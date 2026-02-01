Las negociaciones sobre la guerra en Ucrania se retrasan hasta el miércoles

La segunda ronda de negociaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington sobre un plan de Estados Unidos para acabar con casi cuatro años de guerra en Ucrania comenzará el miércoles en Abu Dabi, anunció este domingo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

El ciclo de conversaciones, que no ha logrado silenciar las armas, estaba previsto inicialmente este domingo y el mandatario no especificó el motivo del retraso.

«Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi», dijo Zelenski en X.

Ni el Kremlin ni Estados Unidos han confirmado las nuevas fechas.

Estados Unidos afirma que está cerca de negociar un acuerdo para poner fin al conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El principal obstáculo es el desacuerdo entre Rusia y Ucrania sobre el tema clave del territorio.

Rusia, que ocupa alrededor del 20 % del territorio de su vecino, presiona para obtener el control total de la región oriental de Donetsk e incluso amenaza con apoderarse de ella por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Ucrania advierte que ceder terreno alentará a Moscú y que no firmará un acuerdo que no logre disuadir a Rusia de invadir de nuevo su territorio.

Muchos ucranianos consideran inconcebible la idea de ceder territorio que sus soldados han defendido durante años.

Inicialmente estaba previsto un encuentro este domingo en Abu Dhabi, que ya acogió el 23 y 24 de enero un primer ciclo de negociaciones con delegaciones ucranianas, rusas y estadounidenses.

Fueron las primeras negociaciones directas conocidas entre Kiev, Moscú y Washington para poner fin a la guerra.

Paralelamente el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, se reunió el sábado en Florida con el enviado especial Steve Witkoff, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner y el asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

«Nos alienta esta reunión en la que Rusia trabaja para garantizar la paz en Ucrania», dijo Witkoff, pero ninguna de las partes divulgó detalles de lo que se habló.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Lo describió como una operación militar especial para prevenir la expansión de la OTAN. En opinión de Kiev es un pretexto para apropiarse ilegalmente de territorio.

La guerra ha dejado ciudades enteras en ruinas y decenas de miles de soldados y civiles muertos.

Ataques sobre el terreno

Lejos de la mesa de negociación los bombardeos continuaron toda la semana en varias regiones ucranianas.

Un ataque con dron ruso contra un autobús que transportaba a empleados de una mina en la región de Dnipropetrovsk (centro-este) causó el domingo al menos 12 muertos y siete heridos, anunciaron los rescatistas.

Antes un ataque con drones rusos alcanzó una maternidad en la ciudad de Zaporiyia (centro-este), con un saldo de seis heridos, incluidas dos mujeres que estaban allí para una consulta, según las autoridades locales.

«Duele mucho porque crecí en este establecimiento, aquí di a luz a mi hija», declaró a AFP Svitlana Ivantchenko, jefa del servicio de ginecología dañado por el ataque, antes de romper a llorar.

El ataque destrozó salas de consulta y equipos médicos.

En la gran ciudad de Dnipró (centro-este), un hombre y una mujer murieron el domingo de madrugada por otro ataque con drones rusos, anunció la administración regional.

Cerca de Mariúpol, bajo ocupación rusa en la región de Donetsk (este), un niño y una mujer murieron el domingo por un dron ucraniano, según el responsable local nombrado por Moscú, Denis Pushilin.

El ejército ruso continúa ganando terreno en el este de Ucrania. El domingo dijo haberse apropiado del pueblo de Sokhetske, al norte de las disputadas ciudades de Pokrovsk y Mirnogrado.

