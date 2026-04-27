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ESIT impartirá el curso Introducción a redes
La Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) invita a que participen los salvadoreños en el curso Introducción a redes, mediante el cual podrán aprender los fundamentos de la conectividad y como se comunican los dispositivos en una red.
La capacitación tendrá una duración de 20 horas y es en nivel básico.
Los asistentes recibirán sus clases de forma virtual y en el tiempo que deseen, ya que la modalidad es asincrónica. Los interesados se pueden inscribir en el sitio web: esit.gob.sv.
El curso es en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). El Gobierno del presidente Nayib Bukele a través de la ESIT abre este tipo de espacios para la formación gratuita de los salvadoreños, con el propósito de que adquieran nuevas habilidades tecnológicas.
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La UES lidera proyecto para incorporar prácticas profesionales al inicio de la carrera universitaria
La Universidad de El Salvador (UES), en coordinación con el Ministerio de Educación (Mined), participa en el proyecto DUALELS, una iniciativa que pretende impulsar cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje e incorporar las prácticas profesionales desde el inicio de las carreras.
El proyecto denominado «Fortalecimiento de las capacidades para la implementación de la educación dual en la educación superior de El Salvador» es una iniciativa internacional cofinanciada por la Unión Europea que busca implementar un modelo de educación dual en la educación superior de El Salvador.
Esta iniciativa pretende fortalecer las competencias de los graduados y mejorar su empleabilidad al integrar formación académica teórica con prácticas reales en empresas.
De acuerdo, con Eric Guardado, docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas, en este proyecto participan la facultad que representa y la de Química y Farmacia.
Guardado explicó que este proyecto permitirá que los estudiantes durante su formación puedan realizar prácticas y recibir un ingreso económico, al tiempo que la práctica le cuenta como experiencia laboral. «Eso le va a catapultar su currículo y de esa manera puede ser competitivo a escala nacional», enfatizó.
El proyecto inició en 2024 y actualmente se encuentra en la etapa de elaboración del modelo genérico, que tiene tres fases: un borrador, el modelo genérico y un pilotaje.
También incluye la búsqueda y selección de las empresas que puedan participar de este proceso, así como la elaboración de los criterios de selección de los estudiantes que se enviarán a las empresas.
Representantes de las universidades privadas también participaron en el taller de revisión de modelo de educación dual, en la Universidad de El Salvador, para analizar dicha propuesta que buscan implementar en el futuro.
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CRS y Save the Children capacita a miembros de Protección Civil
Cruz Roja Salvadoreña (CRS) en coordinación con Save the Children El Salvador capacitó a 15 miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil de La Unión Norte, ante la amenaza de sequía que impacta recurrentemente en la zona.
El curso se centró en la conceptualización de la Acción Anticipatoria y sus componentes, acompañado de un proceso práctico orientado especialmente a la niñez y población más vulnerable para la identificación de acciones anticipatorias que deben ejecutarse antes de que ocurran los impactos de la sequía.
Las acciones buscan facilitar una respuesta más oportuna por parte de los equipos locales, anticipándose a los efectos de la sequía y protegiendo prioritariamente a niñez y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
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Becas Dagoberto Gutiérrez, una oportunidad de superación
El programa de Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez se ha convertido en una ventana de oportunidades para cientos de jóvenes que aspiran a una mejor calidad de vida a través de la formación universitaria y que debido a limitantes económicas y factores relacionados con la inseguridad no pudieron lograrlo hasta que aplicaron.
Durante una cadena nacional, en julio de 2024, el presidente de la república, Nayib Bukele, propuso al presidente del congreso, Ernesto Castro, la creación de un programa de becas para el cual fueron destinados $5 millones correspondientes al presupuesto para el período legislativo 2024-2027, los cuales son distribuidos en cada ejercicio fiscal anual y que anteriormente eran asignados a las fracciones políticas.
Ya se han llevado a cabo tres ediciones del programa a través del cual han sido beneficiados 350 bachilleres que residen en colonias y comunidades que fueron golpeadas por la delincuencia pandilleril.
Las becas cubren el 100 % de los costos de una carrera en cualquier universidad del país, incluyendo los gastos de graduación. Además, los beneficiarios tienen acompañamiento permanente del personal a cargo del plan educativo.
Para acceder a este beneficio, cada aspirante tiene que llenar un formulario en línea y presentar la documentación requerida, como carta de solicitud, título de bachiller, boleta de notas, constancia de buena conducta y el resultado de la prueba AVANZO, así como tener un rendimiento académico mayor a 7.
También debe presentar una constancia de ingreso familiar, el documento único de identidad (DUI) o partida de nacimiento, DUI de los padres, solvencia policial y de antecedentes penales. Además, recibo de energía, agua o cable, una fotografía personal y una fotografía del grupo familiar y de su vivienda (fachada, sala, dormitorio, cocina y área de lavado).
La siguiente convocatoria será anunciada por la Asamblea Legislativa a través de redes sociales, el canal y la radio legislativos.