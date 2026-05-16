Internacionales
Epidemia de ébola azota RD Congo y deja un muerto en Uganda
Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, agencia sanitaria de la Unión Africana con sede en Adís Abeba, declararon el viernes un nuevo brote de ébola en RDC. El balance indicaba entonces 65 fallecimientos probablemente vinculados al virus.
Hasta el momento «se notificaron 246 casos sospechosos y 80 muertes», según un comunicado del Ministerio de Salud congoleño difundido este sábado de madrugada.
Los análisis de laboratorio concluyeron que se trata de la cepa Bundibugyo del virus.
No existe vacuna contra esta variante ni tampoco «tratamiento específico», recordó este sábado en rueda de prensa el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba.
«Con esta cepa, la tasa de letalidad es muy importante, puede alcanzar el 50%», señaló el ministro.
El último episodio de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa, declarado en agosto de 2025 en el centro del país y contenido en diciembre, dejó al menos 34 muertos.
La epidemia más mortífera en República Democrática del Congo causó cerca de 2.300 fallecidos entre 3.500 enfermos entre 2018 y 2020.
La transmisión del virus entre humanos se produce a través de fluidos corporales o por exposición a la sangre de una persona infectada, viva o fallecida. Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas después de la aparición de los síntomas, y el período de incubación puede durar hasta 21 días.
En RDC, hasta ahora solo se pudieron realizar pocas pruebas de laboratorio en la capital, Kinshasa.
Pero según los primeros resultados, con ocho casos confirmados de ébola entre trece muestras analizadas y un elevado número de casos sospechosos, la epidemia parece propagarse rápidamente.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Uganda informó el viernes de la muerte, a causa del virus, de un congoleño de 59 años el jueves en un hospital de Kampala, la capital.
No obstante, el ministerio subrayó que por ahora no se registró ningún «caso local».
Internacionales
El papa visitará Francia del 25 al 28 de septiembre
El papa estadounidense visitará, entre otros lugares, la Unesco -la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura- con sede en París, indicó en un comunicado.
«Respondiendo a la invitación del jefe del Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como a la invitación del director general de la Unesco, el Santo Padre León XIV efectuará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre, donde visitará la sede de dicha Organización», explicó la Santa Sede.
Junto con la visita a España en junio, la planificada en Francia demuestra el interés del actual sumo pontífice por los grandes países europeos de tradición católica, que su predecesor, Francisco, apenas visitó para centrarse en cambio en las «periferias».
León XIV efectuará así la primera visita de Estado de un papa a Francia desde la de Benedicto XVI en septiembre de 2008.
El argentino Francisco visitó tres veces Francia como papa, yendo a Estrasburgo, a Marsella y a la isla de Córcega. Pero no fueron visitas de Estado.
Tampoco quiso asistir a la reinauguración de la catedral de Notre-Dame de París, a fines de 2024, cinco años después de los graves daños sufridos en un incendio.
El anuncio de este sábado se produce tras la invitación del presidente de la conferencia episcopal francesa, el cardenal Jean-Marc Aveline. El presidente Emmanuel Macron reiteró la invitación en su reciente visita al Vaticano en abril.
Internacionales
Seis detenidos en Francia por desplegar una bandera palestina en la Torre Eiffel
Poco antes de las 15H00 GMT del viernes, la policía fue alertada sobre personas que exhibían una bandera palestina de 4×3 metros en el emblemático monumento de la capital francesa, tras haber subido al techo del restaurante «Madame», situado en el primer piso.
Esta acción, reivindicada por el movimiento ecologista Extinction Rebellion, tenía como objetivo conmemorar la Nakba, «catástrofe» en árabe, durante la cual alrededor de 760.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante la creación del Estado de Israel en 1948.
Los activistas de Extinction Rebellion fueron detenidos por «intrusión no autorizada en un sitio clasificado» y por «poner en peligro la vida de terceros», añadió la fuente policial.
Internacionales
Trump advierte a Taiwán de abstenerse de declarar independencia de China
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Taiwán este viernes contra cualquier declaración de independencia, después de que el presidente chino, Xi Jinping, le presionara para que Washington no apoye a la isla.
Trump concluyó su visita de Estado afirmando haber cerrado unos acuerdos comerciales «fantásticos», aunque no dio muchos detalles y no pareció lograr ningún avance con China respecto a la guerra con Irán.
Trump invitó a Xi a visitar Washington en septiembre, lo que indica que es probable que ambas partes busquen estabilizar las relaciones, a menudo turbulentas, entre las dos mayores economías del mundo.
En una cuestión clave para Xi, Trump dejó claro que se opone a una declaración de independencia de Taiwán.
«No tengo ganas de que alguien declare la independencia y, ya saben, luego se supone que debemos recorrer 15,000 kilómetros para ir a la guerra», dijo Trump, según un extracto difundido de una entrevista con la cadena Fox News.
«No queremos que alguien piense: proclamemos la independencia porque Estados Unidos nos apoya», insistió, y agregó que todavía no había decidido nada respecto a una eventual venta de armas a la isla, que tiene en Washington a su principal apoyo militar.
Trump se despide del pueblo chino, antes de cerrarse la puerta del Air Force One. Foto: AFP
«Quiero que [Taiwán] haga bajar la temperatura. Quiero que China haga bajar la temperatura», declaró.
Estados Unidos solo reconoce a China y no apoya la independencia oficial de Taiwán, pero, históricamente, tampoco ha llegado a manifestar explícitamente si se opone a ella.
Según la legislación estadounidense, Washington está obligado a suministrar armas a Taiwán para su defensa, pero no queda claro si las fuerzas estadounidenses acudirían a ayudar a la isla en caso de ataque.
«Conflicto»
El jueves, con una firmeza inusual, el presidente chino Xi Jinping le advirtió que «la cuestión de Taiwán es la más importante en las relaciones» entre Washington y Pekín.
«Si se maneja bien, las relaciones entre ambos países podrán seguir siendo globalmente estables. Si se maneja mal, los dos países chocarán, o incluso entrarán en conflicto», dijo Xi, según medios estatales.
Pekín reclama a Taiwán, una isla de régimen democrático, como parte de su territorio desde que terminó la guerra civil china, en 1949. El gobierno chino aboga por una solución pacífica, pero se reserva la posibilidad de recurrir a la fuerza.
Estas conversaciones sobre Taiwán quizá sean el aspecto más destacado de la cumbre en Pekín.
Récord. China se ha comprometido a comprar 200 aviones Boeing, con la promesa total de 750. Sería la venta más grande en la historia de la compañía. Foto: AFP
Centrado en una entrevista al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que afirmó que la política de Estados Unidos hacia Taipéi no había cambiado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán agradeció en un comunicado a EE. UU. por demostrar «que apoya y valora la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán».
«Donald Trump tuvo las imágenes que quería y los chinos estuvieron contentos de dárselas. En mi opinión, se trataba más de apuntalar la dinámica entre los dos países que de obtener resultados específicos», apuntó Jacob Stokes, experto en el Center for a New American Security.
Por otra parte, Pekín y Washington acordaron seguir implementando «todos» sus acuerdos comerciales existentes y establecer consejos sobre el comercio y las inversiones, declaró el viernes el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, en un comunicado difundido tras la cumbre.
El presidente Trump aludió a unos acuerdos comerciales «fantásticos» y afirmó que China se ha comprometido a comprar «200 grandes» aviones Boeing, pero que el acuerdo incluía «una promesa de 750 aviones».