Árbol cayó sobre camión en carretera San Salvador-Sonsonate y dejó dos lesionados

La cooperación japonesa en El Salvador ha llevado a cabo, hasta la fecha, 456 proyectos de desarrollo comunitario, en las áreas como educación, salud, acceso al agua potable, con una inversión acumulada que supera los 40 millones, ejecutados desde 1990, informó la Embajada de Japón en El Salvador.

«A la fecha se han efectuado 456 proyectos por un monto que supera los 40 millones de dólares», manifestó el embajador de Japón acreditado en El Salvador, Sano Taketoshi en una entrevista a radio YSKL, al mismo tiempo que hizo hincapié en que esa cantidad de proyectos es «un gran motivo de orgullo para El Salvador».

El embajador de Japón realzó que dichos proyectos se han ejecutado bajo el programa de asistencia financiera no reembolsable para proyectos comunitarios de seguridad humana y han tenido presencia en casi todos los departamentos del país.

Taketoshi señaló que la cooperación japonesa su propósito siempre ha sido mejorar la calidad de vida de las comunidades, priorizando servicios básicos y atención social.

En ese sentido, argumentó que los cambios recientes en la dinámica de El Salvador también han causado nuevas necesidades, particularmente en materia de atención a emergencias.

El embajador afirmó que el aumento de la movilidad a nivel nacional ha incrementado la demanda de respuesta ante accidentes viales y situaciones críticas, por lo que consideró clave continuar fortaleciendo los sistemas de atención prehospitalaria y el suministro de sangre. «Es ahora más importante que nunca el fortalecimiento del sistema de traslado de emergencias y del suministro de sangre», enfatizó Taketoshi.

Las declaraciones fueron brindadas en el marco de la entrega de un donativo a la Cruz Roja Salvadoreña por un monto superior a 99,000 dólares, que corresponde a la entrega de una ambulancia y una unidad móvil para la recolección de sangre, la cual forma parte también de esa donación acumulada por más de 35 años de donaciones.

