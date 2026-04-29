Medio Ambiente prevé lluvias con actividad eléctrica para miércoles y jueves

Con el objetivo de ampliar el acceso de la diáspora salvadoreña a programas y servicios de beneficio, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, presidió la inauguración de la gira «El Salvador +» en el consulado en Woodbridge, Virginia; una jornada que se desarrolló de forma simultánea en el consulado de San Francisco.

«Esta gira del programa de servicios El Salvador + no es únicamente una jornada de atención; es una expresión concreta de un modelo de gestión pública articulado que reconoce a la diáspora salvadoreña como un actor clave en el desarrollo nacional», dijo Godínez.

De igual forma, señaló que este esfuerzo responde precisamente a ese mandato del presidente Bukele de coordinación interinstitucional que permite unir capacidades para garantizar derechos, ampliar oportunidades y fortalecer vínculos con el país.

«Contamos con la participación de instituciones y empresas que brindan servicios en áreas estratégicas como servicios financieros de diferentes instituciones bancarias; menaje de casa para una migración inversa digna; y mecanismos que fortalecen la participación ciudadana, entre otros», resaltó la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Godínez también destacó que este esfuerzo es resultado del trabajo articulado de diversas instituciones que, bajo una visión compartida, reafirman su compromiso de brindar atención con calidad, calidez y sentido humano.

Posterior a esta actividad, la viceministra sostuvo un encuentro con la diáspora y señaló que estos espacios están dedicados a fortalecer los lazos con la comunidad salvadoreña en Woodbridge, Virginia.

«Reafirmamos nuestro compromiso como Gobierno de El Salvador de acompañarlos, escucharlos y generar oportunidades para su bienestar», indicó.

Además, destacó que avanzan en la construcción de una nueva diplomacia consular, con un enfoque integral que trasciende la prestación tradicional de servicios. Contará con estándares de calidad, excelencia y eficiencia.

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