hallan un muerto en los escombros del bar de Madrid que sufrió una explosión
Los bomberos españoles encontraron el domingo el cadáver de un hombre mientras examinaban los escombros de un bar de Madrid destruido el sábado por una explosión que dejó 25 heridos, dos de ellos graves.
«A los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal», informaron este domingo en X los servicios de emergencia de la capital española.
«Se trata de un hombre localizado esta madrugada tras una nueva búsqueda» de los bomberos «junto a la unidad canina» de la policía, añadieron.
Se sospecha que una fuga de gas provocó la explosión del sábado en el popular barrio madrileño de Vallecas, pero las autoridades municipales afirman que es demasiado pronto para determinar la causa.
Los servicios de emergencia de Madrid informaron el domingo que dos de las 25 personas heridas están «graves».
Internacionales
Capturan al lugarteniente del mayor narco de Ecuador extraditado a EE.UU.
Darío Javier Peñafiel, conocido como Topo, fue detenido en la Amazonía ecuatoriana, donde se presume que coordinaba la extracción ilegal de minerales, por un bloque especial de la fuerza pública creado por el mandatario en su guerra contra el narcotráfico.
El hombre era cabecilla de Los Choneros, que se disputan con Los Lobos la posición de principal banda delictiva de Ecuador, país en el que operan diversos grupos criminales que trafican con cocaína.
El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en una rueda de prensa que Topo tiene vínculos con una disidencia de la guerrilla colombiana FARC, que se desmovilizó en 2017 tras un acuerdo de paz.
Peñafiel es solicitado por una corte de Nueva York por narcotráfico y lavado de activos, por lo que en «muy poco tiempo» será extraditado, añadió. De momento, permanecerá en una cárcel del puerto de Guayaquil.
Fito, considerado el narco con más poder de Ecuador, fue recapturado en junio en una megaoperación cuando se escondía en un búnker que ordenó construir debajo de una casa en la provincia de Manabí.
Luego aceptó ser extraditado a Nueva York, donde se declaró «no culpable» en su primera comparecencia.
Topo «le hará compañía a Fito muy pronto en los Estados Unidos», sostuvo Reimberg.
Fito fue el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos tras un referendo impulsado por el presidente Noboa para reformar la ley en medio de su política de mano dura contra el crimen.
De acuerdo con el ministro, Peñafiel sería el cuarto ciudadano del país enviado a una prisión estadounidense bajo esta modalidad.
La fuga de alias Fito de una cárcel en 2024 llevó a Noboa a declarar un «conflicto armado» interno en Ecuador que sigue en vigor y le permite desplegar a las fuerzas armadas en calles y cárceles. Esa medida le ha valido duras críticas de organismos de derechos humanos.