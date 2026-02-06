Las nuevas reglas de los seguros corporativos en Centroamérica para 2026

Banco CUSCATLAN, mediante su plataforma CUSCATLAN Crece Contigo, y la organización global Bridge for Billions presentaron un programa de incubación de cinco meses enfocado exclusivamente en el sector turismo, con el objetivo de fortalecer las capacidades de 30 emprendedores salvadoreños y contribuir al desarrollo económico del país.

La iniciativa, anunciada el 4 de febrero, busca democratizar el acceso a herramientas de profesionalización para micro y pequeños negocios turísticos, ofreciendo mentorías internacionales personalizadas, formación práctica y la posibilidad de competir por fondos de capital semilla de hasta $15,000.

El programa inicia el 1 de marzo y se desarrollará completamente en línea a través de la plataforma de Bridge for Billions. Está dirigido a salvadoreños mayores de 18 años con acceso a internet y disponibilidad para dedicar entre 6 y 8 horas diarias durante 4 a 5 meses.

Toda la información y el proceso de postulación se encuentra disponible en www.cuscatlancrececontigo.com.Ximena Robin, Gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Banco CUSCATLAN, destacó la relevancia estratégica de la apuesta:

“El turismo es uno de los motores más poderosos para el desarrollo económico de El Salvador. Creemos en el potencial de los microempresarios del sector que, con la formación adecuada y una mayor inclusión financiera, pueden escalar, volverse más sostenibles, generar más empleo y crear un importante efecto multiplicador en las economías locales. No solo estamos incubando negocios: estamos fortaleciendo empresas con impacto real”.Los participantes deben pertenecer a una de las cuatro categorías definidas: Hospedaje, transporte y movilidad.

Experiencias y actividades (guías turísticos, escuelas y campamentos de surf, entre otros).

Tiendas de conveniencia, marcas locales y servicios (talleres de artesanías, etc.).

Comida, bebida y vida local (bares, pupuserías, restaurantes y negocios afines).

Durante los cinco meses, los emprendedores avanzarán en ocho módulos que combinan teoría, ejemplos prácticos y recursos estratégicos para construir un plan de negocio sólido. Los temas clave incluyen mercado objetivo, propuesta de valor, modelo financiero, estrategia comercial e impacto alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cada uno de los 30 seleccionados será emparejado con un mentor experto en turismo y negocios, con quien realizará sesiones individuales para validar y robustecer sus ideas. Además, se generarán espacios de networking y se integrará a la comunidad global de Bridge for Billions.

Como valor agregado, Banco CUSCATLAN impartirá tres sesiones especializadas sobre finanzas personales responsables, separación de flujos personales y empresariales, y el uso estratégico de la plataforma CUSCATLAN Crece Contigo.

Al finalizar, se realizará un Demo Day donde los proyectos más destacados se presentarán ante aliados estratégicos, potenciales inversionistas y medios de comunicación. Se entregarán certificados y se premiarán los tres mejores planes con capital semilla: $15,000, $10,000 y $5,000.

La iniciativa contempla además un monitoreo de impacto de hasta dos años para medir resultados reales en el ecosistema turístico salvadoreño.Con esta alianza, Banco CUSCATLAN y Bridge for Billions refuerzan su compromiso con la consolidación de negocios turísticos sostenibles que generen empleo, preserven el patrimonio cultural y ambiental, y posicionen a El Salvador como un destino competitivo.

