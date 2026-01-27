Encuesta UCA: Presidente Bukele sube en evaluación en comparación a la misma encuesta del año anterior

La ministra de Educación, Karla Trigueros, recorrió ayer las bodegas en las que se están preparan do los paquetes escolares que se entregarán a los estudiantes del sistema educativo público.

La titular de esa cartera de Estado verificó de primera mano las labores por parte del personal de la institución y con la colaboración de privados de libertad en fase de confianza.

Aseguró que el único requisito para que los estudiantes obtengan el paquete escolar es que estén matriculados en un centro educativo público y aclaró que no deben pagar ninguna cantidad para obtener este beneficio.

Además, informó que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) abrirá próximamente lugares en las cercanías de los centros escolares de todo el país en los cuales los padres de familia podrán modificar las tallas de los uniformes y zapatos, en caso de que al estudian te no les queden los que reciban dentro del paquete escolar.

«Vamos a tener en todo el país, cerca de los centros escolares, lugares donde los padres de familia podrán llevar el zapato que no le quedó a su hijo y le vamos a hacer un cambio, el uniforme que no le quedó, y le vamos a hacer un cambio», dijo Trigueros.

La ministra también mostró los 16 tipos de paquetes escolares que está armando el Gobierno para entregarlos de acuerdo con el año escolar.

Cada uno incluye insumos como cuadernos, colores, lapiceros, tijeras, paquete de libros, dos uniformes, un par de zapa tos, computadoras, tabletas, pinturas de dedo, crayones, entre otros.

Los paquetes comienzan desde parvularia 4 y llegan hasta tercer año de bachillerato. Cada uno tiene los insumos que los alumnos requerirán según su grado escolar.

Por ejemplo, en parvularia 4 reciben una tableta de 8 pulgadas, mientras que de primer a tercer grado obtienen una tableta de 10 pulgadas y desde cuarto en adelante reciben una computadora de marcas reconocidas.

Además, para la entrega de paquetes escolares de este año se ha incluido a los estudiantes adultos que estudian desde primer grado hasta bachillerato en modalidades flexibles.

Aclaró que al concluir cada año escolar los estudiantes no deberán devolver los dispositivos electrónicos que han recibido, debido a que el objetivo de estas herramientas es que les sirvan hasta después de concluir el bachillerato. Desde 2021, el Gobierno ha entregado 1.2 millones de dispositivos electrónicos a los estudiantes del sistema público y ha hecho una inversión de $800 millones solo en estas herramientas.

