René Ayala es el nuevo presidente de la primera división de fútbol
Samuel Gálvez, integrante del nuevo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), renunció a su cargo como presidente de la primera división el año pasado, y desde el lunes 2 de febrero, René Ayala, quien ocupaba el cargo de vicepresidente ha tomado las riendas de la primera división.
Sin embargo, ese puesto será de manera transitoria por un periodo de tres meses para cumplir con algunas tareas pendientes urgentes y otras que van en beneficio del máximo circuito.
«Empezamos un periodo de transición. Como podrán ver el coronel Samuel Gálvez ya no se encuentra con nosotros en la primera división, el día sábado, como parte del cumplimiento de los nuevos estatutos de la Federación presentó su renuncia de manera formal para poder estar de lleno en el tema del comité ejecutivo», explicó Ayala en la reunión del lunes con los directivos de la primera.
Ayala confirmó que una de sus principales funciones en la presidencia de la liga mayor será la homologación de estatutos. «Tenemos una credencial vigente por tres meses donde se trabajará en la homologación de los nuevos estatutos que regirán a partir de este año la primera división de fútbol».
El nuevo mandamás de esta liga detalló que otros puntos que se abordaron son el inicio de la Copa Presidente, donde informó de fechas claves para los 24 equipos que entrarán a la competencia.
Los participantes tendrán el 5 y 6 de febrero para inscribirse, nóminas de jugadores, en el caso de la primera división, donde habrá un total de 35 futbolistas (25 de la primera categoría y 10 que llegarán de la reserva y la sub-17). Además, para este viernes 6 de febrero está prevista la entrega de los dos juegos de uniformes de la marca Power On con los que jugarán los clubes esta competencia.
Por otra parte, René Ayala también adelantó que la próxima semana recibirán a tres empresas que distribuyen balones, todas con calidad FIFA. Molten, Pioneer y Adidas son las marcas de balones que tienen intenciones de patrocinar a la primera división.
Ilopango se llena de acción con el Air Show 2026
Este fin de semana, el cielo de El Salvador se convirtió en el escenario de uno de los eventos más esperados del año: el Ilopango Air Show 2026.
La actividad inició ayer en el Aeropuerto de Ilopango, desarrollándose bajo condiciones de seguridad, orden y una efectiva coordinación interinstitucional.
Durante la primera jornada, pilotos nacionales e internacionales demostraron su destreza con exhibiciones que combinaron técnica, emoción y adrenalina.
Por supuesto, los paracaidistas no podían faltar.
Las familias aprovecharon para disfrutar del espectáculo y, además, para tomarse fotografías.
Las acrobacias aéreas de alta precisión, junto con explosiones controladas mantuvieron la atención y el entusiasmo del público.
La emoción continuará este sábado 1 de febrero, con actividades programadas a partir del mediodía. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Smart Ticket.
Portera salvadoreña jugará en la primera división de Argentina
El Salvador ha ha sumado una legionaria más en las últimas horas. Se trata de Riley Meléndez, portera que ya jugó con la selección femenina mayor, estampó su firma con Ferro Carril Oeste, equipo que milita en la primera nacional de Argentina.
«La jugadora de 23 años, arquera de la selección de El Salvador y nacida en Estados Unidos, llega a Caballito desde Towson University», informó el club en su cuenta de X este mismo sábado.
El rumor de que Meléndez iba a jugar en el fútbol argentino corrió desde hace tres semanas, pero ha sido hasta este 31 de enero que lo ha comunicado el club, acompañado de una fotografía de la jugadora estampando su firma, pero sin precisar el tiempo que estará vinculada.
Así, El Salvador vuelve a tener una jugadora en el balompié gaucho, después de que lo hiciera Alejandra Reyes, quien militó en el River Plate.
Además, se suman más legionarias salvadoreñas al abanico de opciones que tendrá Éric Acuña para conformar su selección para los próximos encuentros de eliminatorias mundialistas previstos para marzo y abril de este año, rumbo a Brasil 2027
El Salvador Beach Soccer Cup 2026 regresa en abril con las mejores selecciones del mundo
El Salvador volverá a ser epicentro del fútbol playa mundial con el regreso del El Salvador Beach Soccer Cup 2026, que se desarrollará del 2 al 4 de abril en la Costa del Sol, reuniendo a algunas de las mejores selecciones del planeta en un evento de alto nivel competitivo.
El torneo, organizado por Beach Soccer Worldwide y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), tendrá como principal atractivo en la rama masculina a Brasil, actual campeón del mundo, que se enfrentará a los anfitriones El Salvador, además de Colombia y Dinamarca.
En la categoría femenina, las campeonas de la Euro Beach Soccer League, Portugal, competirán ante Brasil, México y la selección de El Salvador, actual campeona del certamen, consolidando al país como una potencia regional en el fútbol playa femenino.
El presidente ad honórem del INDES, Yamil Bukele, destacó la importancia del evento para el desarrollo de la disciplina:
“Nos sentimos felices por organizar esta cuarta edición del El Salvador Beach Soccer. Es un orgullo apoyar el fútbol playa, tanto en masculino como en femenino”.
Por su parte, el presidente de Beach Soccer Worldwide, Joan Cuscó, aseguró que el certamen mantendrá los más altos estándares internacionales:
“La pasión de la afición salvadoreña nos exige ofrecer un evento de primer nivel. Esta edición volverá a cumplir con los altos estándares que caracterizan a esta competencia”.
Esta será la cuarta edición del El Salvador Beach Soccer Cup, tras los torneos realizados en 2022, 2024 y 2025. En la edición anterior, Portugal se coronó campeón en masculino, mientras que El Salvador se quedó con el título femenino, reafirmando su crecimiento en el fútbol playa internacional.