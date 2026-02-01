Internacionales
Las negociaciones sobre la guerra en Ucrania se retrasan hasta el miércoles
La segunda ronda de negociaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington sobre un plan de Estados Unidos para acabar con casi cuatro años de guerra en Ucrania comenzará el miércoles en Abu Dabi, anunció este domingo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.
El ciclo de conversaciones, que no ha logrado silenciar las armas, estaba previsto inicialmente este domingo y el mandatario no especificó el motivo del retraso.
«Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi», dijo Zelenski en X.
Ni el Kremlin ni Estados Unidos han confirmado las nuevas fechas.
Estados Unidos afirma que está cerca de negociar un acuerdo para poner fin al conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
El principal obstáculo es el desacuerdo entre Rusia y Ucrania sobre el tema clave del territorio.
Rusia, que ocupa alrededor del 20 % del territorio de su vecino, presiona para obtener el control total de la región oriental de Donetsk e incluso amenaza con apoderarse de ella por la fuerza si las negociaciones fracasan.
Ucrania advierte que ceder terreno alentará a Moscú y que no firmará un acuerdo que no logre disuadir a Rusia de invadir de nuevo su territorio.
Muchos ucranianos consideran inconcebible la idea de ceder territorio que sus soldados han defendido durante años.
Inicialmente estaba previsto un encuentro este domingo en Abu Dhabi, que ya acogió el 23 y 24 de enero un primer ciclo de negociaciones con delegaciones ucranianas, rusas y estadounidenses.
Fueron las primeras negociaciones directas conocidas entre Kiev, Moscú y Washington para poner fin a la guerra.
Paralelamente el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, se reunió el sábado en Florida con el enviado especial Steve Witkoff, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner y el asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.
«Nos alienta esta reunión en la que Rusia trabaja para garantizar la paz en Ucrania», dijo Witkoff, pero ninguna de las partes divulgó detalles de lo que se habló.
Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Lo describió como una operación militar especial para prevenir la expansión de la OTAN. En opinión de Kiev es un pretexto para apropiarse ilegalmente de territorio.
La guerra ha dejado ciudades enteras en ruinas y decenas de miles de soldados y civiles muertos.
Ataques sobre el terreno
Lejos de la mesa de negociación los bombardeos continuaron toda la semana en varias regiones ucranianas.
Un ataque con dron ruso contra un autobús que transportaba a empleados de una mina en la región de Dnipropetrovsk (centro-este) causó el domingo al menos 12 muertos y siete heridos, anunciaron los rescatistas.
Antes un ataque con drones rusos alcanzó una maternidad en la ciudad de Zaporiyia (centro-este), con un saldo de seis heridos, incluidas dos mujeres que estaban allí para una consulta, según las autoridades locales.
«Duele mucho porque crecí en este establecimiento, aquí di a luz a mi hija», declaró a AFP Svitlana Ivantchenko, jefa del servicio de ginecología dañado por el ataque, antes de romper a llorar.
El ataque destrozó salas de consulta y equipos médicos.
En la gran ciudad de Dnipró (centro-este), un hombre y una mujer murieron el domingo de madrugada por otro ataque con drones rusos, anunció la administración regional.
Cerca de Mariúpol, bajo ocupación rusa en la región de Donetsk (este), un niño y una mujer murieron el domingo por un dron ucraniano, según el responsable local nombrado por Moscú, Denis Pushilin.
El ejército ruso continúa ganando terreno en el este de Ucrania. El domingo dijo haberse apropiado del pueblo de Sokhetske, al norte de las disputadas ciudades de Pokrovsk y Mirnogrado.
Internacionales
EE. UU. impondrá más aranceles a países que vendan petróleo a Cuba
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, una medida que considera necesaria para la «seguridad nacional» pero que La Habana tachó de «brutal acto de agresión».
La decisión añade presión al régimen cubano, que apenas puede suministrar la mitad de sus necesidades en materia de electricidad.
La orden ejecutiva es presentada por la Casa Blanca como una respuesta a «una emergencia nacional», lo que permite iniciar «un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos».
El texto no menciona qué países ni a qué porcentaje ascenderían esos gravámenes. «Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba», indica el documento publicado por la Casa Blanca.
«El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos», añade una hoja explicativa. El jueves en la noche, el gobierno cubano tachó de «brutal acto de agresión» la orden ejecutiva del republicano.
«Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba», escribió en la red social X el canciller Bruno Rodríguez.
México, contra la espada y la pared
Trump advirtió tras la exitosa operación militar que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro que Cuba debía negociar «antes de que sea demasiado tarde».
La nueva amenaza del dirigente republicano llega cuando la isla atraviesa ya una situación energética precaria. istra en la actualidad crudo vital para la isla. Entre enero y septiembre del año pasado, la petrolera mexicana Pemex exportó a la isla 17,200 barriles de crudo diarios y 2,000 de derivados, por un total de $400 millones, según datos oficiales. Pero después de una reunión con Washington esa cifra pasó a ser de 6,000.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró el jueves que su gobierno seguiría siendo «solidario» con Cuba. Pero dio declaraciones confusas. Sheinbaum había confirmado recién el martes que ha habido suspensiones en el envío de petróleo a Cuba aunque lo hizo con mucha ambigüedad, sugiriendo que es parte de los vaivenes que existen en el suministro a la isla y de una «decisión soberana» de México y de la energética estatal no provocada por presiones externas.
Trump y Sheinbaum hablaron telefónicamente el jueves, y ambos calificaron de «productiva» la conversación.
Internacionales
Al menos 25 muertos en un incendio en dos edificios en Calcuta
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
Internacionales
Ladrones roban $2,7 millones en efectivo en plena calle de Tokio
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS