Internacionales
El perro considerado «el más viejo del mundo» muere a los 30 años
AFP se puso en contacto con los organizadores del Guinness World Records para averiguar si Lazare había alcanzado el récord antes de fallar el jueves, pero no obtuvo una respuesta inmediata.
Lazare, un «spaniel toy» con unas orejas erguidas en forma de mariposa, nació el 4 de diciembre de 1995, según la trabajadora de un albergue de perros Anne-Sophie Moyon.
Pasó la gran parte de su vida con la misma dueña hasta que murió y fue entregada a un refugio de animales.
Ophelie Boudol, una madre soltera de 29 años, se encandiló del perro un año mayor que ella en el albergue y lo adoptó.
Boudol había planeado encontrar inicialmente una mascota para su madre, le dijo a la AFP, pero en su lugar decidió invitar a Lazare a unirse a su familia.
El animal murió apenas unas semanas después.
«Eras nuestro pequeño bebé abuelito», escribió Boudol en una publicación de despedida en Instagram.
«Elegiste emprender tu último vuelo en mis brazos la noche del 14 de mayo, para reunirte con tu dueña, que te tanto quería», dijo.
Con 30 años y cinco meses, Lazare usaba pañales, ya no podía oír ni ver y dormía casi todo el día.
Sin embargo, Boudol dijo que tenía un carácter encantadoramente vivaz.
«De verdad tiene una personalidad muy entrañable», dijo a la AFP mientras lo acunaba en su casa de la localidad del sureste de Francia, Villy-le-Pelloux, a principios de esta semana.
Cuando Moyon descubrió la edad de Lazare, ella y sus compañeros del refugio creyeron que «podría ser el perro más viejo del mundo».
Después de verificar su fecha de nacimiento en dos registros, rellenaron la documentación para inscribirlo para un posible registro a modo de broma, agregó ella.
Un perro portugués de la raza «Rafeiro do Alentejo» llamado Bobi fue considerado el perro más viejo cuando murió en 2023, supuestamente a los 31 años, según el sitio web del Guinness World Records.
Pero una revisión en 2024 consideró que no había suficientes pruebas concluyentes sobre su edad.
Internacionales
Sheinbaum y Trump hablan por teléfono sobre seguridad y comercio
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habló este viernes por teléfono con su par estadounidense, Donald Trump, sobre asuntos de seguridad y comercio, informó la mandataria.
Este nuevo diálogo se da en momentos en que Washington acusa a una década de políticos del oficialismo mexicano de nexos con el narcotráfico y en el marco de la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), en el que también participa Canadá.
«Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las plásticas sobre comercio», escribió Sheinbaum en un mensaje en la red social X.
La mandataria detalló que acordaron seguir manteniendo nuevas conversaciones vía telefónica y que en la próxima fecha funcionarios estadounidenses visitarán México.
Las relaciones entre ambos países se han tensado luego que a finales de abril una corte de Nueva York acusara a una decena de políticos oficialistas por presuntos nexos con el narcotráfico.
Estados Unidos pidió la captura con multas de extradición de los imputados, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (noroeste) y quien el 2 de mayo se separó temporalmente del cargo.
Esta es la primera vez que un político en funciones es acusado de narcotráfico por Estados Unidos. También son designados un senador y un alcalde, quien también se separó del cargo.
La fiscalía general mexicana analiza la solicitud de extradición, mientras que el presidente Sheinbaum ha pedido que Estados Unidos fundamente su acusación.
«Tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos», dijo Sheinbaum la semana pasada.
El pasado martes, la cancillería informó que siguen a la espera de que Washington responda a una nota diplomática en la que el gobierno mexicano solicitó esas pruebas.
Rocha Moya, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado las acusaciones de presuntos vínculos con el poderoso cártel de Sinaloa.
Internacionales
República del Congo confirma nuevo brote de ébola en el país
La República Democrática del Congo enfrenta un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, ubicada en el este del país africano, donde las autoridades sanitarias ya reportan al menos 246 casos sospechosos y 65 personas fallecidas.
De acuerdo con los informes preliminares, los contagios se concentran principalmente en las localidades de Mongwalu y Rwampara, aunque también se han detectado casos en Bunia, una ciudad cercana a las fronteras con Uganda y Sudán del Sur, situación que ha generado preocupación por una posible expansión regional.
Especialistas confirmaron que 13 de 20 muestras analizadas dieron positivo al virus del ébola. Además, las investigaciones apuntan a que podría tratarse de una variante distinta a la cepa Zaire, la más conocida y contra la que existen vacunas y tratamientos más avanzados.
Las autoridades de salud también señalaron que la situación se complica debido a la violencia armada, el desplazamiento de comunidades y la intensa actividad minera en la zona afectada, factores que dificultan el rastreo de contactos y el control de la enfermedad.
El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite mediante el contacto con fluidos corporales infectados. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, vómitos, diarrea, debilidad extrema y hemorragias internas o externas. La tasa de mortalidad puede ser elevada dependiendo de la cepa y de la rapidez con que se brinde atención médica.
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Presidente Trump logra “acuerdos fantásticos” tras visita oficial a China
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este viernes de Pekín tras concluir una cumbre de dos días con su homólogo chino, Xi Jinping.
El mandatario republicano despegó a bordo del avión presidencial Air Force One alrededor de las 14:40 hora local desde el Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, con destino a Washington.
Trump aseguró haber alcanzado “acuerdos comerciales fantásticos” y haber resuelto “muchos problemas” durante el encuentro con Xi Jinping, aunque no ofreció detalles sobre los temas discutidos.
Además, señaló que durante la reunión no se abordó el tema de los aranceles y que tampoco asumió “ningún compromiso” relacionado con Taiwán.