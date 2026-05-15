Violadores reciben hasta 16 años de cárcel

Dos violadores fueron procesados y condenados hasta con 16 años de cárcel, informó la Fiscalía General de la República.

Uno de los condenados es Daniel Enrique Cruz Jorge, quien purgará una pena carcelaria de 16 años por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad.

La Fiscalía General de la República explicó que el delito fue cometido en septiembre de 2023.

«Por medio de una aplicación de mensajería móvil, el sujeto citó a la víctima a una casa del cantón Azacualpa, distrito de Panchimalco, municipio de San Salvador Sur. El imputado amenazó de muerte a la víctima para obligarla a llegar a la vivienda, y ella accedió por temor a las represalias. En ese lugar, el imputado abusó sexualmente de ella», determinó el ministerio público.

El caso fue denunciado y judicializado en 2024 y desde esa fecha el proceso avanzó hasta llegar a la vista pública. Además de la pena carcelaria, el Tribunal Cuarto de Sentencia San Salvador estableció que el violador debe entregar $2,400 en concepto de responsabilidad civil en favor de la víctima.

Otro condenado es Josué Alexander Maradiaga Chacón, quien estará diez años en la cárcel por el delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente.

De acuerdo con el expediente fiscal, Chacón privó de libertad a una joven, de 15 años, en horas de la noche el 31 de diciembre 2023.

La privación ocurrió en el barrio San Jacinto, San Salvador Centro. «Se la llevó a un rancho de playa, en La Libertad Costa. En ese lugar la mantuvo retenida por dos días y la obligó a ingerir bebidas alcohólicas y drogas, para abusarla», detalló la fuente fiscal.

Debido a los abusos, la víctima quedó embarazada y presentaba diversos moretes en su cuerpo. Luego de cometer la violación, el imputado regresó a la joven a su casa.

La madre de la joven al verla en ese estado la confrontó y al enterarse de lo sucedido acudió a interponer la respectiva denuncia contra Chacón.

La condena fue impuesta en presencia del imputado por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la entidad fiscal durante el juicio.

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