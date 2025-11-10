Principal
Ministro de Trabajo llama a las constructoras a reforzar la seguridad laboral tras accidente en San Salvador
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se refirió al reciente accidente ocurrido en una obra de construcción en el centro de San Salvador, donde dos trabajadores perdieron la vida mientras laboraban para la empresa DISA, la cual ha anunciado que asumirá los gastos y compensaciones correspondientes.
El funcionario señaló que las empresas constructoras tienen una obligación legal y moral de responder ante estos hechos, pero enfatizó que el enfoque principal debe estar en la prevención, en el respeto a los protocolos de seguridad y en la implementación de medidas que garanticen la vida y la integridad de los trabajadores.
Castro reiteró que el Ministerio de Trabajo continuará supervisando el cumplimiento de las normas de seguridad ocupacional en el sector construcción, con el fin de evitar nuevos accidentes y proteger la vida de los empleados.
Internacionales
Tres muertos en la isla española de Tenerife por fuerte oleaje
Tres personas murieron el sábado en la isla española de Tenerife por incidentes relacionados con el mar, informaron los servicios de emergencia.
Un helicóptero de rescate evacuó a un hombre que había caído al agua en una playa del municipio norteño de La Guancha, pero fue declarado muerto a su llegada debido a la gravedad de sus lesiones, señalaron los servicios de emergencia.
Poco antes, un hombre fue encontrado flotando en la playa de El Cabezo, en el sur de Tenerife. Los socorristas le practicaron la reanimación cardiopulmonar, pero fue declarado muerto en el lugar.
Una ola en un muelle de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, arrastró a otras 10 personas al mar.
La policía y los transeúntes lograron rescatar al grupo, pero una mujer sufrió un paro cardíaco y no pudo ser reanimada.
Las otras nueve personas sufrieron lesiones, tres de ellas graves, y fueron trasladadas a hospitales.
Las Islas Canarias, un archipiélago español situado frente a la costa noroeste de África que incluye Tenerife, permanecen en alerta por fenómenos costeros, y las autoridades instan a la población a evitar los bordes de los muelles y seguir las instrucciones de los socorristas.
Principal
Contabilizan 276 sismos en Juayúa desde el 4 de noviembre hasta esta noche
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) detalló que se han registrado más de 270 sismos desde el pasado 4 de noviembre hasta las 7:00 de la noche de hoy.
La cartera medioambiental contabiliza un total de 276 sismos desde el inicio de la actividad sísmica en el distrito de Juayúa y sus alrededores.
De los 276 sismos registrados por el MARN, 21 fueron sentidos por la población, agregó la cartera medioambiental en su perfil oficial de X.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Protección Civil no reportan personas lesionadas ni daños en la infraestructura.
Internacionales -deportes
Con Dua Lipa en el palco Boca le pasa por encima a River en el clásico del fútbol argentino
Boca Juniors se quedó con el clásico del fútbol argentino con marcador de 2-0 ante Club Atlético River Plate en el estadio Carlos J Armando, mejor conocido como La Bombonera.
Este clásico tuvo un ingrediente especial, la cantante Dua Lipa estuvo como invitada especial en el palco de La Bombonera.
River llegó a La Bombonera a defenderse, dispuso una línea de cinco en el fondo apostándole a los contragolpes como único recurso en ataque.
Mientras que el DT de Boca dispuso una línea de cuatro defensores con Barinaga, Di Llolo, Ayrton Costa y Blanco, en la media cancha se paró el doble cinco con el campeón del mundo con el seleccionado argentino, Leandro Paredes, y el cinco subcampeón mundial categoría Sub-20, Milton Delgado.
Por los costados Boca atacaba con el chileno Carlos Palacios y El Chango Exequiel Zeballos, en ataque Úbeda mandó el doble nueve conformado por Milton Giménez y el uruguayo Miguel La Bestia Merentiel.
Hasta el 45’ del primer tiempo el partido fue parejo, pero apareció el Chango Zeballos que abrió el marcador venciendo en dos tiempos al arquero millonario, Franco Armani.
El gol del Chango cayó como un mazazo que dejó desorientado a River y al 47’ del tiempo corrido Zeballos desbordó por la banda izquierda y mandó un centro a Merentiel, que no tuvo que hacer más que poner el pie para darle al balón dirección al fondo de la red.
A partir del segundo gol de Boca el DT de River bajó los brazos, el técnico que hizo campeón al millonario en la final de Madrid hizo sustituciones irrelevantes y sus jugadores se percibieron vencidos, no hubo respuesta desde la rebeldía futbolística.
Ante un River entregado, Boca no tuvo más que gestionar el partido en busca de dar el tiro de gracia, sin embargo, no hubo fortuna y el millonario cayó por diferencia mínima de 2-0.
Con el triunfo Boca clasificó directamente a la Copa Libertadores de América de 2026 y es líder de su zona en el campeonato argentino.