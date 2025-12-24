Internacionales
Fiel hasta el último momento: perrito no abandona a su dueño fallecido en accidente
Una escena de fidelidad ha cautivado en las redes sociales, luego que un perrito permaneciera a lado de su dueño fallecido.
Según información que circula en redes sociales, el hecho se registró cuando el hombre, de quien se desconoce su identidad, perdió la vida al ser atropellado en una calle de Colombia.
Además, se informó que el hombre se dedicaba a vender toallas y siempre se hacía acompañar de su perrito.
La imagen ha causado diversas reacciones en redes, destacando el amor sincero que los perritos le tienen a sus amos.
Mujer descubre que su esposo le fue infiel 520 veces
Japón fue escenario de una historia íntima que cruzó la frontera de lo privado y se transformó en un fenómeno en redes sociales y en el mercado editorial.
La historia envuelve a Nemu Kusano, una mujer ama de casa que convirtió las infidelidades sistemáticas de su esposo en una tira cómica que hoy inspira a miles de mujeres.
“No me arrepiento”, afirmó tras ver cómo sus historietas se volvieron virales en las rede sociales.
La vida de Kusano ya enfrentaba un reto enorme: el cuidado de su hijo, quien padece una enfermedad extremadamente rara, con menos de 30 casos documentados en el mundo. En medio de esa realidad, su matrimonio entró en crisis por la conducta reiterada de su esposo.
En lugar de quedarse en el dolor, Kusano canalizó la experiencia a través del arte y encontró en la narrativa visual una forma de sanación y empoderamiento.
Kusano conoció a su esposo por medio de amigos y confió plenamente en él desde el inicio de la relación. Lo describía como una persona “seria y tímida”.
Tras el matrimonio y el nacimiento de su hijo, la rutina familiar cambió de forma drástica por las necesidades especiales del menor.
El esposo pasaba largas horas fuera de casa o trabajaba hasta tarde, por lo que Kusano asumió sola el cuidado diario.
La confianza se rompió cuando un hallazgo fortuito reveló una doble vida. Kusano encontró condones y afrodisíacos ocultos en el bolso de su esposo. Luego aparecieron notificaciones sospechosas en su teléfono, vinculadas a una aplicación de citas.
Al confrontarlo, él reaccionó a la defensiva y justificó sus relaciones extramatrimoniales como una forma de manejar el estrés laboral.
Lejos de calmar la situación, esa respuesta intensificó la investigación de Kusano. Revisó registros de llamadas y mensajes y descubrió que su esposo mantuvo 520 relaciones extramatrimoniales, con mujeres de distintos perfiles, incluidas trabajadoras sexuales y actrices de cine para adultos.
Internacionales
Así falleció co-creador de videojuego Call of Duty en accidente automovilístico
En redes sociales circula un video como falleció Vince Zampella, quien fue el cocreador de la exitosa franquicia Call of Duty y falleció en un accidente de tránsito.
El vehículo en el que viajaba se salió de la carretera por motivos que aún se investigan y chocó contra una barrera de concreto, lo que provocó que se incendiara, informaron autoridades locales y medios que cubrieron el suceso.Vehículos
Zampella fue una figura clave en la industria de los videojuegos, cofundando el estudio Infinity Ward junto con Jason West, donde contribuyó al lanzamiento del primer Call of Duty en 2003.
Internacionales
GUATEMALA: recapturan sexto pandillero del Barrio 18 fugado de penal
Milton Noel Navarro García alias Dark, uno de los reos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, fue recapturado durante un operativo.
El pandillero del Barrio 18 fue detenido en el departamento de Izabal, informó el Ministerio Público de Guatemala.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala
Con esta captura, suman seis los reclusos recapturados de los 20 que escaparon del centro penitenciario.