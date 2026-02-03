Principal
La Comisión Nacional de Activos Digitales recibió certificación internacional antisoborno
La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su marco institucional al recibir oficialmente la certificación del sistema de gestión antisoborno basada en la norma internacional ISO 37001, otorgada por AENOR Centroamérica, durante un acto institucional celebrado este martes.
La certificación ISO 37001 acredita que la CNAD cuenta con procesos formales, controles internos y una cultura organizacional orientada a la prevención, detección y gestión de riesgos relacionados con el soborno, alineados con estándares internacionales de transparencia, ética y buenas prácticas de gobernanza. Este reconocimiento adquiere especial relevancia en un contexto donde El Salvador busca consolidarse como un hub regional para los activos digitales y la innovación financiera.
Juan Carlos Reyes, presidente de la Comisión, destacó que la certificación no es un simple trámite administrativo, sino una decisión estratégica coherente con la naturaleza de la tecnología blockchain y con la visión institucional del regulador.
«Desde que asumí la presidencia de la Comisión dije que nuestro enfoque debía ser transparente, justo y el mismo para todos. Esa es precisamente la tecnología con la que trabajamos: blockchain, que es inmutable, transparente y trazable. Hoy celebramos un éxito colectivo que demuestra ese compromiso», afirmó Reyes.
El titular de la CNAD subrayó que el proceso implicó un esfuerzo integral de todo el equipo, incluyendo evaluaciones individuales, auditorías externas y la adopción rigurosa de procedimientos internos. «Todos en la Comisión tuvimos que estudiar, evaluarnos y pasar pruebas específicas sobre antisoborno. No es algo sencillo ni automático, pero lo tomamos con seriedad porque creemos en estos estándares», señaló.
Por su parte, Arnulfo Pino Figueroa, director general de AENOR Centroamérica, explicó que la certificación es el resultado de una decisión institucional de alto nivel y de un proceso técnico exigente. «Más que un acto protocolario, esto es la celebración de una decisión estratégica de cumplir con estándares internacionales como la norma ISO 37001. La CNAD se posiciona como una institución que gestiona activos digitales con responsabilidad, ética y apego a las mejores prácticas internacionales», afirmó.
Pino Figueroa detalló que el proceso de certificación se desarrolla en varias etapas, que incluyen evaluaciones de conformidad, auditorías internas y externas, análisis de riesgos y verificación de la aplicación práctica de los controles definidos. «El cumplimiento normativo no debe quedarse en el papel. La verdadera cultura antisoborno se construye cuando los procesos se aplican en el día a día y evolucionan junto con los riesgos y los contextos nacionales e internacionales», explicó.
El representante de AENOR también destacó que la certificación tiene validez internacional y está respaldada por una firma con presencia en más de 80 países, lo que refuerza su credibilidad ante actores globales. «Este certificado no solo tiene validez nacional y regional, sino también internacional, con la solidez de una marca reconocida a nivel mundial», puntualizó.
Durante el acto estuvieron presentes miembros del Consejo Directivo de la Comisión, entre ellos César Alejandro Córdova y Carlos David Aguilar, así como personal técnico y administrativo de la institución, quienes participaron activamente en el proceso de implementación del sistema de gestión antisoborno.
En declaraciones posteriores, Reyes enfatizó que la certificación tendrá un impacto directo en la confianza del mercado y en la relación con las empresas que buscan operar bajo el marco regulatorio salvadoreño. «Este sello envía un mensaje claro: la Comisión es transparente, no se presta a sobornos y aplica procesos rigurosos e iguales para todos. Es una garantía para quienes quieren invertir y desarrollar proyectos serios en El Salvador», afirmó.
Asimismo, adelantó que la certificación será incorporada como un elemento relevante dentro del marco regulatorio y de los procesos de evaluación de los solicitantes. «Esperamos que las empresas entiendan que aquí se trabaja con reglas claras y estándares internacionales. La transparencia no es negociable», concluyó.
Con esta certificación, la CNAD refuerza su papel como un regulador joven pero técnicamente sólido, alineado con las mejores prácticas globales y comprometido con la construcción de un ecosistema de activos digitales basado en la confianza, la integridad y la transparencia institucional.
René Ayala es el nuevo presidente de la primera división de fútbol
Samuel Gálvez, integrante del nuevo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), renunció a su cargo como presidente de la primera división el año pasado, y desde el lunes 2 de febrero, René Ayala, quien ocupaba el cargo de vicepresidente ha tomado las riendas de la primera división.
Sin embargo, ese puesto será de manera transitoria por un periodo de tres meses para cumplir con algunas tareas pendientes urgentes y otras que van en beneficio del máximo circuito.
