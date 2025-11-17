Principal
Juramentan a 221 nuevos agentes que reforzarán la seguridad en el país
Este lunes, en la Plaza Policial frente al Cuartel Central de la PNC, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, juramentó a 221 nuevos agentes que integran la promoción 135 del Nivel Básico de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
Durante su discurso, el ministro destacó que esta nueva generación llega a una institución totalmente distinta a la de décadas anteriores. “Recibir a ustedes 221 nuevos hombres y mujeres de honor, para nosotros como Policía Nacional Civil y para el país es motivo de satisfacción, de alegría y celebración. Son una nueva generación, promoción 135 que vienen a una Policía que definitivamente ya no es la misma de la década de los 90”, afirmó.
Villatoro señaló que el servicio policial actual exige cercanía y respeto hacia la población. “Más allá de las transformaciones que hemos tenido en estos cortos seis años, de 2019 para acá, ustedes tienen que entender que el nuevo servicio policial pasa por la empatía hacia los salvadoreños. Por ende, tenemos que patrullar nuestras comunidades con mucha dignidad. Tienen que ser el ejemplo como hombres y mujeres de bien”, agregó.
El ministro también destacó el rol de la tecnología en la formación de los nuevos agentes y su integración con herramientas como ONI y SIR. Subrayó que los nuevos policías ya han tenido contacto directo con la ciudadanía, especialmente en el Centro Histórico, donde han experimentado el respaldo de la población.
“A partir de ahora, ustedes se convierten en los defensores de ese nuevo país que ahora gozamos. Quiero agradecer a sus familias, por haberlos motivado a tomar el camino del servicio a la patria”, expresó Villatoro, quien también pidió protección divina para los nuevos agentes en el cumplimiento de su labor.
El acto concluyó con un mensaje de motivación y compromiso. “El país ahora los recibe con los brazos abiertos; incorporamos 221 nuevos seres de luz que se unen a nuestra lucha para destruir y poner donde corresponde a estos seres de la oscuridad”, finalizó.
Principal
SMODA atraerá a compradores internacionales con su nueva edición en diciembre
El presidente de CONAMYPE, Paul Steiner, anunció que la tercera edición del clúster oficial de moda de El Salvador, SMODA, se realizará el 13 y 14 de diciembre en el puerto de La Libertad. El evento reunirá a diseñadores, emprendedores y compradores nacionales e internacionales en un espacio dedicado a la creatividad y al crecimiento económico del sector.
Steiner explicó que durante los dos días habrá exhibiciones, pasarelas y muestras de talento, además de oportunidades para que los asistentes puedan adquirir productos en las tiendas de las micro y pequeñas empresas participantes. “Habrá exhibiciones, pasarelas, temas creativos y la gente va a poder comprar en las tiendas de las mype. SMODA crea una cadena de valor. Lo que queremos es dinamizar la economía y esa es una manera muy eficaz a la que le apostamos”, afirmó.
El presidente de CONAMYPE también detalló que en diciembre se lanzará la colección de primavera y verano 2026, momento clave para atraer compradores internacionales. “Es en esta época que los compradores internacionales vienen y han sido invitados por nosotros para SMODA, para que vean la colección y hagan sus pedidos para el año siguiente”, señaló.
Como referencia, Steiner recordó que la segunda edición de SMODA se llevó a cabo en el Parque Arqueológico Tazumal el pasado 25 y 26 de octubre, donde se presentó una exhibición sin precedentes del talento salvadoreño, incluida una nueva colección de joyería.
Principal
Accidente en carretera Panamericana deja dos personas lesionadas
La Policía Nacional Civil informó que el conductor de un vehículo tipo sedán perdió el control del volante y terminó cayendo cerca de un río, a la altura del kilómetro 39 de la carretera Panamericana, en el sentido que conduce de Santa Ana hacia San Salvador.
Tras el percance, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.
Agentes de la División de Tránsito de la PNC se mantuvieron en la zona para procesar la escena y regular el flujo vehicular mientras se desarrollaban las labores correspondientes.
Internacionales
Muere hombre que intentaba matar al perro del vecino porque los ladridos no lo dejaban dormir
Luis Alfredo Vásquez Cordón, de 66 años, fue identificado como la persona que murió la madrugada del domingo 15 de noviembre en el parqueo de una casa dentro del condominio Jardines de Arrazola, en Fraijanes, Carretera a El Salvador.
Bomberos Voluntarios informaron a Publinews que recibieron el aviso a las 6:20 horas del domingo 16 de noviembre y, al ingresar al residencial, localizaron el cuerpo en el estacionamiento de una vivienda.
A través de redes sociales, el Convite de Damas Virgen de Concepción Joyabaj lamentó el fallecimiento de Luis Vásquez, tío de una de las integrantes.
Además, la Municipalidad de Usumatlán, Zacapa, también compartió una esquela para lamentar el deceso.
Según indicaron los socorristas, presentaba varias heridas de bala y, tras evaluarlo, confirmaron que ya no tenía signos vitales.
Las imágenes compartidas por los paramédicos muestran que el cuerpo quedó entre una pared y un vehículo. Tras la verificación, se notificó a las autoridades para los procedimientos correspondientes.
De acuerdo con un informe preliminar enviado por la Policía Nacional Civil (PNC) a Publinews, el guardia de seguridad del condominio, declaró que alrededor de las 03:35 horas escuchó disparos.
El guardia indicó que a las 04:50 horas informó a la administración del residencial y recibió la instrucción de recorrer el área. Durante ese recorrido observó impactos de bala en la pared de la vivienda número 48, que presuntamente provenían de la casa número 47.
Añadió que se comunicó con la Subestación 13.5.3 Diéguez y, a las 05:50 horas, personal policial llegó al lugar, donde localizaron el cuerpo de Vásquez en el garaje de la vivienda 48.
Posible discusión entre vecinos terminó
Una de las líneas preliminares señala que el hecho pudo haberse originado cuando un residente, molesto por los constantes ladridos de un perro, salió armado con la intención de dispararle a la mascota. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) deberá establecer la razón exacta.
Al llegar al parqueo donde se encontraba el animal, el propietario del perro observó una sombra y, creyendo que se trataba de un intruso, accionó su arma de fuego. Esta versión se encuentra bajo investigación.