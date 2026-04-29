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Gobierno amplía los programas y servicios para la diáspora salvadoreña en Virginia
Con el objetivo de ampliar el acceso de la diáspora salvadoreña a programas y servicios de beneficio, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, presidió la inauguración de la gira «El Salvador +» en el consulado en Woodbridge, Virginia; una jornada que se desarrolló de forma simultánea en el consulado de San Francisco.
«Esta gira del programa de servicios El Salvador + no es únicamente una jornada de atención; es una expresión concreta de un modelo de gestión pública articulado que reconoce a la diáspora salvadoreña como un actor clave en el desarrollo nacional», dijo Godínez.
De igual forma, señaló que este esfuerzo responde precisamente a ese mandato del presidente Bukele de coordinación interinstitucional que permite unir capacidades para garantizar derechos, ampliar oportunidades y fortalecer vínculos con el país.
«Contamos con la participación de instituciones y empresas que brindan servicios en áreas estratégicas como servicios financieros de diferentes instituciones bancarias; menaje de casa para una migración inversa digna; y mecanismos que fortalecen la participación ciudadana, entre otros», resaltó la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Godínez también destacó que este esfuerzo es resultado del trabajo articulado de diversas instituciones que, bajo una visión compartida, reafirman su compromiso de brindar atención con calidad, calidez y sentido humano.
Posterior a esta actividad, la viceministra sostuvo un encuentro con la diáspora y señaló que estos espacios están dedicados a fortalecer los lazos con la comunidad salvadoreña en Woodbridge, Virginia.
«Reafirmamos nuestro compromiso como Gobierno de El Salvador de acompañarlos, escucharlos y generar oportunidades para su bienestar», indicó.
Además, destacó que avanzan en la construcción de una nueva diplomacia consular, con un enfoque integral que trasciende la prestación tradicional de servicios. Contará con estándares de calidad, excelencia y eficiencia.
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Medio Ambiente prevé lluvias con actividad eléctrica para miércoles y jueves
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para la tarde y durante la noche del miércoles y jueves la probabilidad de lluvias con actividad eléctrica en la cadena montañosa norte, así como en las zonas central y occidental del país.
De acuerdo con el informe del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, durante el día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con bastante calor y la probabilidad de lluvias en zonas puntuales.
Alrededor del mediodía las lluvias se esperan en la cordillera volcánica, mientras que por la tarde las precipitaciones se presentarán en la zona occidental del territorio. Por la noche esperan que las lluvias puntuales se generen en la cordillera volcánica y la zona norte del país.
A pesar de las lluvias y el cielo nublado, el calor se mantendrá con temperaturas máximas que oscilarán entre 23 a 29 °C en la zona montañosa, de 32 a 38° en valles interiores y entre 32 a 37 °C en la zona oriental.
Por lo que, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada del pronóstico del clima que emite el MARN, seguir las indicaciones de las instituciones, evitar zonas de riesgo y proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables.
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Tribunal condena a homicida de Chalatenango a 30 años de prisión
Bartolo Valle Lemus, pasará 30 años en prisión tras ser condenado por el homicidio agravado de una víctima y por portar ilegalmente el arma que utilizó para consumar el crimen.
Este hecho ocurrió en enero del 2017, en el cantón El Cacao, distrito de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango.
Según las investigaciones, luego de una discusión con la víctima por rencillas personales, el imputado sacó su arma de fuego y le disparó cuando se dirigía a su casa.
En la vivienda del ahora condenado, las autoridades hallaron el arma que utilizó para cometer el homicidio, además no tenía ninguna documentación legal de tenencia y portación.
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Profesionales se capacitan en anticorrupción en las aduanas
Como parte del diplomado de Anticorrupción Aduanera, la Escuela de Capacitación Judicial del Concejo Nacional de la Judicatura (CNJ), desarrolló una jornada práctica en las instalaciones de la Aduana de San Bartolo, Ilopango en San Salvador Este.
En esta actividad participaron magistrados y jueces con competencia en materia Penal, personal de la Fiscalía General de la República, de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y capacitadores del CNJ.
De acuerdo a la institución formadora, «esta experiencia permitió fortalecer la comprensión de los procedimientos aduaneros y su marco normativo, potenciando la toma de decisiones en el ejercicio profesional».