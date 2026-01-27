Principal
Ministerio de Educación habilitará puntos de cambio de zapatos y uniformes para ajustar tallas
La ministra de Educación, Karla Trigueros, recorrió ayer las bodegas en las que se están preparan do los paquetes escolares que se entregarán a los estudiantes del sistema educativo público.
La titular de esa cartera de Estado verificó de primera mano las labores por parte del personal de la institución y con la colaboración de privados de libertad en fase de confianza.
Aseguró que el único requisito para que los estudiantes obtengan el paquete escolar es que estén matriculados en un centro educativo público y aclaró que no deben pagar ninguna cantidad para obtener este beneficio.
Además, informó que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) abrirá próximamente lugares en las cercanías de los centros escolares de todo el país en los cuales los padres de familia podrán modificar las tallas de los uniformes y zapatos, en caso de que al estudian te no les queden los que reciban dentro del paquete escolar.
«Vamos a tener en todo el país, cerca de los centros escolares, lugares donde los padres de familia podrán llevar el zapato que no le quedó a su hijo y le vamos a hacer un cambio, el uniforme que no le quedó, y le vamos a hacer un cambio», dijo Trigueros.
La ministra también mostró los 16 tipos de paquetes escolares que está armando el Gobierno para entregarlos de acuerdo con el año escolar.
Cada uno incluye insumos como cuadernos, colores, lapiceros, tijeras, paquete de libros, dos uniformes, un par de zapa tos, computadoras, tabletas, pinturas de dedo, crayones, entre otros.
Los paquetes comienzan desde parvularia 4 y llegan hasta tercer año de bachillerato. Cada uno tiene los insumos que los alumnos requerirán según su grado escolar.
Por ejemplo, en parvularia 4 reciben una tableta de 8 pulgadas, mientras que de primer a tercer grado obtienen una tableta de 10 pulgadas y desde cuarto en adelante reciben una computadora de marcas reconocidas.
Además, para la entrega de paquetes escolares de este año se ha incluido a los estudiantes adultos que estudian desde primer grado hasta bachillerato en modalidades flexibles.
Aclaró que al concluir cada año escolar los estudiantes no deberán devolver los dispositivos electrónicos que han recibido, debido a que el objetivo de estas herramientas es que les sirvan hasta después de concluir el bachillerato. Desde 2021, el Gobierno ha entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos a los estudiantes del sistema público y ha hecho una inversión de $800 millones solo en estas herramientas.
Principal
Encuesta UCA: Presidente Bukele sube en evaluación en comparación a la misma encuesta del año anterior
Este martes fueron presentados los resultados de la Encuesta UCA, realizada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que evalúa el trabajo realizado por el Gobierno de El Salvador durante 2025, que estudia la percepción de la población salvadoreña sobre temas como la seguridad y la economía
La encuesta indica que el trabajo realizado por el presidente Nayib Bukele en 2025 resultó con un promedio de 8.39, mientras que en el apartado de «Nivel de confianza en las instituciones y actores sociales del país», el mandatario salvadoreño lideró la lista con un 77 % de confianza, por encima del Gobierno Central (69.6 %), la Fuerza Armada (69.1 %), la Policía Nacional Nacional Civil (PNC), y de la Iglesia Católica (58.4 %), entre otros.
Por su parte, el Gobierno de El Salvador fue evaluado con una nota de 8.33 al trabajo realizado durante el 2025.
Los encuestados también destacaron la seguridad como el eje con mayor progreso en el país, obteniendo un 62.7 % en la encuesta publicada por la UCA este día.
Mientras tanto, el apartado sobre la comparación entre el estado general del país en la actualidad versus el 2024, un 61 % consideró que la situación ha mejorado, un 30.7 % determinó que se mantiene, y un 8.3 % señaló que ha empeorado.
Internacionales
Tormenta invernal paraliza gran parte de Estados Unidos y deja decenas de víctimas
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Principal
Norman Quijano fue trasladado a un centro penitenciario para cumplir su condena
El exdiputado del Parlamento Centroamericano y excandidato presidencial de ARENA, Norman Quijano, fue entregado por las autoridades de Estados Unidos y trasladado a un centro penitenciario en El Salvador, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña.
Quijano fue condenado a 13 años y cuatro meses de prisión tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) en abril de 2024 por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, vinculados a negociaciones con pandillas durante la campaña presidencial de 2014.
El traslado del exfuncionario marca el inicio del cumplimiento efectivo de la pena, luego de que la justicia confirmara su culpabilidad y dictara medidas complementarias, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Autoridades penitenciarias recibieron a Quijano en cumplimiento de los protocolos de seguridad, asegurando que permanecerá bajo custodia mientras se cumple la totalidad de la condena.