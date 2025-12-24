Extienden los horarios en mercados de San Salvador

Con motivo de noche buena y fin de año, la alcaldía de San Salvador Centro anunció que los horarios de los mercados municipales se extenderán.

Estos horarios se han mantenido desde el 15 de diciembre y terminarán el próximo 31 de diciembre.

El Mercado Central, el edificio 2 está abierto de 7:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, el edificio 3 de 5:30 de la mañana hasta las 6:30 de la noche, de lunes a sábado, los edificios 4, 6, y 10 tendrán sus horarios de atención y el edificio 9 para las fechas de 29 y 30 de diciembre permanecerán abiertos las 24 horas.

Los Mercados Tinetti, San Jacinto, Centro Comercial Libertad, Mercado Detallista La Tiendona, Mercado anexo La Tiendona y Mercado Monserrat, también se sumarán a los horarios extendidos.

Los Mercados Cuscatancingo, Mercado Las Colinas, Mercado Mejicanos 2, La Placita Ciudad Delgado, así como los Mercados Zacamil, Mejicanos 2 y Plaza Mélida Anaya Montes, tendrán sus horarios extendidos.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...