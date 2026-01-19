Protección Civil emite un «aviso» por ingreso de vientos nortes en El Salvador

Este lunes, la Dirección General de Protección Civil emitió «un aviso por ingreso de vientos nortes a nivel nacional». El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, durante este día y el martes, se podrían generar ráfagas ocasionales de entre 50 y 70 kilómetros por hora, más sensibles en zonas altas y montañosas de todo el país.

«Este aviso se basa en el Informe Especial N° 4, publicado por la Dirección General de Observatorio de Amenazas del Marn, el cual, indica que dicha condición se mantendrá en la mayor parte del territorio nacional y generará bajas temperaturas en zonas montañosas; este fenómeno climatológico se debe a la presencia del Frente Frío No. 29 e ingreso de masas de vientos polares, se espera que esta condición se mantenga durante los próximos 3 días», explicó Protección Civil.

El Marn también detalló que, para este día, se prevé que los vientos tengan mayores velocidades en zonas del occidente y la zona norte del país, donde las ráfagas podrían alcanzar hasta 80 km/h.

Evitar las quemas de maleza, con especial cuidado en grandes extensiones de tierra, como en el caso de los agricultores.

Evitar hacer fogatas, cocinar con leña al aire libre o quemar basura, en especial cuando existan condiciones de ráfagas de viento.

Verificar e intervenir las zonas de potencial peligro en las viviendas y sus alrededores, por ejemplo, ventanas, tejado o láminas inestables o no aseguradas y ramas, árboles y vallas publicitarias propensas a desprenderse o caer.

Abrigarse adecuadamente ante los vientos y la baja de temperaturas, con especial atención las personas con enfermedades respiratorias, menores de edad y adultos mayores.

