Exponen modus operandi de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo: Huachicol y tráfico de armas

l cantante José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma’, vivió un episodio incómodo durante un vuelo comercial en Quito, Ecuador, cuando el piloto le solicitó abandonar la aeronave antes de que esta despegara.

El hecho ocurrió mientras el venezolano se alistaba para volver a Miami, ciudad donde reside. Algunos testigos relataron que todo comenzó por un intercambio de palabras entre el cantante y parte de la tripulación, lo que generó un ambiente tenso dentro del avión.

Según personas que estuvieron presentes, el problema surgió debido a que ‘El Puma’ colocó su equipaje de mano de forma inadecuada en el compartimiento superior, por lo que el personal le pidió reorganizarlo y esa esta indicación al parecer no fue bien aceptada por el artista.

La situación se intensificó y el tono de la conversación subió, hasta que el capitán tuvo que salir personalmente de la cabina para intervenir. En las imágenes grabadas se aprecia al piloto, claramente molesto, exigiéndole al cantante que dejara la aeronave de inmediato.

“Desembarque de mi avión ahorita”, indicó.

Aunque José Luis Rodríguez intentó explicar su versión mientras grababa con su teléfono, el piloto insistió: “No puede hacer esta filmación y todo. Usted estuvo muy mal con nuestros tripulantes aquí. ¡No puede hacer esto!”.

Durante el momento de tensión, el artista tomó el interphone y declaró en voz alta: “No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá”.

A pesar de su intento por justificar su malestar, finalmente, Rodríguez recogió sus pertenencias y aceptó descender del avión.

Horas más tarde, tras viralizarse el video del incidente, el cantante publicó un mensaje explicando su versión de los hechos, donde aseguró que el bolso que originó el problema contenía sus medicamentos.

“Me ha sucedido algo que jamás pensé que me sucedería en mi vida. Yo terminé de cantar en Quito, un show hermoso. Después de ese show que fue espectacular uno no duerme, pasa casi todas las noches sin dormir porque había que ir a las 5 de la mañana al aeropuerto”.

“Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas y sé que hay muchas personas trasplantadas que viajan que llevan medicinas, la gente cree que es otra cosa, pero son medicinas y sé que es en el primer asiento no puedes llevar nada en la mano, meto ese bolso debajo del asiento, pero llega el jefe de cabina que se llama Ángel Coronado y me dice que no puede estar abajo y le digo que tengo medicinas ahí, me puede pasar cualquier cosa. Accedo, le doy el bolso para que lo ponga arriba y ya estaba todo resuelto, está pasando otra asistente y me escucha decir que es un acto muy tonto, la palabra fue pendejo, una cosa muy simple y va y le dice que le estoy hablando pestes de él”, indicó.

El cantante relató que el jefe de cabina le advirtió que consultaría con el capitán para decidir si debía retirarlo del vuelo.

“Y él me dice que va a hablar con el capitán para ver si me botan del avión. Va a hablar con el capitán, le cuenta la cosa, voy a hablar con el capitán y me dice: ‘no me diga nada a mí, ellos son los que resuelven’. Voy y les pido disculpas, tres veces les pedí disculpas, me humillé, yo le digo a la gente del avión que me están sacando del avión y no sé por qué”, agregó.

Tras su expulsión, Rodríguez afirmó que tuvo que regresar a un hotel y esperar el siguiente vuelo, además de expresar que se sintió humillado y que lo echaron como a un delincuente.

“El capitán dio un grito tan fuerte que en el oído derecho siento un silbido. Me echaron como un delincuente, me sentí humillado. Fuimos a un hotel de nuevo a descansar y en la noche salió el avión, como a las 12 de la noche”.

