Primera infancia inicia año escolar con una nueva forma de aprender
La primera infancia salvadoreña inicio el lunes su año escolar 2026 con el nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia «una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender», impulsado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele.
El lunes, la primera dama destacó en las redes sociales el inicio del año escolar para la primera infancia del sector educativo público y afirmó que los alumnos comenzarán esta etapa escolar con las herramientas materiales y pedagógicas necesarias para su desarrollo integral.
«Estamos listos para que el aprendizaje se viva y se convierta en una experiencia significativa para cada niño. Este nuevo año escolar comienza con una nueva forma de aprender, paquetes escolares completos, escuelas renovadas, tablets, computadoras y maestros que los esperan con entusiasmo», aseguró la primera dama de la República.
Desde el lunes pasado, la primera infancia del país cuenta con el nuevo currículo nacional que está basado en experiencias de aprendizaje y que sustituye el enfoque tradicional centrado únicamente en contenidos y reconoce que el aprendizaje ocurre cuando los niños viven, sienten y comparten.
«En este nuevo El Salvador nos estamos asegurando de que cada niño tenga más oportunidades para alcanzar su máximo potencial de desarrollo», indicó la primera dama.
El Despacho de la Primera Dama explicó que el nuevo modelo pedagógico que se aplica desde el lunes en los centros escolares del país está centrado en cuatro pilares fundamentales:
El juego, como lenguaje natural de la niñez y motor del aprendizaje; la participación, que reconoce a los niños como protagonistas de sudesarrollo: el aprendizaje activo, que integra cuerpo, emoción y exploración; y la calidad de las interacciones, entendidas como vínculos cálidos, respetuosos y significativos que favorecen el desarrollo integral y el aprendizaje.
Este nuevo currículo no se trata solo de la creación de un documento, sino de acciones y nuevas formas de enseñar y experimentar en las aulas, afirmó el Despacho de la Primera Dama.
CIEX El Salvador supera 375 mil trámites en línea en 2025 y refuerza digitalización del comercio exterior
El Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX El Salvador), administrado por el Banco Central de Reserva (BCR), autorizó en 2025 más de 165,300 exportaciones y más de 209,700 importaciones en línea, cifras que reflejan el crecimiento del comercio exterior y el avance en la digitalización de los procesos, según datos institucionales difundidos por la entidad.
CIEX funciona como la ventanilla única de comercio exterior del país, encargada de centralizar, agilizar y simplificar los trámites para operaciones de importación y exportación mediante la gestión de permisos, certificados, documentos aduaneros y pagos electrónicos en coordinación con distintas instituciones del Estado.
El sistema forma parte de la estrategia nacional de facilitación comercial, apoyada en el uso de plataformas electrónicas interconectadas que permiten la tramitación digital de autorizaciones sanitarias, certificados y documentos de transporte, contribuyendo a reducir tiempos y costos para el sector productivo.
De acuerdo con reportes económicos recientes, el dinamismo del comercio exterior también se refleja en el volumen de operaciones autorizadas, como el registro de más de 14 mil exportaciones en un solo mes de 2025, noviembre, lo que evidencia una actividad comercial sostenida y en expansión en el país.
Bomberos registra 840 incendios en 2026
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador ha registrado un total de 840 incendios entre el 1 de enero y el 2 de febrero de 2026, lo que se traduce en promedio de 25 emergencias cada día. Esta cifra sobrepasa en 52 por ciento la cantidad de siniestros que se reportaron en el mismo periodo de 2025.
De acuerdo a las estadísticas de la institución estatal, 549 incendios han ocurrido en maleza seca. En segundo lugar están los incendios estructurales con 120 emergencias atendidas.
Bomberos ha registrado 77 incendios en basureros, 46 incendios en vehículos y 28 en áreas forestales.
Estas condiciones se agravan con la situación climática de El Salvador, con ráfagas de viento de entre los 30 y los 50 kilómetros por hora, según el Ministerio de Medio Ambiente.
Ante esta situación, Bomberos ha señalado que los vientos por sí mismos no causan incendios, sino que hay un factor humano que lo provoca. «El viento por sí solo no genera fuego en nuestra región; en el 100 % de los casos existe intervención humana, ya sea por accidente o de forma intencional», afirma el directo de Bomberos, Baltazar Solano.
«Entre las principales causas se encuentran la quema de basura, la quema de rastrojos, el lanzamiento de colillas de cigarro y fósforos, así como el uso inadecuado del fuego en zonas con vegetación seca», ha expresado Solano.
Debido al incremento de siniestros, la Dirección Nacional de Protección Civil ha decretado una alerta amarilla por incendios a nivel nacional. Esto permite activar recurso humano y equipos para el manejo del fuego.
Nuevo récord de temperatura mínima en San Andrés y alerta por ambiente frío con valores de hasta 3 °C en zonas altas
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó un nuevo récord de temperatura mínima en la estación San Andrés, La Libertad, donde el termómetro marcó 7.8 °C durante la madrugada del martes 3 de febrero de 2026, superando el registro histórico de 8.3 °C establecido en 1970, según datos divulgados por el Observatorio Ambiental.
El fenómeno ocurre en medio de un episodio de descenso térmico asociado a vientos del noreste y a la influencia de un sistema de alta presión sobre la región, lo que ha generado condiciones de ambiente frío a escala nacional. De acuerdo con información meteorológica oficial, en zonas altas del país las temperaturas podrían descender hasta los 3 °C durante madrugadas frías, mientras que en valles interiores oscilarán entre 14 °C y 19 °C y en la zona costera entre 17 °C y 22 °C.
El pronóstico del Observatorio indica que las temperaturas se mantendrán disminuidas al menos durante los primeros días de febrero, con viento del noreste entre 10 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en zonas altas, cordillera volcánica y franja costera central.
Las autoridades recomiendan abrigarse, prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables, y mantenerse informados mediante fuentes oficiales, ante la probabilidad de nuevos eventos de vientos nortes que podrían prolongar las condiciones frías en el país durante los próximos días.