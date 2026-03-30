Lanzan Coexport Trade, una plataforma para impulsar el comercio internacional

El Complejo Turístico Puerto de La Libertad se incorporó a la estrategia Family Friendly, un reconocimiento impulsado por la primera dama Gabriela de Bukele que promueve espacios seguros, accesibles y adecuados para las familias.

La iniciativa es acompañada por el Instituto Crecer Juntos (ICJ), en coordinación con el Ministerio de Turismo (Mitur), con el objetivo de fortalecer destinos que respondan a las necesidades familiares y ofrezcan experiencias accesibles para todos.

Tras el proceso de evaluación, el complejo —administrado por la cartera de Turismo— cumplió con criterios orientados a garantizar una experiencia adecuada para las familias.

La presidenta del ISTU, Eny Aguiñada, afirmó que la institución trabaja para que todos los espacios recreativos bajo su administración cuenten con este sello.

«Es un espacio donde recibimos aproximadamente 2.1 millones de turistas internacionales, sin contar a los nacionales. Estamos muy contentos de avanzar en la transformación de estos lugares para garantizar que la primera infancia también tenga un espacio en sitios públicos turísticos y altamente visitados», expresó Aguiñada.

Por su parte, Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación del despacho de la primera dama, explicó que los espacios deben cumplir requisitos específicos para garantizar el bienestar familiar.

«Entre los requisitos se incluyen áreas de lactancia materna, zonas de juego, cambiadores de bebés, servicios sanitarios y espacios accesibles con diseño universal, para que todos los miembros de la familia puedan disfrutar», detalló Montes.

Roxana Flores, habitante del Puerto de La Libertad, destacó la importancia de estos espacios, como la bebeteca, donde los niños pueden jugar y aprender con materiales lúdicos y seguros.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...