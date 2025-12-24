Motociclista termina en el hospital tras chocar contra un autobús en carretera Troncal del Norte

El Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales (MARN) dio a conocer las condiciones del clima que se tendrá para este miércoles 24 de diciembre. Por la mañana el cielo estará mayormente despejado, sin lluvias.

Por la tarde, el cielo estará poco nublado en sectores de la cadena volcánica y la zona montañosa norte, sin presencia de lluvias.

Durante la noche, el cielo estará poco nublado en la zona central y noroccidente, sin lluvias. El viento estará variando de 10 a 20 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h, sensibles en zonas altas del país.

El ambiente estará cálido durante el día y frescas por la noche y la madrugada. Estas condiciones se deben al flujo del noreste y este acelerado, aportando poca humedad desde el Mar Caribe y con ello, favoreciendo la formación de nubosidad durante la tarde en el territorio nacional.

