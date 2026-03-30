Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con 10 conciertos en París

Taylor Swift está decidida a no soltar el trono de la música y este 2026 ha vuelto a confirmarse en la cima luego de llevarse hasta siete estatuillas en los iHeartRadio Music Awards 2026, una de las premiaciones más importantes de la escena musical internacional.

La estadounidense sumó el premio a Artista del Año entre sus múltiples condecoraciones, además de otras seis categorías de unos premios que también marcaron una de sus primeras apariciones públicas en este año.

«Me encanta ser artista. Me encanta escribir canciones más que cualquier otra cosa en el mundo. Y no creía ser una artista cuando empecé a hacerlo. Era un pasatiempo, y luego se convirtió en mi pasatiempo favorito», dijo Swift al momento de recibir el premio más importante de la noche.

Otro de los premios que más destacó entre los cosechados por Swift fue el de Mejor Álbum Pop por «The Life of a Showgirl», producción que también se llevó la prese a Álbum del Año, mientras que la canción «The Fate of Ophelia» se hizo con los galardones de Canción Pop del Año, Mejor Video Musical y Mejor Letra.

Los premios de Swift se cerraron con el de Estilo de Gira Favorito, destacando todo el concepto visual de The Eras Tour, la cual marcó el éxito más grande en la carrera de la cantante y compositora al ser la gira que rompió récords en la historia de la industria musical.

«Tenía 12 años, tuve el lujo de pasar miles de horas trabajando en mi arte, practicando, cometiendo errores a través de ensayo y error, y todo eso fue completamente sin ser observado. Si tuviera una esperanza para ustedes, diría que espero que puedan nutrir su pasatiempo y su pasión, solo entre ustedes y ese arte, y se den tiempo», señaló Swift.

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