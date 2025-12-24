Principal
Conductor de camión se estrella contra una vivienda en horas de la madrugada
Durante la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, las autoridades de la PNC confirmaron que se registró un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce hacia Candelaria de la Frontera, a la altura de Ciudad Paraíso, Santa Ana.
Según la información de las autoridades, el conductor de un camión perdió el control del volante y terminó estrellándose contra el muro de una vivienda que terminó destruyendo y el camión quedó adentro de la casa.
En el lugar fueron atendidas dos personas de la tercera edad, quienes se encontraban durmiendo en la habitación donde ocurrió la colisión. Afortunadamente, tras la valoración médica, se confirmó que no presentaban lesiones.
El incidente dejó únicamente daños materiales en la estructura del inmueble. Las autoridades correspondientes realizaron la evaluación de la escena y brindaron atención preventiva a los afectados.
Internacionales
Fiel hasta el último momento: perrito no abandona a su dueño fallecido en accidente
Una escena de fidelidad ha cautivado en las redes sociales, luego que un perrito permaneciera a lado de su dueño fallecido.
Según información que circula en redes sociales, el hecho se registró cuando el hombre, de quien se desconoce su identidad, perdió la vida al ser atropellado en una calle de Colombia.
Además, se informó que el hombre se dedicaba a vender toallas y siempre se hacía acompañar de su perrito.
La imagen ha causado diversas reacciones en redes, destacando el amor sincero que los perritos le tienen a sus amos.
Principal
Conductor pierde el control y vuelca en San Miguel
Un fuerte accidente de tránsito se reportó esta madrugada sobre la Ruta Militar, en cercanías de la lotificación La Trinidad, en San Miguel.
Las autoridades policiales y cuerpos de socorro acudieron al lugar donde el vehículo terminó volcando sobre la vía
De acuerdo con reportes, una persona resultó lesionada y fue atendida en el lugar por un equipo de primera respuesta.
Mientras tanto, las autoridades realizaron las investigaciones para deducir la responsabilidad del conductor involucrado.
Principal
Bomberos rescatan persona atrapada en accidente de tránsito en San Martín
Esta mañana, elementos de cuerpo de Bomberos de El Salvador, atendieron una emergencia sobre el kilómetro 14 de la carretera Panamericana en el distrito de San Martín, San Salvador.
Tras reportarse un fuerte accidente de tránsito que dejó a dos personas atrapadas entre los hierros retorcidos de la unidad en la que se conducían.
Los Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar a las dos víctimas del accidente quienes fueron estabilizadas y trasladadas a un centro asistencial.