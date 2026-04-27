CRS y Save the Children capacita a miembros de Protección Civil

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, junto al Comandante del 167 Comando de Apoyo Logístico de Teatro de Operaciones de Estados Unidos, Thomas Vickers, clausuraron el ejercicio multinacional Centam Guardian 2026, del cual El Salvador fue anfitrión.

En el ejercicio participaron 1,125 efectivos de fuerzas convencionales y de operaciones especiales, guardia costera, agencias civiles y las Fuerzas Armadas de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala y de Estados Unidos.

El ministro Merino Monroy dijo que finalizaron el ejercicio con la satisfacción de haber fortalecido las alianzas entre los países participantes con el fin de continuar mejorando la capacidad de la región para el combate de amenazas transnacionales.

«Nuestras Fuerzas Armadas han trabajado hombro a hombro, demostrando que la cooperación, la confianza mutua y el compromiso compartido son los pilares fundamentales para enfrentar los desafíos de seguridad que trascienden nuestras fronteras».

El almirante agregó que Centam no solo fortaleció las capacidades cooperativas y de respuesta conjunta, sino que también reafirmó los lazos de amistad, respeto y entendimiento entre las naciones.

«La interoperabilidad alcanzada, el intercambio de conocimientos y las lecciones aprendidas constituyen un valioso legado que, sin duda, potenciará la efectividad de nuestras futuras operaciones combinadas. El compromiso del Comando Sur de los Estados Unidos de fomentar la contribución a la seguridad compartida de los socios regionales para contrarrestar amenazas que evolucionen constantemente, por lo que iniciativas como Centam Guardian se consolidan como plataformas esenciales para garantizar la actividad regional, la paz y la seguridad de nuestros pueblos», enfatizó el titular de Defensa.

El general Vickers, agradeció el compromiso de los participantes, el apoyo del gobierno y del pueblo salvadoreño que fue la base del éxito del ejercicio. «Durante los últimos días, hemos presenciado una notable demostración de unidad, profesionalismo y propósito compartido, cualidades que no solo definen este ejercicio, sino la alianza duradera entre nuestras naciones», dijo el militar estadounidense.

Agregó que la actividad puso a prueba la capacidad para responder rápida y eficazmente a los desafíos complejos, desde la ayuda en casos de desastre hasta la lucha contra influencias malignas y amenazas transnacionales, como las redes de crimen transnacional, el narcotráfico, que atentan contra la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos.

«Nuestra colaboración no solo es beneficiosa, sino esencial. A través de este ejercicio, han fortalecido nuestra capacidad para derrotar a estas redes, demostrando una vez más que cuando nos mantenemos unidos, somos más fuertes que cualquier adversario», mencionó Vickers.

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