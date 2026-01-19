Principal
Protección Civil emite un «aviso» por ingreso de vientos nortes en El Salvador
Este lunes, la Dirección General de Protección Civil emitió «un aviso por ingreso de vientos nortes a nivel nacional». El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, durante este día y el martes, se podrían generar ráfagas ocasionales de entre 50 y 70 kilómetros por hora, más sensibles en zonas altas y montañosas de todo el país.
«Este aviso se basa en el Informe Especial N° 4, publicado por la Dirección General de Observatorio de Amenazas del Marn, el cual, indica que dicha condición se mantendrá en la mayor parte del territorio nacional y generará bajas temperaturas en zonas montañosas; este fenómeno climatológico se debe a la presencia del Frente Frío No. 29 e ingreso de masas de vientos polares, se espera que esta condición se mantenga durante los próximos 3 días», explicó Protección Civil.
El Marn también detalló que, para este día, se prevé que los vientos tengan mayores velocidades en zonas del occidente y la zona norte del país, donde las ráfagas podrían alcanzar hasta 80 km/h.
Evitar las quemas de maleza, con especial cuidado en grandes extensiones de tierra, como en el caso de los agricultores.
Evitar hacer fogatas, cocinar con leña al aire libre o quemar basura, en especial cuando existan condiciones de ráfagas de viento.
Verificar e intervenir las zonas de potencial peligro en las viviendas y sus alrededores, por ejemplo, ventanas, tejado o láminas inestables o no aseguradas y ramas, árboles y vallas publicitarias propensas a desprenderse o caer.
Abrigarse adecuadamente ante los vientos y la baja de temperaturas, con especial atención las personas con enfermedades respiratorias, menores de edad y adultos mayores.
Hospital El Salvador realiza jornada de cirugías cardíacas con especialista italiano
El Hospital El Salvador marcará un precedente en la atención médica especializada al realizar, por primera vez, una jornada quirúrgica en cardiología del 19 al 23 de enero, enfocada en pacientes con enfermedades del corazón.
La actividad contará con la participación del cardiólogo y cirujano italiano Paolo Magagna, especialista en intervenciones cardíacas de alta complejidad, quien trabajará junto a cirujanos cardiovasculares salvadoreños.
Durante su visita se realizarán cuatro cirugías en el Hospital El Salvador y una más en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como parte de una colaboración entre instituciones de salud.
«El procedimiento a realizar se denomina Bentall y De Bonno, el cual es un reemplazo de la válvula aórtica con una distinción, inversión de la aorta ascendente y el implante de ambas arterias coronarias al injerto, lo que permite tres cirugías en una, mejorando significativamente la calidad y esperanza de vida de los pacientes», detallan las autoridades del hospital en un comunicado de prensa.
Esta patología, poco frecuente en el país, será tratada con insumos de alta calidad donados por el especialista italiano. Además del beneficio directo a los pacientes, la jornada permitirá el intercambio de conocimientos entre médicos nacionales y el experto internacional.
La UES comienza su proceso de inscripción
La Universidad de El Salvador (UES) invita a todos los estudiantes regulares y a los de nuevo ingreso a que se acerquen a las oficinas de las 12 facultades para tramitar y gestionar las matrículas e inscripciones del ciclo I-2026.
En las facultades les darán las indicaciones que seguirán en línea. Para los aspirantes de nuevo ingreso, el portal principal para inscripción es https://eel.ues.edu.sv/ingreso y para estudiantes ya inscritos, es decir, alumnos regulares, la sección de “Expediente en Línea”.
Los pasos para nuevos ingresos incluyen registro, prueba de aptitudes, selección de carrera y curso de refuerzo, mientras que los estudiantes regulares se inscriben en línea seleccionando materias y horarios, validando con el comprobante de pago.
La universidad hace la aclaración que las fechas de inscripción y pruebas varían, así que hay que revisar siempre el portal oficial de la UES. Mientras que, para dudas, contactar a la Unidad de Ingreso Universitario: ingreso.universitario@ues.edu.sv; ingreso.universitario@ues.edu.sv o llama al 2511-2012.
Árbol cayó sobre camión en carretera San Salvador-Sonsonate y dejó dos lesionados
Dos personas resultaron lesionadas, este lunes, luego de que un árbol cayera sobre el camión donde se trasladaban. El accidente ocurrió en el kilómetro 55 ½ en la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate.
«Dos personas se encuentran atrapadas en el vehículo y se realizan las tareas necesarias para auxiliarlas», detalló la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución informó que, por el momento, el paso vehicular esta bloqueado en ambos sentidos.
Protección Civil reportó que ambos lesionados fueron trasladadas a un centro asistencial.