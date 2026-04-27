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Becas Dagoberto Gutiérrez, una oportunidad de superación
El programa de Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez se ha convertido en una ventana de oportunidades para cientos de jóvenes que aspiran a una mejor calidad de vida a través de la formación universitaria y que debido a limitantes económicas y factores relacionados con la inseguridad no pudieron lograrlo hasta que aplicaron.
Durante una cadena nacional, en julio de 2024, el presidente de la república, Nayib Bukele, propuso al presidente del congreso, Ernesto Castro, la creación de un programa de becas para el cual fueron destinados $5 millones correspondientes al presupuesto para el período legislativo 2024-2027, los cuales son distribuidos en cada ejercicio fiscal anual y que anteriormente eran asignados a las fracciones políticas.
Ya se han llevado a cabo tres ediciones del programa a través del cual han sido beneficiados 350 bachilleres que residen en colonias y comunidades que fueron golpeadas por la delincuencia pandilleril.
Las becas cubren el 100 % de los costos de una carrera en cualquier universidad del país, incluyendo los gastos de graduación. Además, los beneficiarios tienen acompañamiento permanente del personal a cargo del plan educativo.
Para acceder a este beneficio, cada aspirante tiene que llenar un formulario en línea y presentar la documentación requerida, como carta de solicitud, título de bachiller, boleta de notas, constancia de buena conducta y el resultado de la prueba AVANZO, así como tener un rendimiento académico mayor a 7.
También debe presentar una constancia de ingreso familiar, el documento único de identidad (DUI) o partida de nacimiento, DUI de los padres, solvencia policial y de antecedentes penales. Además, recibo de energía, agua o cable, una fotografía personal y una fotografía del grupo familiar y de su vivienda (fachada, sala, dormitorio, cocina y área de lavado).
La siguiente convocatoria será anunciada por la Asamblea Legislativa a través de redes sociales, el canal y la radio legislativos.
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CRS y Save the Children capacita a miembros de Protección Civil
Cruz Roja Salvadoreña (CRS) en coordinación con Save the Children El Salvador capacitó a 15 miembros de la Comisión Municipal de Protección Civil de La Unión Norte, ante la amenaza de sequía que impacta recurrentemente en la zona.
El curso se centró en la conceptualización de la Acción Anticipatoria y sus componentes, acompañado de un proceso práctico orientado especialmente a la niñez y población más vulnerable para la identificación de acciones anticipatorias que deben ejecutarse antes de que ocurran los impactos de la sequía.
Las acciones buscan facilitar una respuesta más oportuna por parte de los equipos locales, anticipándose a los efectos de la sequía y protegiendo prioritariamente a niñez y otros grupos en condición de vulnerabilidad.
Internacionales
Irán estima que su ejército debe tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz
Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de «buques hostiles».
El proyecto prevé también que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.
El responsable de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó el lunes que no existe «ninguna base legal» para reclamar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán dice querer instaurar.
«No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional», declaró Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en rueda de prensa.
Irán considera que su ejército debería tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz y está elaborando un proyecto de ley en este sentido, declaró este lunes un alto responsable.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que comenzó con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, el gobierno de Teherán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, vital para el suministro de hidrocarburos.
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Clausuran Centam Guardian 2026 en El Salvador
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, junto al Comandante del 167 Comando de Apoyo Logístico de Teatro de Operaciones de Estados Unidos, Thomas Vickers, clausuraron el ejercicio multinacional Centam Guardian 2026, del cual El Salvador fue anfitrión.
En el ejercicio participaron 1,125 efectivos de fuerzas convencionales y de operaciones especiales, guardia costera, agencias civiles y las Fuerzas Armadas de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala y de Estados Unidos.
El ministro Merino Monroy dijo que finalizaron el ejercicio con la satisfacción de haber fortalecido las alianzas entre los países participantes con el fin de continuar mejorando la capacidad de la región para el combate de amenazas transnacionales.
«Nuestras Fuerzas Armadas han trabajado hombro a hombro, demostrando que la cooperación, la confianza mutua y el compromiso compartido son los pilares fundamentales para enfrentar los desafíos de seguridad que trascienden nuestras fronteras».
El almirante agregó que Centam no solo fortaleció las capacidades cooperativas y de respuesta conjunta, sino que también reafirmó los lazos de amistad, respeto y entendimiento entre las naciones.
«La interoperabilidad alcanzada, el intercambio de conocimientos y las lecciones aprendidas constituyen un valioso legado que, sin duda, potenciará la efectividad de nuestras futuras operaciones combinadas. El compromiso del Comando Sur de los Estados Unidos de fomentar la contribución a la seguridad compartida de los socios regionales para contrarrestar amenazas que evolucionen constantemente, por lo que iniciativas como Centam Guardian se consolidan como plataformas esenciales para garantizar la actividad regional, la paz y la seguridad de nuestros pueblos», enfatizó el titular de Defensa.
El general Vickers, agradeció el compromiso de los participantes, el apoyo del gobierno y del pueblo salvadoreño que fue la base del éxito del ejercicio. «Durante los últimos días, hemos presenciado una notable demostración de unidad, profesionalismo y propósito compartido, cualidades que no solo definen este ejercicio, sino la alianza duradera entre nuestras naciones», dijo el militar estadounidense.
Agregó que la actividad puso a prueba la capacidad para responder rápida y eficazmente a los desafíos complejos, desde la ayuda en casos de desastre hasta la lucha contra influencias malignas y amenazas transnacionales, como las redes de crimen transnacional, el narcotráfico, que atentan contra la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos.
«Nuestra colaboración no solo es beneficiosa, sino esencial. A través de este ejercicio, han fortalecido nuestra capacidad para derrotar a estas redes, demostrando una vez más que cuando nos mantenemos unidos, somos más fuertes que cualquier adversario», mencionó Vickers.