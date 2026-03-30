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El Complejo Turístico del Puerto de La Libertad recibe sello Family Friendly
El Complejo Turístico Puerto de La Libertad se incorporó a la estrategia Family Friendly, un reconocimiento impulsado por la primera dama Gabriela de Bukele que promueve espacios seguros, accesibles y adecuados para las familias.
La iniciativa es acompañada por el Instituto Crecer Juntos (ICJ), en coordinación con el Ministerio de Turismo (Mitur), con el objetivo de fortalecer destinos que respondan a las necesidades familiares y ofrezcan experiencias accesibles para todos.
Tras el proceso de evaluación, el complejo —administrado por la cartera de Turismo— cumplió con criterios orientados a garantizar una experiencia adecuada para las familias.
La presidenta del ISTU, Eny Aguiñada, afirmó que la institución trabaja para que todos los espacios recreativos bajo su administración cuenten con este sello.
«Es un espacio donde recibimos aproximadamente 2.1 millones de turistas internacionales, sin contar a los nacionales. Estamos muy contentos de avanzar en la transformación de estos lugares para garantizar que la primera infancia también tenga un espacio en sitios públicos turísticos y altamente visitados», expresó Aguiñada.
Por su parte, Marianna Montes, jefa de Asuntos Internacionales y Cooperación del despacho de la primera dama, explicó que los espacios deben cumplir requisitos específicos para garantizar el bienestar familiar.
«Entre los requisitos se incluyen áreas de lactancia materna, zonas de juego, cambiadores de bebés, servicios sanitarios y espacios accesibles con diseño universal, para que todos los miembros de la familia puedan disfrutar», detalló Montes.
Roxana Flores, habitante del Puerto de La Libertad, destacó la importancia de estos espacios, como la bebeteca, donde los niños pueden jugar y aprender con materiales lúdicos y seguros.
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Reportan disminución del 13 % en incendios en El Salvador
La disminución de incendios atendidos por las instituciones de primera respuesta fue destacada este lunes por autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en el marco de un simulacro de accidente de tránsito desarrollado en la carretera al puerto de La Libertad, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este.
El ejercicio, realizado frente a la residencial Tuscania, recreó un siniestro provocado por distracción al volante y exceso de velocidad, en el que se vieron involucrados un sedán, un pickup y una motocicleta, con un saldo simulado de seis personas lesionadas que fueron atendidas de manera oportuna.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a la prevención y reducción de emergencias en distintos escenarios.
«Como Sistema Nacional de Protección Civil, hemos venido desarrollando diferentes acciones en distintos escenarios, con el fin de prevenir emergencias, no solo en las vías públicas, sino también en centros y parques recreativos», afirmó en conferencia de prensa.
Amaya añadió que el Plan Verano 2026 contempla cobertura en lugares de alta afluencia como carreteras, playas, parques recreativos, centros comerciales, mercados, restaurantes y eventos religiosos.
Durante el simulacro, los equipos aplicaron protocolos de atención prehospitalaria, clasificación de víctimas y traslado a centros asistenciales, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante este tipo de incidencias,
Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, enfatizó en la reducción de emergencias atendidas por el personal de la institución.
Según detalló, durante el 28 y 29 de marzo se registraron 82 emergencias en 2026 frente a 94 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 13 %. En incendios en maleza se pasó de 73 a 59 casos, forestales de 8 a 6, estructurales se mantuvieron en 9, mientras que incendios en basureros aumentaron de 3 a 13 y en vehículos de 1 a 5.
«Si totalizamos las emergencias, esto hace una reducción del 13 %. Cualquier incidente para nosotros cuenta. El objetivo es que haya cero incidentes, lamentablemente suelen pasar. Nuestro número de emergencias es el 913», indicó Solano.
El funcionario también hizo un llamado a la población a asumir su responsabilidad en la seguridad vial.
«Más allá de la representación, este simulacro es un llamado urgente a la reflexión. La seguridad vial no depende únicamente de las autoridades; es una responsabilidad compartida que comienza con cada uno de nosotros», indicó.
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El Salvador recibió más de 48 mil turistas extranjeros durante inicio de Semana Santa
Entre el pasado sábado 28 y domingo 29 de marzo, El Salvador percibió la llegada de 48 mil visitantes provenientes de Guatemala (54 %), Estados Unidos (18 %), Honduras (17 %) y de otros países del mundo (11 %).
Los 48 mil visitantes que registró El Salvador el fin de semana pasado representa un incremento del 45 % en comparación del mismo periodo en 2025 (33 mil visitantes).
Los cinco lugares más visitados fueron las playas de Surf City (El Tunco y El Zonte), en La Libertad, en segundo lugar, la ciudad de San Salvador, seguido por el Centro Histórico de la capital, la Ruta de Las Flores, y, por último, la Ciudad de San Miguel.
Mientras tanto, en cuanto a sitios turísticos públicos se registró la visita de 450 mil personas, que representa un aumento del 55 % en comparación a los 291 mil que se percibieron en 2025. El sitio más visitado fue el Centro Histórico de San Salvador, con 209 mil visitantes.
En segundo lugar, con 34 mil visitantes, se ubican los sitios públicos de La Libertad como el Complejo Turístico, el, Puerto de La Libertad, y las playas El Tunco, San Diego, La Libertad, Palmarcito, El Zonte, El Obispo, Conchalío y Punta Roca.
En tercer lugar, con 24 mil visitantes, se posicionaron las playas de la zona occidental La Barra de Santiago, Metalío y Costa Azul; seguido de la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), con 23 mil visitantes.
El último lo ocupa Surf City 2, con las playas El Cuco, Punta Mango, El Esterón, Las Tunas, El Espino, Las Flores, Tamarido, Jaguey y La Ventana, que registraron 17 mil visitantes.
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Talcigüines de Texistepeque, una tradición de Semana Santa
Este 30 de marzo, en el que se conmemora el Lunes Santo, dentro de la festividad de la Semana Santa, se desarrolla la tradición de los Talcigüines, en donde hombres vestidos de rojo salen a las calles de Texistepeque, en Santa Ana, para interpretar una de las expresiones culturales más representativas en El Salvador.
Los Talcigüines de Texistepeque fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador, y representan una tradición que ha sido preservada por generaciones y que cada Lunes Santo congrega a decenas de participantes y miles de visitantes, consolidándose como uno de los principales atractivos culturales del país.
Talcigüines, que en nahuatl significa «hombre endiablado», se encargan de limpiar los pecados de los visitantes con «azotes», que representa una ceremonia que expía las tentaciones que padeció Jesús en el desierto, antes de ser capturado y crucificado.
El origen de los Talcigüines se traslada hacia la época de la conquista española en El Salvador, y se caracterizan también por sus danzas, además de sus característicos trajes rojos, máscaras y látigos.
De esta manera, los salvadoreños celebran y preservan esta tradición religiosa y cultural que mantiene vivas las costumbres del país, a través de festividades como los Talcigüines de Texistepeque, durante la Semana Santa.