Estudiantes del sistema público recibirán uniformes, útiles y dispositivos tecnológicos gratuitos

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, prevé reunirse con su homólogo Nayib Bukele, como parte de una gira por Centroamérica que desarrollará en los próximos días.

Durante una conferencia de prensa para abordar el tema de los incendios en Chile, Kast fue consultado sobre el inicio de su gira, y resaltó los avances en seguridad que El Salvador ha registrado durante la administración Bukele, así como los logros en materia turística.

«En El Salvador siguen avanzando en el tema de seguridad, pero también inversiones turísticas, que permiten que un país, que no tiene las condiciones mineras y agrícolas que tenemos nosotros, vaya surgiendo en un área que sí nos interesa mucho, que es cómo potenciar el turismo», expresó Kast.

Diferentes medios internacionales han retomado el anuncio de su visita y resaltan que el encuentro con el mandatario salvadoreño tiene como fin abordar temas como la cooperación en inteligencia policial y sistemas penitenciarios.

Kast viajará acompañado por quienes integrarán su gabinete en las carteras de Seguridad, Defensa y Economía, además de asesores clave.

Esta delegación técnica tiene como objetivo recoger experiencias directas que puedan ser aplicadas en el diseño de las políticas públicas chilenas a partir del próximo 11 de marzo.

En diversas ocasiones, Kast ha elogiado y defendido los alcances de las políticas de seguridad de Bukele, pues considera que han «devuelto la libertad» a más de 6 millones de habitantes que vivían bajo el dominio de las pandillas.

Desde que Kast era candidato por el partido Republicano de Chile mostró su interés por conocer de cerca el denominado modelo Bukele; con ese propósito visitó El Salvador en 2024 y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido para recluir a cabecillas de pandillas.

Asimismo, visitó la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y se reunió con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, como parte de una agenda de visitas internacionales orientadas a «aprender» y «construir mejores propuestas e ideas».

Como parte de su gira próxima, también visitará República Dominicana, con un punto de interés: la migración, viajando hasta la zona fronteriza con Haití.

Finalmente, participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

De acuerdo con el periódico «El País», desde que resultó electo, Kast ha viajado para reunirse con los mandatarios de Argentina, Ecuador y Perú. Uno de los temas que trató con los mandatarios de esas naciones fue su propuesta de establecer un corredor humanitario para trasladar a migrantes irregulares, de procedencia venezolana en su mayoría, hacia su país de origen.

