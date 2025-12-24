Conductor de camión se estrella contra una vivienda en horas de la madrugada

Durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, las autoridades de la PNC confirmaron que se registró un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce hacia Candelaria de la Frontera, a la altura de Ciudad Paraíso, Santa Ana.

Según la información de las autoridades, el conductor de un camión perdió el control del volante y terminó estrellándose contra el muro de una vivienda que terminó destruyendo y el camión quedó adentro de la casa.

En el lugar fueron atendidas dos personas de la tercera edad, quienes se encontraban durmiendo en la habitación donde ocurrió la colisión. Afortunadamente, tras la valoración médica, se confirmó que no presentaban lesiones.

El incidente dejó únicamente daños materiales en la estructura del inmueble. Las autoridades correspondientes realizaron la evaluación de la escena y brindaron atención preventiva a los afectados.

