La Comisión Nacional de Activos Digitales recibió certificación internacional antisoborno

La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su marco institucional al recibir oficialmente la certificación del sistema de gestión antisoborno basada en la norma internacional ISO 37001, otorgada por AENOR Centroamérica, durante un acto institucional celebrado este martes.

La certificación ISO 37001 acredita que la CNAD cuenta con procesos formales, controles internos y una cultura organizacional orientada a la prevención, detección y gestión de riesgos relacionados con el soborno, alineados con estándares internacionales de transparencia, ética y buenas prácticas de gobernanza. Este reconocimiento adquiere especial relevancia en un contexto donde El Salvador busca consolidarse como un hub regional para los activos digitales y la innovación financiera.

Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión, destacó que la certificación no es un simple trámite administrativo, sino una decisión estratégica coherente con la naturaleza de la tecnología blockchain y con la visión institucional del regulador.

«Desde que asumí la presidencia de la Comisión dije que nuestro enfoque debía ser transparente, justo y el mismo para todos. Esa es precisamente la tecnología con la que trabajamos: blockchain, que es inmutable, transparente y trazable. Hoy celebramos un éxito colectivo que demuestra ese compromiso», afirmó Reyes.

El titular de la CNAD subrayó que el proceso implicó un esfuerzo integral de todo el equipo, incluyendo evaluaciones individuales, auditorías externas y la adopción rigurosa de procedimientos internos. «Todos en la Comisión tuvimos que estudiar, evaluarnos y pasar pruebas específicas sobre antisoborno. No es algo sencillo ni automático, pero lo tomamos con seriedad porque creemos en estos estándares», señaló.

Por su parte, Arnulfo Pino Figueroa, director general de AENOR Centroamérica, explicó que la certificación es el resultado de una decisión institucional de alto nivel y de un proceso técnico exigente. «Más que un acto protocolario, esto es la celebración de una decisión estratégica de cumplir con estándares internacionales como la norma ISO 37001. La CNAD se posiciona como una institución que gestiona activos digitales con responsabilidad, ética y apego a las mejores prácticas internacionales», afirmó.

Pino Figueroa detalló que el proceso de certificación se desarrolla en varias etapas, que incluyen evaluaciones de conformidad, auditorías internas y externas, análisis de riesgos y verificación de la aplicación práctica de los controles definidos. «El cumplimiento normativo no debe quedarse en el papel. La verdadera cultura antisoborno se construye cuando los procesos se aplican en el día a día y evolucionan junto con los riesgos y los contextos nacionales e internacionales», explicó.

El representante de AENOR también destacó que la certificación tiene validez internacional y está respaldada por una firma con presencia en más de 80 países, lo que refuerza su credibilidad ante actores globales. «Este certificado no solo tiene validez nacional y regional, sino también internacional, con la solidez de una marca reconocida a nivel mundial», puntualizó.

Durante el acto estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo de la Comisión, entre ellos César Alejandro Córdova y Carlos David Aguilar, así como personal técnico y administrativo de la institución, quienes participaron activamente en el proceso de implementación del sistema de gestión antisoborno.

En declaraciones posteriores, Reyes enfatizó que la certificación tendrá un impacto directo en la confianza del mercado y en la relación con las empresas que buscan operar bajo el marco regulatorio salvadoreño. «Este sello envía un mensaje claro: la Comisión es transparente, no se presta a sobornos y aplica procesos rigurosos e iguales para todos. Es una garantía para quienes quieren invertir y desarrollar proyectos serios en El Salvador», afirmó.

Asimismo, adelantó que la certificación será incorporada como un elemento relevante dentro del marco regulatorio y de los procesos de evaluación de los solicitantes. «Esperamos que las empresas entiendan que aquí se trabaja con reglas claras y estándares internacionales. La transparencia no es negociable», concluyó.

Con esta certificación, la CNAD refuerza su papel como un regulador joven pero técnicamente sólido, alineado con las mejores prácticas globales y comprometido con la construcción de un ecosistema de activos digitales basado en la confianza, la integridad y la transparencia institucional.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...