Gobierno de El Salvador incorpora nuevas ambulancias materno infantiles
La Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, anunció la incorporación de nuevas ambulancias y clínicas móviles especializadas en atención materno infantil, como parte de la cooperación entre El Salvador y la República de Corea.
Las unidades están equipadas para responder a emergencias en mujeres embarazadas, garantizar traslados seguros y brindar atención inmediata a recién nacidos. El enfoque principal es fortalecer la cobertura en zonas rurales o de difícil acceso, donde el traslado oportuno a un hospital puede representar un desafío.
Esta acción forma parte de los esfuerzos impulsados bajo la Ley Nacer con Cariño, que promueve una atención digna, humanizada y segura para las madres y sus bebés, desde el embarazo hasta el momento del nacimiento.
Así es el diseño del nuevo Mercado Central de Santa Ana Centro
El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, presentó oficialmente los diseños del nuevo Mercado Municipal, una obra que busca modernizar el principal punto de comercio de la ciudad y brindar condiciones dignas a comerciantes y visitantes.
La propuesta arquitectónica revela una infraestructura moderna, segura y funcional. El diseño contempla espacios amplios, áreas organizadas por rubros, ventilación adecuada, iluminación eficiente y condiciones que garanticen orden e higiene, marcando una diferencia con los antiguos modelos de mercado.
Según explicó el edil, este proyecto representa una visión de crecimiento para Santa Ana Centro, ya que permitirá dinamizar la economía local, generar empleo y fortalecer el comercio formal en la zona.
El nuevo mercado promete convertirse en un espacio estratégico para el desarrollo del municipio, devolviendo vitalidad al corazón comercial de la ciudad bajo un concepto renovado y acorde a las necesidades actuales.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno Central del presidente Nayib Bukele y la Bancada Cyan, en coordinación con la alcaldía municipal, como parte de los esfuerzos para impulsar el desarrollo en el occidente del país.
Tres fallecidos por incendio en casa antigua e histórica del centro de San Salvador
El director de cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, lamentó que durante el incendio de grandes proporciones registrado esta madrugada, dejó el saldo fatal de tres personas fallecidas.
Solano dio a conocer que las víctimas mortales son dos adultos y un menor de edad. Además, una mujer embarazada fue trasladada a un centro asistencial.
Desde las 4:00 a. m. los equipos de Bomberos se encuentran trabajando en este mega incendio que se registró sobre la 6.ª avenida Sur, en el centro de San Salvador.
Por el momento el incendio ya está controlado y se encuentran realizando la inspección para determinar la causa del siniestro que deja tres víctimas mortales.
Capacita a guardavidas con nuevo protocolo de uso de desfibriladores donados por EE.UU.
Tras la reciente donación de 32 desfibriladores externos automáticos (DEA) por parte del Gobierno de Estados Unidos, la Dirección General de Protección Civil inició hoy un intensivo programa de capacitación para más de 150 guardavidas distribuidos en las principales playas y balnearios del país.
La formación, que se extenderá durante las próximas dos semanas, incluye módulos teóricos y prácticos sobre el manejo correcto de los DEA, reconocimiento de emergencias cardiorrespiratorias, aplicación de reanimación cardiopulmonar (RCP) de alta calidad y coordinación con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Instructores certificados por la American Heart Association y personal especializado de Protección Civil dirigen las sesiones.
“Con estos equipos y la capacitación adecuada, estamos elevando drásticamente la capacidad de respuesta en nuestras costas. Un paro cardíaco atendido en los primeros minutos multiplica por cuatro o cinco las posibilidades de supervivencia”, explicó el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante la ceremonia de apertura realizada en la playa El Tunco.
La donación de $50,000, entregada la semana pasada, representa el primer equipamiento masivo de desfibriladores en las playas salvadoreñas, convirtiendo al país en uno de los más avanzados de la región en materia de prevención de muerte súbita en espacios recreativos acuáticos.
Los guardavidas participantes resaltaron el impacto positivo de la iniciativa: “Antes dependíamos solo de nuestras manos y conocimientos básicos de RCP; ahora contamos con una herramienta que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en segundos”, comentó uno de los capacitandos.
Una vez finalizada la formación, los 32 desfibriladores serán distribuidos en zonas de alta afluencia turística —como El Tunco, El Zonte, El Sunzal, Costa del Sol, El Cuco y Mizata—, con mantenimiento programado y simulacros periódicos para garantizar su operatividad permanente.
Esta acción forma parte de la estrategia nacional “Playas Seguras 2026”, que combina equipamiento moderno, capacitación continua y campañas de concientización para reducir ahogamientos y emergencias cardíacas en el litoral salvadoreño, beneficiando tanto a residentes como a los miles de turistas nacionales e internacionales que visitan el país cada año.