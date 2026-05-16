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Corte de Cuentas realiza 233 procesos de auditoría este año
La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó que durante este año, hasta el 14 de mayo, están en marcha 233 procesos de auditoría dirigidos a entidades del sector público y organismos que administran fondos estatales. También ha emitido 66 informes finales.
«En el marco del Plan Anual Operativo 2026, la entidad fiscalizadora superior tiene programada la realización de 533 actividades de fiscalización, de las cuales 237 examinarán el período 2025. Esto refleja un nivel alto de eficiencia, ya que demuestra que las auditorías se están desarrollando de manera oportuna y al día», detalló la institución.
Asimismo, indicó que de las 233 auditorías en ejecución, la institución registra un avance del 44 % respecto de lo programado para este año.
«El enfoque en auditar el año inmediato anterior, es decir, hasta diciembre de 2025, representa un avance en la fiscalización oportuna, permitiendo que los resultados técnicos sean utilizados de manera efectiva para corregir deficiencias y fortalecer la administración de los recursos públicos en las entidades sujetas a control», señaló el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa.
De igual forma, la entidad fiscalizadora lleva a cabo autorías internas de calidad, que permiten verificar procesos aplicando estándares internacionales (ISO 9001:2015) y asegurar que todo se ejecute en tiempo y forma; así como detectar oportunidades de mejora antes de auditorías externas y fortalecer el trabajo del talento humano y los resultados institucionales.
La CCR destacó que ha finalizado auditorías evaluando a 21 unidades organizativas.
«La calidad también se impulsa desde la evaluación interna. Impulsamos una gestión más eficiente, transparente y con estándares de calidad. Anticipamos oportunidades de mejora, optimizar procesos, y fortalecer los estándares institucionales con una gestión más eficiente», señaló la entidad.
Internacionales -deportes
Lewandowski deja el Barcelona tras cuatro temporadas con la «misión cumplida»
El internacional polaco, que en agosto cumplirá 38 años, utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su marcha del club azulgrana: «Después de cuatro años llenos de desafíos y de mucho trabajo, es hora de seguir adelante», indicó en su mensaje, acompañado por imágenes de su estancia en Barcelona.
«Me voy con la sensación de que la misión está cumplida. Cuatro temporadas, tres campeonatos», añadió en referencia a los títulos ligueros ganados como azulgrana, incluido el de esta temporada, además de una Copa del Rey (2025) y tres Supercopas de España (2023, 2025 y 2026).
– El club «en el lugar que le corresponde» –
«El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Nunca olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo», escribió el delantero polaco.
El jugador se unió al Barça en un momento bajo en lo deportivo y con problemas financieros, y contribuyó a que regresara a la cima del fútbol español ya que compitiera también por la Liga de Campeones.
Desde que llegó procedente del Bayern de Múnich en 2022, el veterano goleador ha disputado 191 partidos, en los que marcó 119 goles con el Barcelona en todas las competiciones, «siendo el decimocuarto máximo goleador de la historia del Barça», recordó el club en su mensaje de agradecimiento.
Más allá de sus goles, el club destacó «su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego».
«Su profesionalidad, exigencia y compromiso le han convertido en un ejemplo para los futbolistas más jóvenes del vestuario», añadió la entidad.
Lewandowski, que no ha desvelado su próximo destino, jugará por última vez en el estadio Camp Nou del Barcelona este domingo contra el Real Betis, en la 37ª y penúltima jornada de LaLiga.
Preguntado por la marcha del delantero en la conferencia de prensa previa a este partido contra el Betis, el entrenador azulgrana Hansi Flick admitió que «no será fácil encontrar a alguien con el nivel de Robert, capaz de marcar 25-30 goles por temporada».
– Obligado a «renovar el ataque» –
«Es un gran profesional y un buen tipo. Lo echaremos de menos pero así es la vida», añadió el técnico alemán, quien recordó que ya tuvo a Lewandowski en su etapa como entrenador en el Bayern Munich y que los nueve títulos que ha ganado como entrenador «han sido todos con él».
Flick admitió también que con la marcha de Lewandowski y las dudas sobre la continuidad del inglés Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, el Barcelona está obligado «a renovar el ataque», al contar por ahora con un solo delantero, el internacional Ferran Torres.
«¿Qué pasará la temporada que viene? No lo sé, estamos en el mercado», se limitó a decir el técnico.
Lewandowski perdió protagonismo esta temporada ante la competencia de Ferran Torres y por ahora marcó 18 goles en 44 partidos disputados.
Como azulgrana, al polaco le quedará la espinita de no haber podido ganar la Liga de Campeones, luego de haber caído en semifinales el año pasado ante el Inter y en cuartos esta temporada frente al Atlético de Madrid.
Según medios españoles, Lewandowski podría seguir su carrera en la liga saudita o en el pujante campeonato estadounidense, como va a hacer otra de las estrellas de LaLiga, el francés Antoine Griezmann, quien anunció recientemente su fichaje por Orlando.
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Opamss libera cerca de $5,700 millones en proyectos de inversión en el AMSS
La dinámica de inversión y construcción en El Salvador continúa marcando cifras históricas. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) informó que ha liberado cerca de $5,700 millones en proyectos de inversión únicamente en el Área Metropolitana de San Salvador, reflejando el auge que vive en la actualidad el sector y el desarrollo urbano en el país.
El director ejecutivo de Opamss, Luis Rodríguez, afirmó que dicha inversión liberada ha ido incrementando, y ejemplificó que hace dos años únicamente se habían liberado alrededor de $150 millones en proyectos.