«Empezamos un periodo de transición. Como podrán ver el coronel Samuel Gálvez ya no se encuentra con nosotros en la primera división, el día sábado, como parte del cumplimiento de los nuevos estatutos de la Federación presentó su renuncia de manera formal para poder estar de lleno en el tema del comité ejecutivo», explicó Ayala en la reunión del lunes con los directivos de la primera.
Ayala confirmó que una de sus principales funciones en la presidencia de la liga mayor será la homologación de estatutos. «Tenemos una credencial vigente por tres meses donde se trabajará en la homologación de los nuevos estatutos que regirán a partir de este año la primera división de fútbol».
El nuevo mandamás de esta liga detalló que otros puntos que se abordaron son el inicio de la Copa Presidente, donde informó de fechas claves para los 24 equipos que entrarán a la competencia.
Los participantes tendrán el 5 y 6 de febrero para inscribirse, nóminas de jugadores, en el caso de la primera división, donde habrá un total de 35 futbolistas (25 de la primera categoría y 10 que llegarán de la reserva y la sub-17). Además, para este viernes 6 de febrero está prevista la entrega de los dos juegos de uniformes de la marca Power On con los que jugarán los clubes esta competencia.
Por otra parte, René Ayala también adelantó que la próxima semana recibirán a tres empresas que distribuyen balones, todas con calidad FIFA. Molten, Pioneer y Adidas son las marcas de balones que tienen intenciones de patrocinar a la primera división.
Primera infancia inicia año escolar con una nueva forma de aprender
La primera infancia salvadoreña inicio el lunes su año escolar 2026 con el nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia «una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender», impulsado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele.
El lunes, la primera dama destacó en las redes sociales el inicio del año escolar para la primera infancia del sector educativo público y afirmó que los alumnos comenzarán esta etapa escolar con las herramientas materiales y pedagógicas necesarias para su desarrollo integral.
«Estamos listos para que el aprendizaje se viva y se convierta en una experiencia significativa para cada niño. Este nuevo año escolar comienza con una nueva forma de aprender, paquetes escolares completos, escuelas renovadas, tablets, computadoras y maestros que los esperan con entusiasmo», aseguró la primera dama de la República.
Desde el lunes pasado, la primera infancia del país cuenta con el nuevo currículo nacional que está basado en experiencias de aprendizaje y que sustituye el enfoque tradicional centrado únicamente en contenidos y reconoce que el aprendizaje ocurre cuando los niños viven, sienten y comparten.
«En este nuevo El Salvador nos estamos asegurando de que cada niño tenga más oportunidades para alcanzar su máximo potencial de desarrollo», indicó la primera dama.
El Despacho de la Primera Dama explicó que el nuevo modelo pedagógico que se aplica desde el lunes en los centros escolares del país está centrado en cuatro pilares fundamentales:
El juego, como lenguaje natural de la niñez y motor del aprendizaje; la participación, que reconoce a los niños como protagonistas de sudesarrollo: el aprendizaje activo, que integra cuerpo, emoción y exploración; y la calidad de las interacciones, entendidas como vínculos cálidos, respetuosos y significativos que favorecen el desarrollo integral y el aprendizaje.
Este nuevo currículo no se trata solo de la creación de un documento, sino de acciones y nuevas formas de enseñar y experimentar en las aulas, afirmó el Despacho de la Primera Dama.
CIEX El Salvador supera 375 mil trámites en línea en 2025 y refuerza digitalización del comercio exterior
El Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX El Salvador), administrado por el Banco Central de Reserva (BCR), autorizó en 2025 más de 165,300 exportaciones y más de 209,700 importaciones en línea, cifras que reflejan el crecimiento del comercio exterior y el avance en la digitalización de los procesos, según datos institucionales difundidos por la entidad.
CIEX funciona como la ventanilla única de comercio exterior del país, encargada de centralizar, agilizar y simplificar los trámites para operaciones de importación y exportación mediante la gestión de permisos, certificados, documentos aduaneros y pagos electrónicos en coordinación con distintas instituciones del Estado.
El sistema forma parte de la estrategia nacional de facilitación comercial, apoyada en el uso de plataformas electrónicas interconectadas que permiten la tramitación digital de autorizaciones sanitarias, certificados y documentos de transporte, contribuyendo a reducir tiempos y costos para el sector productivo.
De acuerdo con reportes económicos recientes, el dinamismo del comercio exterior también se refleja en el volumen de operaciones autorizadas, como el registro de más de 14 mil exportaciones en un solo mes de 2025, noviembre, lo que evidencia una actividad comercial sostenida y en expansión en el país.