La cooperación de Japón ha desarrollado más de 400 proyectos de desarrollo comunitario en el país
La cooperación japonesa en El Salvador ha llevado a cabo, hasta la fecha, 456 proyectos de desarrollo comunitario, en las áreas como educación, salud, acceso al agua potable, con una inversión acumulada que supera los 40 millones, ejecutados desde 1990, informó la Embajada de Japón en El Salvador.
«A la fecha se han efectuado 456 proyectos por un monto que supera los 40 millones de dólares», manifestó el embajador de Japón acreditado en El Salvador, Sano Taketoshi en una entrevista a radio YSKL, al mismo tiempo que hizo hincapié en que esa cantidad de proyectos es «un gran motivo de orgullo para El Salvador».
El embajador de Japón realzó que dichos proyectos se han ejecutado bajo el programa de asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana y han tenido presencia en casi todos los departamentos del país.
Taketoshi señaló que la cooperación japonesa su propósito siempre ha sido mejorar la calidad de vida de las comunidades, priorizando servicios básicos y atención social.
En ese sentido, argumentó que los cambios recientes en la dinámica de El Salvador también han causado nuevas necesidades, particularmente en materia de atención a emergencias.
El embajador afirmó que el aumento de la movilidad a nivel nacional ha incrementado la demanda de respuesta ante accidentes viales y situaciones críticas, por lo que consideró clave continuar fortaleciendo los sistemas de atención prehospitalaria y el suministro de sangre. «Es ahora más importante que nunca el fortalecimiento del sistema de traslado de emergencias y del suministro de sangre», enfatizó Taketoshi.
Las declaraciones fueron brindadas en el marco de la entrega de un donativo a la Cruz Roja Salvadoreña por un monto superior a 99,000 dólares, que corresponde a la entrega de una ambulancia y una unidad móvil para la recolección de sangre, la cual forma parte también de esa donación acumulada por más de 35 años de donaciones.
Hospital El Salvador realiza jornada de cirugías cardíacas con especialista italiano
El Hospital El Salvador marcará un precedente en la atención médica especializada al realizar, por primera vez, una jornada quirúrgica en cardiología del 19 al 23 de enero, enfocada en pacientes con enfermedades del corazón.
La actividad contará con la participación del cardiólogo y cirujano italiano Paolo Magagna, especialista en intervenciones cardíacas de alta complejidad, quien trabajará junto a cirujanos cardiovasculares salvadoreños.
Durante su visita se realizarán cuatro cirugías en el Hospital El Salvador y una más en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como parte de una colaboración entre instituciones de salud.
«El procedimiento a realizar se denomina Bentall y De Bonno, el cual es un reemplazo de la válvula aórtica con una distinción, inversión de la aorta ascendente y el implante de ambas arterias coronarias al injerto, lo que permite tres cirugías en una, mejorando significativamente la calidad y esperanza de vida de los pacientes», detallan las autoridades del hospital en un comunicado de prensa.
Esta patología, poco frecuente en el país, será tratada con insumos de alta calidad donados por el especialista italiano. Además del beneficio directo a los pacientes, la jornada permitirá el intercambio de conocimientos entre médicos nacionales y el experto internacional.
La UES comienza su proceso de inscripción
La Universidad de El Salvador (UES) invita a todos los estudiantes regulares y a los de nuevo ingreso a que se acerquen a las oficinas de las 12 facultades para tramitar y gestionar las matrículas e inscripciones del ciclo I-2026.
En las facultades les darán las indicaciones que seguirán en línea. Para los aspirantes de nuevo ingreso, el portal principal para inscripción es https://eel.ues.edu.sv/ingreso y para estudiantes ya inscritos, es decir, alumnos regulares, la sección de “Expediente en Línea”.
Los pasos para nuevos ingresos incluyen registro, prueba de aptitudes, selección de carrera y curso de refuerzo, mientras que los estudiantes regulares se inscriben en línea seleccionando materias y horarios, validando con el comprobante de pago.
La universidad hace la aclaración que las fechas de inscripción y pruebas varían, así que hay que revisar siempre el portal oficial de la UES. Mientras que, para dudas, contactar a la Unidad de Ingreso Universitario: ingreso.universitario@ues.edu.sv; ingreso.universitario@ues.edu.sv o llama al 2511-2012.
Árbol cayó sobre camión en carretera San Salvador-Sonsonate y dejó dos lesionados
Dos personas resultaron lesionadas, este lunes, luego de que un árbol cayera sobre el camión donde se trasladaban. El accidente ocurrió en el kilómetro 55 ½ en la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate.
«Dos personas se encuentran atrapadas en el vehículo y se realizan las tareas necesarias para auxiliarlas», detalló la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución informó que, por el momento, el paso vehicular esta bloqueado en ambos sentidos.
Protección Civil reportó que ambos lesionados fueron trasladadas a un centro asistencial.