«Actualmente estamos superando la barrera de los $5,700 millones», señaló Rodríguez, quien calificó el momento económico y urbanístico del país como uno de los más importantes de las últimas décadas.
En detalle, según estadísticas, el 49.7 % de los proyectos son habitacionales; el 11.6 % turísticos; el 12.8 % logísticos; 5.3 % comerciales, y un 20.5 % de uso mixto.
De acuerdo con el funcionario, El Salvador atraviesa un período de expansión inmobiliaria sin precedentes en Centroamérica, con crecimientos del sector construcción que en algunos momentos han superado el 30 %. Además, solo en ejecución ya se contabilizan cerca de $4,000 millones en proyectos activos durante los últimos dos años, dijo.
El impacto económico también se refleja en el empleo. La institución reportó aproximadamente 168,000 puestos de trabajo vinculados al sector construcción y toda su cadena de servicios asociados, incluyendo arquitectura, urbanismo, ingeniería y actividades complementarias, las cuales han registrado un crecimiento cercano al 50 %.
Asimismo, resaltó que este impulso responde a un trabajo coordinado entre el sector público y privado, basado en la generación de confianza y en la agilización de trámites para inversionistas y desarrolladores.
«Para que haya inversión tiene que haber confianza», enfatizó, al destacar que desde el Gobierno se han impulsado estrategias para facilitar permisos, modernizar normativas y acelerar procesos de aprobación de proyectos.
Uno de los segmentos que más crece es el desarrollo vertical. Actualmente, Opamss registra 89 proyectos verticales en ejecución y otros más están próximos a iniciar construcción en sectores de San Salvador Este y San Salvador Oeste.
Según Opamss, este fenómeno está transformando la morfología urbana de la capital y promoviendo una redensificación ordenada de la ciudad. Además, señalaron que la seguridad y la inversión pública en infraestructura estratégica han permitido impulsar nuevos planes de reurbanización y reconfiguración territorial.
Internacionales
Trump advierte a Taiwán de abstenerse de declarar independencia de China
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Taiwán este viernes contra cualquier declaración de independencia, después de que el presidente chino, Xi Jinping, le presionara para que Washington no apoye a la isla.
Trump concluyó su visita de Estado afirmando haber cerrado unos acuerdos comerciales «fantásticos», aunque no dio muchos detalles y no pareció lograr ningún avance con China respecto a la guerra con Irán.
Trump invitó a Xi a visitar Washington en septiembre, lo que indica que es probable que ambas partes busquen estabilizar las relaciones, a menudo turbulentas, entre las dos mayores economías del mundo.
En una cuestión clave para Xi, Trump dejó claro que se opone a una declaración de independencia de Taiwán.
«No tengo ganas de que alguien declare la independencia y, ya saben, luego se supone que debemos recorrer 15,000 kilómetros para ir a la guerra», dijo Trump, según un extracto difundido de una entrevista con la cadena Fox News.
«No queremos que alguien piense: proclamemos la independencia porque Estados Unidos nos apoya», insistió, y agregó que todavía no había decidido nada respecto a una eventual venta de armas a la isla, que tiene en Washington a su principal apoyo militar.
Trump se despide del pueblo chino, antes de cerrarse la puerta del Air Force One. Foto: AFP
«Quiero que [Taiwán] haga bajar la temperatura. Quiero que China haga bajar la temperatura», declaró.
Estados Unidos solo reconoce a China y no apoya la independencia oficial de Taiwán, pero, históricamente, tampoco ha llegado a manifestar explícitamente si se opone a ella.
Según la legislación estadounidense, Washington está obligado a suministrar armas a Taiwán para su defensa, pero no queda claro si las fuerzas estadounidenses acudirían a ayudar a la isla en caso de ataque.
«Conflicto»
El jueves, con una firmeza inusual, el presidente chino Xi Jinping le advirtió que «la cuestión de Taiwán es la más importante en las relaciones» entre Washington y Pekín.
«Si se maneja bien, las relaciones entre ambos países podrán seguir siendo globalmente estables. Si se maneja mal, los dos países chocarán, o incluso entrarán en conflicto», dijo Xi, según medios estatales.
Pekín reclama a Taiwán, una isla de régimen democrático, como parte de su territorio desde que terminó la guerra civil china, en 1949. El gobierno chino aboga por una solución pacífica, pero se reserva la posibilidad de recurrir a la fuerza.
Estas conversaciones sobre Taiwán quizá sean el aspecto más destacado de la cumbre en Pekín.
Récord. China se ha comprometido a comprar 200 aviones Boeing, con la promesa total de 750. Sería la venta más grande en la historia de la compañía. Foto: AFP
Centrado en una entrevista al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que afirmó que la política de Estados Unidos hacia Taipéi no había cambiado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán agradeció en un comunicado a EE. UU. por demostrar «que apoya y valora la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán».
«Donald Trump tuvo las imágenes que quería y los chinos estuvieron contentos de dárselas. En mi opinión, se trataba más de apuntalar la dinámica entre los dos países que de obtener resultados específicos», apuntó Jacob Stokes, experto en el Center for a New American Security.
Por otra parte, Pekín y Washington acordaron seguir implementando «todos» sus acuerdos comerciales existentes y establecer consejos sobre el comercio y las inversiones, declaró el viernes el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, en un comunicado difundido tras la cumbre.
El presidente Trump aludió a unos acuerdos comerciales «fantásticos» y afirmó que China se ha comprometido a comprar «200 grandes» aviones Boeing, pero que el acuerdo incluía «una promesa de 750 aviones».