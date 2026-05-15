República del Congo confirma nuevo brote de ébola en el país

Una mujer estadounidense que acaparó titulares al escribir un libro infantil sobre el duelo después de envenenar a su esposo fue condenada el miércoles a cadena perpetua. La mujer no tendrá posibilidad de libertad condicional, informaron medios estadounidenses.

Kouri Richins fue declarada culpable de asesinato en marzo. El juez Richard Mrazik dictaminó que la madre de tres hijos es «demasiado peligrosa para volver a ser libre», informó el periódico Salt Lake City Tribune.

La fiscalía afirma que Richins mató a su esposo, Eric Richins, en 2022 sirviéndole un cóctel que contenía cinco veces la dosis letal de fentanilo. Esto le permitió heredar 4 millones de dólares y obtener otros 2 millones de dólares de pólizas de seguro de vida que había contratado en secreto a su nombre.

Unas semanas antes, ella intentó adulterar el sándwich de su esposo con el mismo potente opioide, lo que lo dejó gravemente enfermo.

La mujer llegó a decir que su libro infantil, titulado «¿Estás conmigo?», fue escrito después de la muerte de su esposo para ayudar a sus tres hijos a sobrellevar la situación.

El caso ha conmocionado a Utah, un estado del oeste de Estados Unidos.

Kouri Richins, de 36 años, mantuvo su inocencia durante todo el proceso.

«Estoy destrozada, destrozada sin su papá, destrozada sin ustedes, chicos», dijo el miércoles en el tribunal, informó el periódico.

También reconoció haber sido infiel en su matrimonio.

«Los secretos disminuyen el amor propio», ella aseveró, según el mismo medio. «Yo me enamoré de alguien que no era su padre. Su padre se enamoró de alguien que no era yo».

En declaraciones leídas por terapeutas ante el tribunal, uno de sus hijos dijo: «No me sentiré seguro si estás en libertad», informó el diario. Otro de sus hijos declaró que ella estaba «siempre borracha» y que no la echaba de menos.

«Echo de menos a mi papá, pero no echo de menos cómo solía ser mi vida», decía la declaración del niño.

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